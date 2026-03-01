Co Satoranský i v 34 letech dokáže, ukázal během prvního kvalifikačního okna. Proti Švédsku dal 16 bodů a přidal 6 asistencí, v Estonsku se blýskl 18 body a 16 asistencemi.
ONLINE: Česko vs. Slovinsko
Zápas kvalifikace o MS 2027 sledujte podrobně.
Čeští basketbalisté po dvou výhrách vládli skupině H. Jenže utrápená druhá půle v Koperu, během které Slovinci trefili 14 trojek a nakonec uštědřili hostům porážku 59:99, je sesunula na třetí místo.
„Rozdíl mezi námi určitě není 40 bodů. Doufám, že klukům dodám trochu klidu do hry. Určitě se musíme zaměřit na obranu trojek, čtení hry a agresivitu,“ hlásil Satoranský po sobotním příjezdu.
|
Doplatili na své ideály. Příběh zapomenuté továrny na talenty, kterou prošel i Veselý
Do dvanáctičlenné nominace se tentokrát dostal Kevin Týml, který může za seniorskou reprezentaci debutovat, a Martin Kříž. Ten nahrazuje Martina Svobodu, písecký podkošový hráč si v Koperu poranil kotník. Mimo zůstali ještě František Rylich a Ondřej Hanzlík.
„Češi budou se Satoranským mnohem lepší. Ale musíme se zaměřit především na sebe – jak zareagujeme na to, že hrajeme venku před plnou halou fanoušků a proti týmu, který bude chtít ukázat jinou tvář,“ uvedl slovinský kouč Aleksander Sekulič.
|
Věděli jsme o Češích všechno, pochvaloval si slovinský kouč. Bartoň nic nevzdával
Ve skupině H zůstává bez výhry Švédsko, zbylé týmy – Česko, Estonsko i Slovinsko – mají shodnou bilanci dvou vítězství a jedné porážky. Do další fáze kvalifikace o MS 2027, které hostí Katar, postupují tři nejlepší.