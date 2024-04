Basketbalistky zabojují o MS v Mexiku, vyzvou Koreu, Mali a Venezuelu

Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové se v Mexiku představí ve skupině A. Ve skupině B budou hrát domácí výběr, Černá Hora, Nový Zéland a Mosambik. První dva týmy postoupí do semifinále. Vítěz turnaje si zajistí postup mezi 24 účastníků kvalifikace o světový šampionát, který bude hostit v roce 2026 Berlín. Dvaadvacet týmů se do kvalifikace dostane na základě výsledků na kontinentálních šampionátech v příštím roce, kdy bude Euro spolupořádat Česko v Brně. Na mistrovství světa za dva roky se představí 16 družstev.

„Předem jsem si pro sebe říkala, že nechci z Afriky Mali, z Asie Koreu a z Ameriky Brazílii. Asi se to nemá dělat, protože to ze dvou třetin nevyšlo,“ uvedla Ptáčková na webu České basketbalové federace. „Mali a Korea jsou podle mě z toho výběru na svých kontinentech nejsilnější. Basket v Mali šel hodně nahoru v posledních letech. Jejich mladé hráčky dost často chodí do Španělska a do USA na univerzity,“ řekla česká trenérka.

Česká trenérka Romana Ptáčková odevzdává míč rozhodčí.

S basketbalistkami Mali se potkala v předchozích letech na MS hráček do 19 let. „Není to jen o atletičnosti, ale i po technické stránce šly hodně nahoru. Korea hraje typický asijský basketbal v naprosto atypickém spacingu, což spoustě týmů nevyhovuje. Obrovská pohyblivost a technická zdatnost hráček a skvělé střelkyně z dlouhé vzdálenosti. Hodně se to podobá japonskému basketbalu,“ uvedla Ptáčková. S Venezuelou žádnou zkušenost nemá. „Teď přichází práce asistenta Martina Bašty sehnat skauting,“ konstatovala.

Jako favorita turnaje vidí Černou Horu. „Hodně těžko se takhle dopředu říká, jak to bude vypadat. Nevím, v jakém stavu je aktuálně basketbal v Mexiku a Mosambiku. Na první dobrou bych řekla, že Černá Hora má nejlepší los a je favorit, ale všechno může být jinak,“ dodala Ptáčková.

„Musíme vzít v potaz i nadmořskou výšku, ve které se bude hrát. Když už tam pojedeme, tak chceme jet v co nejlepším složení a chceme uspět. Na druhou stranu pro náš mladý tým jsou to obrovské zkušenosti hned k dalšímu roku a EuroBasketu, protože takové soupeře by pro nás bylo hodně složité domluvit a dostat na jedno místo,“ řekla trenérka.

Druhý předkvalifikační turnaj bude hostit v srpnu rwandská metropole Kigali, kam byly z evropských týmů nalosovány Maďarsko a Británie.