Musíme být připravení, že Saty nebude, ví Bartoň. Ve Slovinsku čeká nejtěžší zápas

„I když se snažíme duplikovat první okno, je to velmi složité. Už jen fakt, že hrajeme během 48 hodin dvakrát proti stejnému soupeři, nepomáhá,“ prohlásil Bartoň během mediálního dne v Poděbradech.
„Mimo jsou navíc naši první dva rozehrávači. Naštěstí máme trochu času se na to připravit, zjistit, jestli jsme schopní hrát trochu jinak. Ve Slovinsku nás čeká asi nejtěžší zápas celé kvalifikace,“ předeslal.
Kvalifikace o MS 2027
v Koperu a Jihlavě
Ve druhém reprezentačním okně kvalifikace se čeští basketbalisté utkají dvakrát se Slovinskem. První zápas odehrají v pátek 27. února od 18.30 v Koperu, odvetu pak v neděli 1. března od 18.00 v Jihlavě.
Situace kolem Tomáše Satoranského se od zveřejnění nominace posunula?
Asi týden byl kvůli zranění mimo. Pak rovnou naskočil do španělského poháru, měl dva zápasy ve velkém herním i výsledkovém tlaku. Nemyslím si, že hrál tolik minut, aby se jeho stav zhoršil, ale Barcelona ještě má euroligový zápas ve středu v Boloni. Je tady určitá šance na druhý zápas, ale všechno se bude ještě dál vyvíjet. My musíme být připravení ho nemít ani v Jihlavě.
Jak absence na rozehře budete řešit?
Musíme hrát rychle dopředu, abychom nehráli do připravené obrany. Slovinci umí vytvořit tlak na míč, rozehrávku musíme rozprostřít mezi více hráčů. Na klubové úrovni hraje více s balonem Vojta Sýkora v Písku a Patrick Samoura ve Francii. Neříkám, že to jsou čistokrevní rozehrávači a mají kvalitu hrát třicet minut. Pokusí se zaskočit za chybějící, ale můžou jim vypomoct třeba Richard Bálint, Fanda Rylich, Ondra Švec. To všechno jsou zatím neznámé, které musíme rozluštit.
Bude tým méně čitelný?
Ale asi i pro nás. Příležitosti klukům dáme, uvidíme, jak si to sedne. Nemáme žádný přípravný duel na testování, rovnou půjdeme do ostrého zápasu. Jedna z výhod, kterou mám, je, že všechny zmiňované dobře znám. Doufám, že najdeme vhodný recept a nahradíme i ty dva klíčové hráče, byť úplně to nepůjde. Pořád se hraje pět na pět, musíme předvést týmový výkon, dobře bránit. Snažil jsem se proto poskládat co nejhouževnatější tým.
Ani situace s Jamesem Kárníkem se nevyřešila?
Je to taková nešťastná shoda okolností. Mongolsko a jejich liga není vůbec kompatibilní s kalendářem FIBA. Je to exotika. Nechtěli jsme Jamese stavět do nepříjemné pozice, aby šel proti chlebodárci. Reprezentování je vždy velká čest, ale i jeho aktuální angažmá musíme respektovat. Nebylo naším cílem rozvířit něco, co by ho poškodilo.
Co očekáváte v Koperu od Slovinců?
Budou dobře připravení, pro ně to je velmi důležitý zápas. Můžou být i pod tlakem, protože domácí utkání s Estonskem nezvládli, ztratili ho v závěru. Myslím, že byli malinko překvapení estonskou houževnatostí. Tu zase ukázali oni proti Švédsku, jejich výkon byl solidní. I proto v Koperu čekám nejtěžší zápas této fáze kvalifikace.
Nominace na další boje o MS zatím bez Satoranského. Šanci dostává nováček Týml
Na koho si dát pozor?
Pro běžné fanoušky asi nemají velká jména. Co jsem je viděl, talentově nemají vyloženě euroligové hráče, ale poskládali zajímavý mix mladších a starších kluků. Řada z nich hraje v kvalitních evropských soutěžích. Slovinci jsou basketbalový národ, jejich zápas ve Švédsku mi hodně otevřel oči. Nebude to sranda, i když nám třeba jména na dresech nebudou moc říkat.
Do Slovinska cestujete jako tým s nejlepší ofenzivou v evropské části kvalifikace. Je to pro vás důležitý ukazatel?
Máme za sebou jen dva zápasy, nějaký statistický vzorek to je, ale nepřeceňoval bych ho. Dali jsme se dohromady tým, který hrál pospolu, míč putoval, měli jsme hodně asistencí, z čehož plynula i řada trojek. Jasně, pomohlo nám taky, že jsme měli Satyho. V ofenzivě dostal tým tvář, která na EuroBasketu asi chyběla, ale není to tak, že bychom vymysleli něco zázračného.
Těšíte se také do nové arény v Jihlavě?
Nejdříve musíme dobře odtrénovat a ujasnit si, kdo bude v té finální dvanáctce. Máme spoustu otázek, na které chceme najít odpovědi do zápasu ve Slovinsku. Až pak se můžeme těšit na Jihlavu a novou, vyprodanou halu. Každopádně to vnímám jako skvělý impuls a možná to bude ten žolík, kterého budeme potřebovat, když nám chybějí někteří důležití hráči.
Čemu přisuzujete, že se podařilo zápas rychle vyprodat?
Jednoznačnou odpověď samozřejmě neznám. Roli může hrát i vidina, že lidé zase uvidí hrát Satyho za národní tým. Těch faktorů ale může být spousta – nová hala, dobře rozehraná kvalifikace. Myslím, že to je jedno s druhým. A určitě je mnohem jednodušší nalákat diváky, když máme dvě výhry.