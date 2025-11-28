Basket ONLINE: Češi vstupují do kvalifikace o MS proti Švédsku. Hraje i Satoranský

Za týmem dorazil také Jan Veselý, který se ovšem bude věnovat rehabilitaci kolen.
Soupeřům chybí rovněž řada hráčů. Kromě Pelleho Larssona působícího v Miami Heat a Bobiho Klintmana z Detroit Pistons se hosté musejí obejít bez Melwina Pantzara z Bilbaa či Simona Bingandera z Joventutu Badalona. Všichni zmínění se představili na EuroBasketu, kde Švédové vypadli v osmifinále.
ONLINE: Česko vs. Švédsko
Zápas kvalifikace o MS sledujte podrobně.
Právě nepovedený kontinentální šampionát by čeští reprezentanti rádi odčinili. Nyní pracují pod vedením Bartoně, někdejšího kapitána národního týmu a vítěze Euroligy, který nahradil španělského kouče Diega Ocampa.
Basketbalu propadl díky Dream Teamu, o repre Bartoň říká: Čekají nás složité roky
O zvolené sestavě, v níž nechybí také James Kárník, Patrick Samoura a František Rylich, trenér Bartoň prohlásil: „Nejenom já, ale celý realizační tým si dal záležet, aby to byla ta správná dvanáctka. Sestava, která je připravena zvítězit.“
Potěší basketbalisté české fanoušky a vykročí zdárně do kvalifikace mistrovství světa?