Basket ONLINE: Češi vstupují do kvalifikace o MS proti Švédsku. Hraje i Satoranský

Autor:
Sledujeme online   19:00aktualizováno  19:29
Čeští basketbalisté pod vedením nového kouče Luboše Bartoně rozehrávají kvalifikaci o mistrovství světa 2027. V pražské hale Královka hostí od 19.30 Švédsko, v sestavě nechybí rozehrávač Tomáš Satoranský. Zápas sledujte v podrobné online reportáži.

Čeští basketbalisté na tréninku české reprezentace před startem kvalifikace MS 2027. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Za týmem dorazil také Jan Veselý, který se ovšem bude věnovat rehabilitaci kolen.

Soupeřům chybí rovněž řada hráčů. Kromě Pelleho Larssona působícího v Miami Heat a Bobiho Klintmana z Detroit Pistons se hosté musejí obejít bez Melwina Pantzara z Bilbaa či Simona Bingandera z Joventutu Badalona. Všichni zmínění se představili na EuroBasketu, kde Švédové vypadli v osmifinále.

ONLINE: Česko vs. Švédsko

Zápas kvalifikace o MS sledujte podrobně.

Právě nepovedený kontinentální šampionát by čeští reprezentanti rádi odčinili. Nyní pracují pod vedením Bartoně, někdejšího kapitána národního týmu a vítěze Euroligy, který nahradil španělského kouče Diega Ocampa.

Basketbalu propadl díky Dream Teamu, o repre Bartoň říká: Čekají nás složité roky

O zvolené sestavě, v níž nechybí také James Kárník, Patrick Samoura a František Rylich, trenér Bartoň prohlásil: „Nejenom já, ale celý realizační tým si dal záležet, aby to byla ta správná dvanáctka. Sestava, která je připravena zvítězit.“

Potěší basketbalisté české fanoušky a vykročí zdárně do kvalifikace mistrovství světa?

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Česko vs. ŠvédskoBasketbal - 1. fáze - utkání skupiny H - 28. 11. 2025:Česko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
Živě6:9
  • 1.42
  • 14.00
  • 3.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Šok v boji o titul F1. Verstappen v Las Vegas vyhrál, Norris byl diskvalifikován

Max Verstappen vítězí ve Velké ceně Las Vegas.

Úřadující šampion formule 1 Max Verstappen z Red Bullu se stále drží v boji o titul, po diskvalifikaci rivalů se navíc situace na čele výrazně zdramatizovala. Nizozemský jezdec se hned po startu...

ONLINE: Sparta opět prohrává, Kladno dominuje s Boleslaví. Třinec konečně slaví

Sledujeme online
Miroslav Forman z Kladna se raduje z gólu proti Mladé Boleslavi.

Pátečnímu programu hokejové extraligy dominuje souboj mezi Pardubicemi a Hradcem. Třetí východočeské derby od 18 hodin zakončuje kompletní 27. kolo. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc...

28. listopadu 2025  16:50,  aktualizováno  19:28

Basket ONLINE: Češi vstupují do kvalifikace o MS proti Švédsku. Hraje i Satoranský

Sledujeme online
Čeští basketbalisté na tréninku české reprezentace před startem kvalifikace MS...

Čeští basketbalisté pod vedením nového kouče Luboše Bartoně rozehrávají kvalifikaci o mistrovství světa 2027. V pražské hale Královka hostí od 19.30 Švédsko, v sestavě nechybí rozehrávač Tomáš...

28. listopadu 2025

Trápení Čechů v Bostonu nebere konce, chybět budou i zranění Pastrňák se Zachou

Bostonští útočníci Pavel Zacha (vlevo) a David Pastrňák se radují z vítězného...

David Pastrňák vynechá kvůli menšímu zranění zápas hokejistů Bostonu proti New York Rangers, a skončí tak jeho série 298 odehraných utkání NHL v řadě. Nenastoupí ani další čeští útočníci Pavel Zacha...

28. listopadu 2025  18:56

Nové české maximum. Skokanka Ulrichová byla ve Falunu dvanáctá

Klára Ulrichová v závodu smíšených družstev ve skocích na lyžích na ZOH v...

Skokanka na lyžích Klára Ulrichová vylepšila 12. místem v závodě Světového poháru ve Falunu o dvě příčky české ženské maximum v seriálu. Od března 2022 držela Karolína Indráčková. I potřetí v sezoně...

28. listopadu 2025

Jak dobrá bude Davidová? Zjišťovala jsem, co je pro mé tělo red flag, říká

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Třicátého března byla na operaci s vyhřezlou ploténkou. Předtím se dočasně úplně odstřihla od biatlonu. Prošla podle svých slov očistcem. Ale nepřestávala věřit, že se vrátí. A teď je zase tady....

28. listopadu 2025  17:58

Práce v armádě je inspirativní. Obhájce titulu v krosu dělá tělocvikáře vojákům

Jáchym Kovář na MČR v krosu 2023.

Účastní se vrchařských závodů, přespolního běhu, skialpinismu nebo steeplechase. A také pracuje jako tělocvikář u armády. Jáchym Kovář bude v sobotu obhajovat titul na mistrovství republiky v krosu,...

28. listopadu 2025  16:48

V jediném tréninku F1 v Kataru byl nejrychlejší Piastri před Norrisem

Oscar Piastri z McLarenu během tréninku na Velkou cenu Kataru formule 1

V jediném tréninku na Velkou cenu Kataru formule 1 byli nejrychlejší jezdci týmu McLaren. Víc se dařilo Oscaru Piastrimu, který předčil o 58 tisícin sekundy stájového kolegu a vedoucího pilota...

28. listopadu 2025  16:35

Kaderka: Co to melete, pane redaktore? Vydírali mě a teď tenisu hrozí bankrot

Exkluzivně
Ivo Kaderka

Tvrdí, že má důkazy, že nové vedení způsobilo tenisovému svazu milionové škody. Že dotační kauzu, za kterou je trestně stíhaný, na něj domluvili. Že ho vydírali a obvinění je „na zakázku“. Bývalý...

28. listopadu 2025  16:14

České fotbalistky v přípravě prohrály se Srbskem, rozhodla Damnjanovičová

Chomutov, 12. 07. 2024, kvalifikace mistrovství Evropy žen ve fotbale Česko -...

České fotbalistky na přípravném kempu v Turecku podlehly Srbsku 0:1. V 16. minutě rozhodla jediným gólem Jovana Damnjanovičová z Bayernu Mnichov. Se stejným soupeřem se svěřenkyně trenérky Jitky...

28. listopadu 2025  15:37

Ogier je blízko devátému titulu mistra světa, lídr šampionátu Evans měl defekt

Sébastien Ogier s navigátorem Vincentem Landaisem během Saúdské rallye.

Francouz Sébastien Ogier má blízko k devátému titulu mistra světa, jímž by vyrovnal rekord krajana Sébastiena Loeba. Nahrál mu defekt lídra seriálu Elfyna Evanse v druhé etapě Saúdské rallye, po němž...

28. listopadu 2025  13:38,  aktualizováno  15:35

Přijdu si nepatřičně. Pastrňákův parťák se úžasně rozjel, Boston drží nečekaný střelec

Morgan Geekie (vpravo) a David Pastrňák z Bostonu se radují z gólu.

„Má všechny předpoklady, aby v sezoně nasázel padesát gólů,“ prohodil v říjnu David Pastrňák. Teď to o Morganu Geekiem tuší celá hokejová NHL. Na to, že se jedná o druhého nejlepšího střelce zámořské...

28. listopadu 2025  15:31

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Markéta Davidová během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu odstartuje ve švédském Östersundu. Závody začnou v sobotu 29. listopadu a adrenalinové soupeření vyvrcholí v neděli 7. prosince. Program, českou nominaci i informace o tom,...

28. listopadu 2025  14:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.