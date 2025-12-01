Basket ONLINE: Přidají Češi v kvalifikaci o MS druhou výhru? V Tallinnu čelí Estonsku

Reprezentanti vstoupili do kvalifikace přesvědčivým triumfem proti Švédsku, v pátek v Praze slavili 97:80. Estonci ve stejný den udolali Slovinsko v jeho hale 94:93 po prodloužení, vítěz utkání se tedy posune na průběžné první místo skupiny H.
Soupeři se naposledy střetli na konci srpna na EuroBasketu v Rize, kde Češi po špatném výkonu prohráli 75:89. „Určitě tady chceme vyhrát, abychom jim to trošku vrátili,“ plánoval Martin Peterka.
ONLINE: Estonsko vs. Česko
Reprezentanti mají na rozdíl od nepovedeného mistrovství, na němž prohráli všech pět zápasů, lídra Tomáše Satoranského, který se proti Švédsku blýskl 16 body. A zdá se, že jim prospěla i výměna kouče.
Španěla Diega Ocampa právě po EuroBasketu nahradil Luboš Bartoň a páteční premiéra mu vyšla skvěle, tým se prezentoval energickým a bojovným výkonem.
Nyní se ale Češi kromě houževnatých protivníků musí popasovat i s nepřízní z tribun, domácí družstvo žene v Unibet Areně přes sedm tisíc fanoušků.
Další reprezentační okno přijde na řadu na přelomu února a března příštího roku, kdy Čechy čeká v rámci skupiny H dvojzápas se Slovinci. Do další fáze, která se bude hrát opět formou skupin, postoupí tři nejlepší týmy a výsledky se přenášejí.