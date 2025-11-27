Satoranský pomůže se vstupem do kvalifikace o MS. Veselý bude na tribuně

Jeho spoluhráč pivot Jan Veselý také ve čtvrtek cestoval do Prahy, aby tým podpořil, ale do utkání nezasáhne. Zápas začne v 19.30, na iDNES.cz ho budete moci sledovat v podrobné online reportáži.
V pondělí se pak české mužstvo představí v Tallinnu proti Estonsku. V první fázi kvalifikace na turnaj, který se uskuteční v srpnu a září 2027 v Kataru, se Bartoňův tým utká o tři postupová místa ze skupiny H ještě se Slovinskem.
Se Švédy se Češi potkali naposledy v červenci 2009 na turnaji v italském Bormiu a vyhráli 70:65. „Já jsem proti Švédsku hrál snad jen v mládežnických kategoriích. Je to nový soupeř, ale samozřejmě ty hráče známe. Několik hráčů z ACB a z dalších dobrých evropských lig. Je to účastník EuroBasketu, nečeká nás nic jednoduchého,“ řekl kapitán Vojtěch Hruban.
Švédům, kteří na přelomu srpna a září na EuroBasketu v Tampere a Rize vypadli v osmifinále, chybí Pelle Larsson, hráč Miami Heat v NBA, Melwin Pantzar z Bilbaa či Simon Bingander z Joventutu Badalona. Španělskou ACB ligu hrají Binganderův spoluhráč Ludvig Hakanson a Wilhelm Falk z Murcie.
„Měli jsme informace, že nebude Birgander, pak že bude. Byla tam spousta otazníků. Oni tam můžou dát pár hráčů, kteří jsou relativně neznámí a můžou nám zatopit. Musíme na to být co nejvíc připraveni,“ podotkl Bartoň.
Na Královku se tým přesouvá poté, co v posledních letech hrál domácí kvalifikační duely v pardubické enteria areně. „Dlouhou dobu byly naším domovem v repre Pardubice. Na druhou stranu si myslím, že Královka nabízí něco jiného v tom, že pokud bude plná nebo z většiny plná, tak samozřejmě to prostředí je úplně jiné. V Pardubicích, když přijdou tři tisíce lidí, tak je to poloprázdné. Když tady přijdou dva tisíce lidí, je úplně super atmosféra. Známe to na Královce jako své boty,“ uvedl Hruban, který v Praze hraje s Nymburkem Ligu mistrů.