Čtyřiatřicetiletý tvůrce hry Barcelony s letitými zkušenostmi z NBA táhl tým po celý zápas. A když viděl, že v koncovce by Češi mohli prohospodařit pracně a dlouho budovaný náskok, vzal na sebe tíhu zodpovědnosti.
Necelých pět minut před koncem trojkou vyrovnal na 87:87, čímž družstvo probral z útlumu. Když do závěrečného klaksonu zbývaly dvě minuty, skóre opět docvakl, tentokrát na 92:92. A poté přidal ještě tři asistence. Celkem se v utkání podílel na 54 českých bodech.
Kdo jiný měl taky zavelet k tomu, že devítibodový náskok z úvodu poslední čtvrtiny přece svěřenci Luboše Bartoně nepromarní...
Estonské povstání odraženo. Češi v bojích o MS podruhé slaví, Satoranský má rekord
„Zabrali jsme v obraně, dali některé těžké trojky a vyběhli do rychlého protiútoku,“ přiblížil Satoranský důvody obratu.
A po hektickém závěru si mohl vedle týmového triumfu vychutnat i individuální poctu. Díky 16 asistencím se stal rekordmanem v počtu přihrávek v kvalifikaci o mistrovství světa, překonal Švéda Luddeho Haakansona, který v pátek v Praze právě proti Česku rozdal 15 asistencí.
„Věděl jsem, že Saty mu to určitě vrátí, ale netušil jsem, že to bude hned takhle brzo,“ usmíval se Bartoň. „Je to velká věc, Tomáš si zaslouží absolutorium. Co dnes předvedl, jak na konci udělal několik klíčových akcí... Dostávám se do emocí, když o tom mluvím, protože takové srdce pro český nároďák, to jsem ještě neviděl.“
Satoranský pomohl ke zdárnému vstupu do kvalifikace, přestože ještě minulý týden ve středu hrál Euroligu v Barceloně. V pátek na Královce 16 body a šesti asistencemi řídil výhru nad Švédy (97:80), v pondělí v Tallinnu byl jeho přínos ještě výraznější.
„Reprezentace je pro mě srdcovka, to asi každý ví, proto v ní pořád hraju. Zažívám speciální momenty, máme tady úžasnou partu kluků, která je jedním z důvodů, proč sem jezdím. A když to můžeme podtrhnout výhrou a dobrým výkonem, je to jedině plus.“
I když prohlásil, že by mu snad ani nevadilo, kdyby tým prohrál, hlavně že za něj mohl nastoupit, jistě by ho mrzelo, pokud by se bojovka v Tallinnu přiklonila na stranu domácích.
Nejste otec se synem? Záměny, vtípky i trable reprezentačních jmenovců
A k tomu nechybělo moc – ještě tři minuty před koncem bylo skóre z českého pohledu 87:92.
„Ale v závěru jsme ukázali charakter a úplně jiný obrázek hry než v létě,“ vyzdvihl Satoranský.
Ano, jde o velký kontrast oproti tři měsíce starému EuroBasketu, kde Češi skončili bez výhry předposlední a podlehli i Estoncům. Právě Satoranský, který tehdy léčil bolavá záda, jim citelně chyběl, navíc se reprezentanti nesžili se systémem španělského kouče Diega Ocampa, který po šampionátu skončil.
Proto jsou dvě výhry na úvod světové kvalifikace o to cennější.
„To, jaká byla po mistrovství Evropy kolem českého basketu nálada, mě hodně mrzelo. Bral jsem si to osobně, protože mi na tom záleží,“ přiznává zkušený rozehrávač.
Co se tedy tak rapidně a za krátký časový úsek změnilo?
„Myslím, že nový trenér Luboš Bartoň se pobavil s hráči, slyšel od nich zpětnou vazbu a trochu se vrátil k filozofii Ronena Ginzburga, že je důležitá i pohoda, aby kluci někdy měli i svoji iniciativu a na srazy jezdili rádi. A je neuvěřitelné, že Luboš tohle dělá. Zároveň k tomu přidává svoje prvky a zase nás to začalo ohromně bavit.“
Znovu se Češi sejdou na jaře, na přelomu února a března budou ve skupině H pokračovat dvojzápasem se Slovinci. Nejdřív nastoupí venku v Koperu, potom doma v Jihlavě a už teď je jasné, že hlavní pro ně bude, jestli se opět budou moct spolehnout na hráče s číslem 8.
„Chuť by byla, ale teď nejsem schopný odpovědět, jestli přijedu, nebo ne,“ připouští. „Myslím, že první utkání určitě nestihnu, protože tam je Copa del Rey, i když se do ní samozřejmě nejdřív musíme dostat. Potom nevíme, jak se nám v ní případně bude dařit. Ale zápasy se přidávají a přidávají a tělo to nese, takže uvidíme.“
Každopádně když Češi rozjeli kvalifikaci takhle dobře, bude pro Satoranského i další opory možnost na vítězné vlně pokračovat velkým lákadlem.