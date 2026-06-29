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Veselý definitivně ukončil kariéru. K reprezentaci se nepřipojí ani Satoranský

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  19:43
Jan Veselý během play off španělské ligy ACB.

Jan Veselý během play off španělské ligy ACB. | foto: Javier Borrego / Shutterstock EditorialProfimedia.cz

Jan Veselý ve finále španělské ligy brání Braxtona Keye.
Tomáš Satoranský najíždí do koše ve finále proti Valencii.
Jiří Welsch a Jan Veselý sledují zápas české reprezentace proti Švédsku v...
Jan Veselý z Barcelony smečuje během zápasu s Olympiakosem.
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Rozehrávač Tomáš Satoranský ani pivot Jan Veselý z Barcelony českou basketbalovou reprezentaci na zápasy kvalifikace mistrovství světa v pátek ve Stockholmu proti Švédsku a v pondělí v Brně proti Estonsku nedoplní.

Satoranskému nedovolí účast na závěr skupiny H zdravotní stav. Veselý už v květnu oznámil, že po sezoně ukončí kariéru a na boj o šampionát v Kataru se necítí.

Pro oba skončila sezona až ve středu, kdy katálánský celek prohrál ve finále španělské ligy ACB s Valencií 1:3 na zápasy.

„S trenérem Lubošem Bartoněm jsme s klukama byli ve spojení v průběhu celého play off včetně finálové série. Domluvili jsme se na společný telefonát v době, kdy byl národní tým v Bělehradě, abychom probrali aktuální situaci a možnosti,“ řekl generální manažer české reprezentace Jiří Welsch.

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Satoranský v kvalifikaci odehrál tři ze čtyř zápasů. Loni na přelomu listopadu a prosince se jako hlavní tahoun podílel na výhrách v Praze nad Švédskem 97:80 a v Tallinnu nad Estonskem 97:92. Na konci února v duelu v Koperu při porážce se Slovinskem 59:99 chyběl, ale v domácímu duelu se stejným sokem v Jihlavě při prohře 84:86 už naskočil.

„V případě Tomáše jsme byli domluveni, že se k týmu připojí za předpokladu, že mu to umožní zdravotní stav. Bohužel, tahle podmínka zůstala nenaplněná, protože Tomáš bojoval se zdravotními potížemi v průběhu celé druhé poloviny sezony, obzvlášť pak v průběhu play off. Absolvoval několik dalších lékařských intervencí, které ho držely ve hře, ale například kvůli nim vynechával některá utkání právě v play off včetně finálové série,“ uvedl Welsch.

Rozehrávač Tomáš Satoranský z Barcelony během utkání s Bayernem Mnichov v...

Satoranský chyběl i v prvním finálovém duelu s Valencii, do dalších třech utkání při porážce 1:3 na zápasy nastoupil. Na konci května se do sestavy Barcelony vrátil po nespecifikovaných zdravotních problémech po pěti týdnech.

„Ačkoliv jeho snaha a vůle tam jednoznačně byla a byla deklarovaná od začátku, tak jeho zdravotní situace to bohužel komplikuje natolik, že se k týmu během nadcházejících kvalifikačních utkání na hřišti nepřipojí,“ konstatoval Welsch.

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Šestatřicetiletý Veselý v první polovině května oznámil, že po sezoně ukončí kariéru. Za národní tým hrál naposledy v září 2022 na EuroBasketu v Praze a Berlíně.

„V případě Honzy žádný předběžný příslib nebyl. V podstatě jediné, na čem jsme byli domluveni, bylo, že se spojíme po konci sezony. Během toho sobotního telefonátu nám Honza potvrdil, že ačkoliv sezonu dokončil na hřišti, tak to bylo za nemalou cenu, která mu to umožnila. V tuto chvíli není fyzicky ani mentálně připravený se k reprezentačnímu týmu připojit a tím tak oddalovat předem ohlášený konec kariéry,“ řekl Welsch.

Jan Veselý ve finále španělské ligy brání Braxtona Keye.

Kariéra bývalého hráče Partizanu Bělehrad, Fenerbahce Istanbul nebo Washingtonu a Denveru v NBA se tak definitivně uzavřela. „Rád bych nejenom za sebe, ale i za celý reprezentační tým, Honzovi pogratuloval k fantastické kariéře a ke všem úspěchům ať už individuálním nebo týmovým, kterých dosáhnul a které nebude pro další generace českých basketbalistů jednoduché překonat. Končí opravdový velikán českého basketbalu,“ dodal Welsch.

Český tým začal přípravu minulý týden v Poděbradech a v sobotu sehrál v Bělehradu neveřejný přípravný zápas s Běloruskem, v němž prohrál 76:90.

V pondělí zahájil další týden kempu v Praze a tým doplnili už i rozehrávač Ondřej Sehnal z Nymburka, křídelník Patrick Samoura z Mylhúz a pivot James Kárník z Girony.

Naopak šestnáctiletý talent Marek Houška se po debutu v Bělehradu podle domluvy vrátil do národního týmu do 18 let.

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