Na dvanáctičlenné soupisce nechybí Vít Krejčí, aktuálně jediný Čech se smlouvou v zámořské NBA, Jakub Nečas (South Carolina Gamecocks) či James Kárník (naposledy Bàsquet Girona). Omlazený tým bude mít na povel jako kapitán Martin Peterka, který nahrazuje zraněného Vojtěcha Hrubana.
Kvůli zdravotním problémům absentují také Tomáš Satoranský, Tomáš Kyzlink a Martin Kříž. Výraznější role tak čeká jiné. „Myslím si, že nás ty změny dělají dravějšími. Všichni se chceme ukázat, jsme ambiciózní,“ říkal ve čtvrtek po tréninku Adam Kejval.
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Také švédský tým řeší absence. Nejznatelněji může chybět rozehrávač Ludvig Haakanson, který při podzimním zápase s Čechy zapsal 15 bodů a 15 asistencí, v základní sestavě nastoupil i další zraněný Wilhelm Falk.
Tehdy se však radoval Bartoňův výběr 97:80. Poté ještě slavil výhru nad Estonci, ale posléze dvakrát padl se Slovinci.
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Švédsko zatím zvítězilo ve skupině H pouze jednou, a pokud chce pomýšlet na postup, potřebuje sbírat výhry.
K nim je mají dovést posily ze zámoří, v kádru jsou Pelle Larsson (Miami Heat), Elliot Cadeau (vítěz univerzitního šampionátu NCAA s Michigan Wolverines) či Bobi Klintman, který v uplynulé sezoně odehrál 12 zápasů za Detroit Pistons a čerstvě podepsal smlouvu s Virtusem Boloňa.
Oproti podzimnímu mači jsou připraveni také Simon Birgander (Joventut Badalona) a Melwin Pantzar (Bilbao Basket).
Stockholmská hala Hovet má být zaplněná.
Kdo se v ní bude radovat?