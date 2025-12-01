Basket ONLINE: Přidají Češi v kvalifikaci o MS druhou výhru? V Tallinnu čelí Estonsku

Stanislav Kučera
Sledujeme online   18:45
Od našeho zpravodaje v Estonsku - Po pátečním vítězství nad Švédskem usilují čeští basketbalisté o druhou výhru v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v roce 2027. V Tallinnu soupeří s domácím Estonskem, kterému chtějí vrátit tři měsíce starou porážku z evropského šampionátu. Utkání sledujeme od 19.00 SEČ v podrobné reportáži.

Tomáš Satoranský (vlevo) a Martin Peterka při tréninku před utkáním kvalifikace mistrovství světa 2027 proti Estonsku | foto: CZ BASKETBALL / Václav Mudra

Reprezentanti vstoupili do kvalifikace přesvědčivým triumfem proti Švédsku, v pátek v Praze slavili 97:80. Estonci ve stejný den udolali Slovinsko v jeho hale 94:93 po prodloužení, vítěz utkání se tedy posune na průběžné první místo skupiny H.

Soupeři se naposledy střetli na konci srpna na EuroBasketu v Rize, kde Češi po špatném výkonu prohráli 75:89. „Určitě tady chceme vyhrát, abychom jim to trošku vrátili,“ plánoval Martin Peterka.

ONLINE: Estonsko vs. Česko

Zápas kvalifikace o MS 2027 sledujeme v podrobné reportáži.

Reprezentanti mají na rozdíl od nepovedeného mistrovství, na němž prohráli všech pět zápasů, lídra Tomáše Satoranského, který se proti Švédsku blýskl 16 body. A zdá se, že jim prospěla i výměna kouče.

Španěla Diega Ocampa právě po EuroBasketu nahradil Luboš Bartoň a páteční premiéra mu vyšla skvěle, tým se prezentoval energickým a bojovným výkonem.

V estonském pekle. Češi chtějí odplatu, velebí nového kouče i Satoranského

Nyní se ale Češi kromě houževnatých protivníků musí popasovat i s nepřízní z tribun, domácí družstvo žene v Unibet Areně přes sedm tisíc fanoušků.

Jak zápas dopadne?

Sledujte v podrobné reportáži.

Další reprezentační okno přijde na řadu na přelomu února a března příštího roku, kdy Čechy čeká v rámci skupiny H dvojzápas se Slovinci. Do další fáze, která se bude hrát opět formou skupin, postoupí tři nejlepší týmy a výsledky se přenášejí.

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Maratonské etapy, alpští velikáni a lákání Evenepoela. Giro odtajnilo trasu

Simon Yates z Vismy slaví spolu s parťáky vítězství ve 108. ročníku Gira

Start 8. května v Bulharsku, cíl 31. května v Římě. Hrubé obrysy 109. ročníku Gira d’Italia byly známé už delší dobu, v pondělí představila agentura RCS sport i jemné detaily květnové Grand Tour....

1. prosince 2025  18:49

Král Sébastien II. Ogiera k rekordu dovedla láska k rallye i mysl bojovníka

Sébastien Ogier slaví devátý světový titul s parťákem Vincentem Landaisem.

Byla polovina října. Nad Šumavou se ten den snášela mlha, listy se už pořádně vybarvily a zima o sobě pomalu začínala dávat vědět. Sébastien Ogier jen zklamaně vylezl z auta, při pohledu na ulomené...

1. prosince 2025  18:08

České sportovní weby zasáhl kybernetický útok, problémy hlásil fotbal i hokej

Česko U19 - Francie U19, 9. dubna 2024, kvalifikace o mistrovství Evropy v...

Sportovní weby v tuzemsku zaznamenaly v posledních dnech rozsáhlý kybernetický útok. Fanoušci se nemohli dostat na oficiální stránky klubů, Českého hokeje, Fotbalové asociace České republiky či...

1. prosince 2025  17:49

Jsme jako dorostenci, štve šéfa Přikryla. Volejbalové Ústí je zase poslední

Cole Duncanson smečuje, blokuje Štěpán Svoboda.

Do třetice baráž ne, vyhlásil šéf ústeckých volejbalistů Miroslav Přikryl před startem nové extraligové sezony. Neúspěšný tým rozpustil a od základu přestavěl, k trenérovi Ondřeji Žabovi dosadil...

1. prosince 2025  17:46

S Gudasem bych se do rvačky nepouštěl, říká Hašek. Jaký je život mladého hráče?

Hokejista Petr Hašek v pořadu Prodloužení moderátorky Terezy Gojšové.

Co dělá Petr Hašek, když zrovna není na ledě extraligového Hradce Králové? Cestuje nejraději do Barcelony a hraje přes léto jakožto mistr světa inline hokej. A proč by se 190 centimetrů vysoký obr...

1. prosince 2025  17:45

Tvrdík o ostudě repre: Ve Slavii by se to nestalo, Souček by zasloužil tvrdší trest

Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci Slavie.

Už jsou to dva týdny, co čeští fotbalisté porazili v Olomouci v kvalifikaci na mistrovství světa Gibraltar 6:0, ale výhru zastínil jejich bojkot fanouškovského kotle. Jaroslav Tvrdík, předseda...

1. prosince 2025  17:33

Fotbalista Provod představil svou módní kolekci, pomůže nemocným dětem

Lukáš Provod s manželkou Petrou v bomberu z jeho kolekce Difference.

Dobře ví, že fotbal už dávno není jen hra. Že v něm už nejde jen o výhry a góly. Baví, spojuje i pomáhá. A proto vytvořil záložník Slavie Lukáš Provod charitativní kolekci s názvem Difference čili...

1. prosince 2025  17:10

Nohejbal, pěnový míč. Jak mostecký trenér Horváth dělá fotbalisty i z „dřeváků“

Plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth

Nohejbalem k lepším zítřkům! Mostecký trenér Pavel Horváth, kdysi sám fotbalový hračička, ho svému týmu ordinoval pro zdokonalení techniky i pro oživení party, aby hráči necivěli jen do mobilů....

1. prosince 2025  16:56

Dostihový šok. Žokeje těsně před vítězstvím smetla hlava soupeřova koně

Žokeje srazila ze sedla hlava jiného koně těsně před cílem

Na závodišti v Ōtaki na Novém Zélandu se odehrála kuriózní situace. Žokej Masa Hašizume byl jen okamžik od vítězství v dostihu Jennian Homes Wellington Stakes, když ho v dramatickém finiši...

1. prosince 2025  16:10

Zase si nezapíská? Chybující Rouček je sudí, který nerad vylučuje

Sudí Karel Rouček uděluje slávistovi Mojmíru Chytilovi žlutou kartu v derby se...

Už dvakrát během podzimu měl omezenou delegaci, nucený odpočinek čeká na fotbalového sudího Karla Roučka nejspíš i potřetí. Naposledy mu komise vytkla, že v nedělním souboji proti Pardubicím...

1. prosince 2025  16:06

Malý stadion na Strahově čeká přestavba, hala na Výstavišti získá nový led

Až dosud byla majetková práva na Strahově rozdrobena mezi všechny tři aktéry...

Praha zrekonstruuje Malý atletický stadion Strahov, schválili v pondělí radní. Součástí přestavby bude mimo jiné nový atletický ovál s šestnácti dráhami či nový trávník. Stadion bude sloužit pro...

1. prosince 2025  15:57

