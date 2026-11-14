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Basketbal ONLINE: Chorvatsko je klíčem k ME, Češky potřebují urvat první výhru

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Sledujeme online   16:00aktualizováno  16:30
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Kateřina Kalná si hledá prostor během utkání se Španělskem v kvalifikaci o...

Kateřina Kalná si hledá prostor během utkání se Španělskem v kvalifikaci o EuroBasket 2027. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Julie Pospíšilová před zápasem s Chorvatskem v kvalifikaci o EuroBasket 2027..
Petra Holešínská se rozcvičuje před zápasem s Chorvatskem v kvalifikaci o...
Kateřina Zeithammerová před zápasem s Chorvatskem v kvalifikaci o EuroBasket...
Kateřina Kalná před zápasem s Chorvatskem v kvalifikaci o EuroBasket 2027..
5 fotografií
Češky hrají proti Chorvatsku o první úspěch v kvalifikaci o EuroBasket v příštím roce v Belgii, Finsku, Litvě a Švédsku. Duel začne v Praze na Královce v 16:30, sledujte jeho vývoj v podrobné reportáži.

Balkánský celek vstoupil do boje o dvě postupová místa ze skupiny J středeční porážkou v Bulharsku 74:91. Češky po dobrém výkonu v úterý v Oviedu podlehly domácím Španělkám 71:73.

ONLINE: Česko – Chorvatsko

Utkání kvalifikace o EuroBasket žen 2027 v podrobné reportáži od 16.30.

„Musíme jít do zápasu úplně stejně jako ve Španělsku. Stejné nastavení v hlavách, stejná intenzita, protože jsme odehráli velmi dobrý zápas, který nakonec bohužel nedopadl pro nás. Ale myslím si, že jsme odvedli velmi dobrý výkon a toho se musíme rozhodně držet,“ řekl novinářům trenér Martin Bašta, jehož tým v Oviedu vedl tři minuty a deset sekund před koncem o pět bodů a sahal po senzační výhře.

„Co samozřejmě musíme omezit, je 22 ztrát. Musíme je limitovat na co nejmenší počet, abychom nepřicházeli o střely a možnosti dobrého zakončení. Takže tohle asi bude jediná věc, na kterou si budeme muset dát trošičku větší pozor,“ uvedl Bašta.

Jeho tým by měl pro úspěch v kvalifikaci nechat za sebou Chorvatky a Bulharky, které přivítá na Královce v úterý. „Chorvatky v prvním zápase v Bulharsku odehrály takové složité utkání. Začaly velmi dobře, potom postupně je Bulharky začaly jednoduše přehrávat. V momentě, kdy budeme hrát stejným způsobem jako ve Španělsku, tak bychom si měli v obraně pohlídat jejich pivotky a hlavní rozehrávačku Dojkičovou, na kterou si budeme muset dát ze všech největší pozor,“ uvedl Bašta.

„V našem útoku je musíme přehrávat rychlostí a intenzitou, protože tam ony nebudou silné. Nemají úplně moc velkou rotaci, takže toho budeme muset dobře využívat. Jakmile budeme točit sestavu, jak jsme to točili se Španělskem, tak bychom neměli mít problémy. Ale bude to zase o nastavení, abychom nepodcenili nějakou situaci a do všeho šli na sto procent,“ konstatoval Bašta.

Díky volnu budu prospěšnější, věří Joklová. Zápas se Španělskem prožívala u televize

K dispozici už bude mít první rozehrávačku Elišku Joklovou, která kvůli náročnému programu dostala na duel ve Španělsku volno.

Česká nominace

Rozehrávačky: Eliška Joklová, Kateřina Zeithammerová (obě Žabiny), Karolina Šotolová (Ferrol).

Křídla: Monika Fučíková (Žabiny), Petra Holešínská (Botas), Petra Malíková (USK), Julie Pospíšilová (Carolo), Veronika Voráčková (Zaragoza).

Pivotky: Kateřina Kalná, Natálie Koucká (obě USK), Natálie Stoupalová (Žabiny), Lucie Svatoňová (Lodž).

„Jsem hrozně ráda, že jsem se k týmu už mohla připojit a zase být součástí. Moc jsem holkám ve Španělsku fandila a těch pár dní volna navíc mi určitě hodně prospělo. Doufám, že teď tomuto týmu budu mnohem víc prospěšná, než kdybych byla strašně unavená a utahaná po celé té dlouhé cestě, kterou jsem za poslední dobu prošla,“ uvedla Joklová, jež se po zářijovém mistrovství světa v Berlíně vrátila do Žabin Brno poté, co skončila v Minnesotě ve WNBA.

Do tréninku se s týmem zařadila po květnové operaci kolena pivotka Julia Reisingerová, která ale do zápasu ještě nezasáhne.

„Byl to hodně náročný půlrok. Člověk je pořád sám a ještě ke všemu bez týmu, takže je to těžké i psychicky. Ale mám okolo sebe skvělou skupinu lidí, kteří mi to usnadňují a dělají mi to jednodušší,“ prohlásila Reisingerová, která je po konci v maďarské Pécsi bez angažmá.

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Basketbal ONLINE: Chorvatsko je klíčem k ME, Češky potřebují urvat první výhru

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