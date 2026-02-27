Basket ONLINE: Češi jsou po pauze v potížích, Slovinci přesně pálí z dálky

Daniel Czolko
18:30aktualizováno  20:04
Od našeho zpravodaje ve Slovinsku - V prvních kvalifikačních duelech vyzráli čeští basketbalisté na Švédy i Estonce. Nyní měří síly se třetími soky ve skupině H - Slovinci. V přístavním městě Koper se musejí obejít bez klíčových rozehrávačů Tomáše Satoranského a Ondřeje Sehnala. V půli prohrávali 36:44, zbytek zápasu sledujte v podrobné online reportáži.
Český křídelník Patrick Samoura u míče, brání ho slovinský talent Stefan...

Český křídelník Patrick Samoura u míče, brání ho slovinský talent Stefan Joksimovič.

Český křídelník Richard Bálint (vlevo) uniká ke slovinskému koši.
Český křídelník Vojtěch Hruban střílí na slovinský koš, brání ho Gregor Hrovat.
Český křídelník Patrick Samoura u míče
Český křídelník Patrick Samoura střílí na slovinský koš, brání ho Žiga Samar.
Trenér Luboš Bartoň musel řešit také absence podkošových hráčů Jamese Kárníka a Martina Kříže, který do Slovinska nakonec neodcestoval ze zdravotních důvodů.

ONLINE: Česko vs. Slovinsko

Utkání kvalifikace o MS sledujte podrobně.

„Slovinci budou dobře připravení, pro ně to je velmi důležitý zápas. Můžou být i pod tlakem, protože domácí utkání s Estonskem nezvládli. Myslím, že byli malinko překvapení estonskou houževnatostí. Tu zase ukázali oni proti Švédsku, jejich výkon byl solidní. I proto v Koperu čekám nejtěžší zápas této fáze kvalifikace,“ předeslal kouč české reprezentace.

O Bartoňových začátcích: Blok, tužka a vůle. Chtěl se učit, líčí parťák z Barcelony

Náročný střet vyhlížejí také domácí pod vedením Aleksandera Sekuliče, který mezi lety 2017 až 2022 působil v Nymburku.

„Češi jsou velmi agresivní a hodně se spoléhají na útočnou hru, kde jsou velmi živí a dávají hodně košů. Mají dobré střelce z dálky, takže si budeme muset dávat velký pozor v obraně,“ uvedl Sekulič.

Pan Asistent. A nejen to. Pavlík o roce v USK, brněnských přích i posouvání hráčů

Ve čtyřčlenné skupině H hrají Češi společně se Slovinci, Estonci a Švédy o tři postupová místa do další fáze kvalifikace.

Světový šampionát v roce 2027 hostí Katar.

Nominace českých basketbalistů

Kvalifikační zápas o MS proti Slovinsku v Koperu (27. února)

Rozehrávači: Vojtěch Sýkora (Písek), Richard Bálint (Bamberg/Něm.)

Křídla: Vojtěch Hruban, František Rylich (oba Nymburk), Patrick Samoura (Mylhúzy/Fr.), Ondřej Hanzlík (Gipuzkoa San Sebastian/Šp.), Tomáš Kyzlink (Peking Royal Fighters/Čína)

Pivoti: David Böhm (Slavia Praha), Luboš Kovář (Pardubice), Martin Svoboda (Písek), Martin Peterka (Dabrowa Górnicza/Pol.), Jan Zídek (Tizona Burgos/Šp.)

