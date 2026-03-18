Další úspěch v Číně. Češky ukázaly pokrok, navazovat budou mezi světovou elitou

Stanislav Kučera
  11:05
Na to, jak je Čína vzdálenou zemí, je v posledních letech pozoruhodně spjatá s českým basketbalem. Na tamním mistrovství světa mužů v roce 2019 dosáhli reprezentanti na senzační šesté místo, na které poté navázali postupem na olympijské hry v Tokiu. A nyní se v lidnatém asijském státě zadařilo také ženám – kvalifikovaly se na světový šampionát.
České basketbalistky slaví postup na mistrovství světa. | foto: CZ BASKETBALL / Václav Mudra

Na vrcholné akci, která se koná každé čtyři doky, se Češky představí poprvé od léta 2014. Dvakrát v řadě na ní chyběly, v posledním případě se jí účastnila jen dvanáctka týmů, v září v Berlíně už mezi šestnáctkou nejlepších zemí budou.

„Skvělý úspěch jak pro holky, tak pro celý český basket,“ hodnotí pro iDNES.cz bývalá kapitánka družstva Tereza Vyoralová. „Jsem ráda, že se to podařilo a že jde ženský basket stále nahoru. I když holky teď v Číně odehrály lepší, ale i horší zápasy, mohou být na sebe pyšné. Je skvělé, že většina z nich má důležité role v klubech, zkušenosti pak mohou uplatnit i v národním týmu.“

Češky po 12 letech míří na MS! Po debaklu s Belgií je zachránila porážka Brazílie

Protivnice do čtyřčlenné skupiny se Češky dozvědí 21. dubna. Vítězky z ní postoupí rovnou do čtvrtfinále, celky na druhém a třetím místě půjdou do předkola.

Pro sestavu, jejíž věkový průměr je 25 let, půjde o další vítaný krok vpřed. I když se podobný průlom jako u mužů před sedmi lety nedá očekávat, šampionát může hráčky ještě více nabudit, aby se zkusily kvalifikovat na olympijské hry v Los Angeles 2028 a mohly uspět třeba na dalším EuroBasketu.

„Na mistrovství bude šestnáct nejlepších zemí světa, ale holky už v minulosti dokázaly, že i s top týmy umí hrát. Bude určitě důležité, aby se povedla příprava a holky zůstaly zdravé,“ předesílá Vyoralová, která byla v kádru pro zatím poslední českou účast na MS a kariéru ukončila loni.

Tereza Vyoralová střílí v zápase o páté místo na EuroBasketu.

V kvalifikaci zaujala dalším výkonnostním růstem 21letá pivotka Emma Čechová, která ve Wu-chanu nasbírala průměrně přes čtrnáct bodů na zápas a dokonce se dostala do All Star pětky celé skupiny. Dobré momenty měly i o pět let starší křídelnice Veronika Voráčková či 24letá rozehrávačka Eliška Hamzová.

Největší slabinu má aktuální výběr trenérky Romany Ptáčkové pod košem, hned několik hráček opakovaně vyřadily zdravotní neduhy. Důraznější hra fyzicky lépe vybavených soupeřek pak Češkám nesedí.

Hlavní osa týmu je spolu už několikátou sezonu, těží ze sehranosti a soudržnosti, neboť žádnou vyloženou lídryni, která by v každém utkání obstarala dvacet bodů, Češky momentálně nemají.

O to více ale sázejí na kolektivní pojetí.

České basketbalistky slaví postup na mistrovství světa.

„Tým je stále dost mladý a myslím, že má před sebou skvělou budoucnost,“ věří Vyoralová. „Vždy nás zdobila hlavně týmovost a nasazení. Myslím, že holky mají ještě na daleko víc, a jsem zvědavá, jak se jim na mistrovství světa povede.“

Současná parta o sobě poprvé dala vědět na EuroBasketu 2023, kde skončila smolně sedmá. Loni toto umístění ještě o příčku vylepšila.

„Je skvělé, že jsme prakticky na každé akci uspěly. Teď je to taková sladká tečka, že se po dlouhých letech podařilo probojovat na mistrovství světa,“ hodnotila před novináři v Číně trenérka Ptáčková, která je ve funkci od května 2022.

Šest z dvanácti hráček pro právě skončenou kvalifikaci působí na klubové úrovni v zahraničí, další dvě oblékají dres USK Praha, jednoho z nejkvalitnějších evropských celků, a trojice se k reprezentaci připojila z brněnských Žabin. I to svědčí o potenciálu této generace.

Postup na MS vyšel až na pátý a poslední pokus. Byly to nervy, přiznala Ptáčková

Chtít od ní ovšem zopakovat dřívější úspěchy reprezentantek jako titul mistryň Evropy z roku 2005 či stříbro z MS 2010 by bylo až příliš ambiciózní, nicméně je jasné, že tuzemský ženský basketbal se v posledních letech zvedl.

Ve skupině ve Wu-chanu se sešly velmi různorodé soupeřky. Dva týmy z Evropy, dva z Afriky, jeden z Jižní Ameriky a domácí výběr. Češky se v konečné tabulce udržely na čtvrtém, posledním postupovém místě – po výhrách nad Jižním Súdánem a Brazílií jim pomohla i porážka Jihoameričanek v posledním duelu s Čínou.

Podle předturnajového rozložení sil byly kandidátkami na postup, který také mají, byť si k němu jistě představovaly méně stresující cestu.

„Jsem na holky opravdu zvědavá, jak se s nejlepšími týmy světa poperou. Doufám, že předvedou hezký, rychlý a agresivní basket, kterým se doteď snažily prezentovat,“ přeje si Vyoralová.

