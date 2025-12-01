Nepostradatelný Satoranský řádil. Takové srdce jsem ještě neviděl, smekl kouč

Stanislav Kučera
  22:58
Od našeho zpravodaje v Estonsku - Osmnáct bodů sám vstřelil, šestnáctkrát po jeho přihrávce skórovali spoluhráči. Tomáš Satoranský opět prokázal, že je pro basketbalovou reprezentaci nepostradatelný. Hlavně díky jeho přispění Češi v kvalifikaci o mistrovství světa 2027 ustáli nervák v Tallinnu, Estonce přemohli 97:92. „Před zápasem jsem se cítil nic moc, takže jsem překvapený, že teď jsou pocity jiné,“ usmíval se hvězdný rozehrávač pár chvil po sladkém vítězství.
Tomáš Satoranský slaví se spoluhráči Tomášem Kyzlinkem (77) a Ondřejem Sehnalem...

Tomáš Satoranský slaví se spoluhráči Tomášem Kyzlinkem (77) a Ondřejem Sehnalem (19) výhru nad Estonskem v utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa 2027. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Kapitán Vojtěch Hruban se rozcvičuje před utkáním kvalifikace o postup na...
Kapitán Vojtěch Hruban v utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa 2027...
Trenér Luboš Bartoň radí Tomáši Satoranskému v utkání kvalifikace o postup na...
Trenér Luboš Bartoň radí Tomáši Satoranskému v utkání kvalifikace o postup na...
23 fotografií

Čtyřiatřicetiletý tvůrce hry Barcelony s letitými zkušenostmi z NBA táhl tým po celý zápas. A když viděl, že v koncovce by Češi mohli prohospodařit pracně a dlouho budovaný náskok, vzal na sebe tíhu zodpovědnosti.

Necelých pět minut před koncem trojkou vyrovnal na 87:87, čímž družstvo probral z útlumu. Když do závěrečného klaksonu zbývaly dvě minuty, skóre opět docvakl, tentokrát na 92:92. A poté přidal ještě tři asistence. Celkem se v utkání podílel na 54 českých bodech.

Kdo jiný měl taky zavelet k tomu, že devítibodový náskok z úvodu poslední čtvrtiny přece svěřenci Luboše Bartoně nepromarní...

Estonské povstání odraženo. Češi v bojích o MS podruhé slaví, Satoranský má rekord

„Zabrali jsme v obraně, dali některé těžké trojky a vyběhli do rychlého protiútoku,“ přiblížil Satoranský důvody obratu.

A po hektickém závěru si mohl vedle týmového triumfu vychutnat i individuální poctu. Díky 16 asistencím se stal rekordmanem v počtu přihrávek v kvalifikaci o mistrovství světa, překonal Švéda Luddeho Haakansona, který v pátek v Praze právě proti Česku rozdal 15 asistencí.

„Věděl jsem, že Saty mu to určitě vrátí, ale netušil jsem, že to bude hned takhle brzo,“ usmíval se Bartoň. „Je to velká věc, Tomáš si zaslouží absolutorium. Co dnes předvedl, jak na konci udělal několik klíčových akcí... Dostávám se do emocí, když o tom mluvím, protože takové srdce pro český nároďák, to jsem ještě neviděl.“

Trenér Luboš Bartoň radí Tomáši Satoranskému v utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa 2027 proti Estonsku.

Satoranský pomohl ke zdárnému vstupu do kvalifikace, přestože ještě minulý týden ve středu hrál Euroligu v Barceloně. V pátek na Královce 16 body a šesti asistencemi řídil výhru nad Švédy (97:80), v pondělí v Tallinnu byl jeho přínos ještě výraznější.

„Reprezentace je pro mě srdcovka, to asi každý ví, proto v ní pořád hraju. Zažívám speciální momenty, máme tady úžasnou partu kluků, která je jedním z důvodů, proč sem jezdím. A když to můžeme podtrhnout výhrou a dobrým výkonem, je to jedině plus.“

I když prohlásil, že by mu snad ani nevadilo, kdyby tým prohrál, hlavně že za něj mohl nastoupit, jistě by ho mrzelo, pokud by se bojovka v Tallinnu přiklonila na stranu domácích.

Nejste otec se synem? Záměny, vtípky i trable reprezentačních jmenovců

A k tomu nechybělo moc – ještě tři minuty před koncem bylo skóre z českého pohledu 87:92.

„Ale v závěru jsme ukázali charakter a úplně jiný obrázek hry než v létě,“ vyzdvihl Satoranský.

Ano, jde o velký kontrast oproti tři měsíce starému EuroBasketu, kde Češi skončili bez výhry předposlední a podlehli i Estoncům. Právě Satoranský, který tehdy léčil bolavá záda, jim citelně chyběl, navíc se reprezentanti nesžili se systémem španělského kouče Diega Ocampa, který po šampionátu skončil.

Proto jsou dvě výhry na úvod světové kvalifikace o to cennější.

Trenér Luboš Bartoň radí Tomáši Satoranskému v utkání kvalifikace o postup na...
Tomáš Satoranský a Tomáš Kyzlink v utkání kvalifikace o postup na mistrovství...

„To, jaká byla po mistrovství Evropy kolem českého basketu nálada, mě hodně mrzelo. Bral jsem si to osobně, protože mi na tom záleží,“ přiznává zkušený rozehrávač.

Co se tedy tak rapidně a za krátký časový úsek změnilo?

„Myslím, že nový trenér Luboš Bartoň se pobavil s hráči, slyšel od nich zpětnou vazbu a trochu se vrátil k filozofii Ronena Ginzburga, že je důležitá i pohoda, aby kluci někdy měli i svoji iniciativu a na srazy jezdili rádi. A je neuvěřitelné, že Luboš tohle dělá. Zároveň k tomu přidává svoje prvky a zase nás to začalo ohromně bavit.“

Tomáš Satoranský brání Henriho Drella z Estonska v kvalifikaci MS.

Znovu se Češi sejdou na jaře, na přelomu února a března budou ve skupině H pokračovat dvojzápasem se Slovinci. Nejdřív nastoupí venku v Koperu, potom doma v Jihlavě a už teď je jasné, že hlavní pro ně bude, jestli se opět budou moct spolehnout na hráče s číslem 8.

„Chuť by byla, ale teď nejsem schopný odpovědět, jestli přijedu, nebo ne,“ připouští. „Myslím, že první utkání určitě nestihnu, protože tam je Copa del Rey, i když se do ní samozřejmě nejdřív musíme dostat. Potom nevíme, jak se nám v ní případně bude dařit. Ale zápasy se přidávají a přidávají a tělo to nese, takže uvidíme.“

Každopádně když Češi rozjeli kvalifikaci takhle dobře, bude pro Satoranského i další opory možnost na vítězné vlně pokračovat velkým lákadlem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Nepostradatelný Satoranský řádil. Takové srdce jsem ještě neviděl, smekl kouč

Tomáš Satoranský slaví se spoluhráči Tomášem Kyzlinkem (77) a Ondřejem Sehnalem...

Od našeho zpravodaje v Estonsku Osmnáct bodů sám vstřelil, šestnáctkrát po jeho přihrávce skórovali spoluhráči. Tomáš Satoranský opět prokázal, že je pro basketbalovou reprezentaci nepostradatelný. Hlavně díky jeho přispění Češi v...

1. prosince 2025  22:58

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

Česká házenkářka Charlotte Cholevová v utkání proti Švédsku,

Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. Program turnaje,...

1. prosince 2025  22:16

Házenkářky slaví postup. Na MS rozdrtily Kubu, narazí i na olympijské vítězky

Veronika Malá se raduje v utkání proti Kubě.

České házenkářky na mistrovství světa v závěrečném utkání základní skupiny G rozdrtily Kubu 44:21 a po prvním vítězství na turnaji prošly do další fáze. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše...

1. prosince 2025  19:39,  aktualizováno  22:14

Estonské povstání odraženo. Češi v bojích o MS podruhé slaví, Satoranský má rekord

Tomáš Satoranský a Tomáš Kyzlink v utkání kvalifikace o postup na mistrovství...

Od našeho zpravodaje v Estonsku Ani pětibodové manko tři minuty před koncem, ani ohlušující kulisa více než sedmi tisícovek diváků nepoložila české basketbalisty ve druhém utkání kvalifikace o postup na MS 2027. V Tallinnu udolali...

1. prosince 2025  21:41

Jihlava prodloužila vítěznou sérii, Frýdek-Místek srazila vydařenou druhou třetinou

Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná...

Hokejisté Jihlavy porazili v dohrávce 19. kola první ligy Frýdek-Místek 5:2 a po šestém vítězství za sebou se posunuli na druhé místo v tabulce. Dukla zápas rozhodla v prostřední třetině, v níž...

1. prosince 2025  20:24

Hrál v zajateckém táboře, za grandslam dostal 150 dolarů. Pietrangeli byl legendou

Nicola Pietrangeli.

Ještě před nedávnem kritizoval rozhodnutí Jannika Sinnera nezúčastnit se finálového turnaje Davis Cupu. „Je to obrovská facka pro celý italský sport. Nechápu, když mluví o těžké volbě. Šel by hrát...

1. prosince 2025  20:05

Dny pravdy pro olympijskou halu v Miláně. Testy jsou naplánovány na 9. až 11. ledna

Práce na stavbě hokejové arény v Miláně stále probíhají.

Problémová hala pro olympijský hokejový turnaj v Miláně projde zátěžovou zkouškou v první polovině ledna. Podle italských pořadatelů se ve zcela nové Santa Giulia Areně, nad jejímž včasným dokončením...

1. prosince 2025  19:05

Maratonské etapy, alpští velikáni a lákání Evenepoela. Giro odtajnilo trasu

Simon Yates z Vismy slaví spolu s parťáky vítězství ve 108. ročníku Gira

Start 8. května v Bulharsku, cíl 31. května v Římě. Hrubé obrysy 109. ročníku Gira d’Italia byly známé už delší dobu, v pondělí představila agentura RCS sport i jemné detaily květnové Grand Tour....

1. prosince 2025  18:49

Král Sébastien II. Ogiera k rekordu dovedla láska k rallye i mysl bojovníka

Sébastien Ogier slaví devátý světový titul s parťákem Vincentem Landaisem.

Byla polovina října. Nad Šumavou se ten den snášela mlha, listy se už pořádně vybarvily a zima o sobě pomalu začínala dávat vědět. Sébastien Ogier jen zklamaně vylezl z auta, při pohledu na ulomené...

1. prosince 2025  18:08

České sportovní weby zasáhl kybernetický útok, problémy hlásil fotbal i hokej

Česko U19 - Francie U19, 9. dubna 2024, kvalifikace o mistrovství Evropy v...

Sportovní weby v tuzemsku zaznamenaly v posledních dnech rozsáhlý kybernetický útok. Fanoušci se nemohli dostat na oficiální stránky klubů, Českého hokeje, Fotbalové asociace České republiky či...

1. prosince 2025  17:49

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jsme jako dorostenci, štve šéfa Přikryla. Volejbalové Ústí je zase poslední

Cole Duncanson smečuje, blokuje Štěpán Svoboda.

Do třetice baráž ne, vyhlásil šéf ústeckých volejbalistů Miroslav Přikryl před startem nové extraligové sezony. Neúspěšný tým rozpustil a od základu přestavěl, k trenérovi Ondřeji Žabovi dosadil...

1. prosince 2025  17:46

S Gudasem bych se do rvačky nepouštěl, říká Hašek. Jaký je život mladého hráče?

Hokejista Petr Hašek v pořadu Prodloužení moderátorky Terezy Gojšové.

Co dělá Petr Hašek, když zrovna není na ledě extraligového Hradce Králové? Cestuje nejraději do Barcelony a hraje přes léto jakožto mistr světa inline hokej. A proč by se 190 centimetrů vysoký obr...

1. prosince 2025  17:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.