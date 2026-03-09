Tým je ve Wu-chanu kompletní, Ptáčková vybrala dvanáctku pro kvalifikaci o MS

Autor: ,
  18:45
České basketbalistky už jsou v dějišti kvalifikace mistrovství světa v čínském Wu-chanu kompletní. Jako poslední se k týmu připojila křídelnice Julie Pospíšilová z francouzského Montpellieru. Z patnáctičlenného širšího kádru se do konečné dvanáctičlenné nominace nevešly na křídlech Eliška Brejchová z Chomutova, Mariana Přibylová ze ZVVZ USK Praha a pivotka Lucie Svatoňová z KP Brno, které zasáhly do nedělního přípravného duelu s Čínou při porážce 51:85.
Petra Malíková zdraví Julii Pospíšilovou, která se k reprezentantkám ve...

Petra Malíková zdraví Julii Pospíšilovou, která se k reprezentantkám ve Wu-chanu připojila jako poslední. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Julia Reisingerová vítá Julii Pospíšilovou, která se k reprezentantkám ve...
Julie Pospíšilová zdraví spoluhráčky, ke kterým se v pondělí připojila před...
Julie Pospíšilová a Veronika Voráčková se chystají na kvalifikaci o MS 2026.
Natálie Stoupalová se chystá na kvalifikaci o MS 2026.
25 fotografií

Trenérka Romana Ptáčková řekla novinářům, že tentokrát nebyla finální nominace tak složitá.

„Protože do Číny jsme odcestovali v patnácti a tu dvanáctku jsme měli vytipovanou. Bylo ale potřeba, aby ty tři s námi odehrály přípravný zápas a byly ready, kdyby se naskytly nějaké zdravotní komplikace,“ řekla Ptáčková.

Češky čeká stěžejní týden roku. Ptáčková je v pozoru: Favoritkami jsme jen jednou

„V podkošovém prostoru máme pouze tři klasické pivotky, ale můžeme si vypomoci Monikou Fučíkovou a Veronikou Voráčkovou na pozici číslo čtyři, což je taková jediná větší komplikace, kterou jsme hlásili dopředu. Jsem ráda, že všechny tři hráčky, které se nakonec do finální nominace nevešly, si tady mohly zahrát velmi zajímavé utkání. Musím říct, že ani jedna nás svým výkonem nezklamala, ba naopak příjemně překvapily,“ uvedla Ptáčková.

S Čínou hrála už i Petra Holešínská z tureckého celku Emlak Konut, která se k týmu připojila v pátek. Až v neděli se zařadily ve Španělsku hrající Gabriela Andělová (Leganés), Karolina Šotolová (Ferrol) i Veronika Voráčková (Zaragoza). V kádru, který bude bojovat o zářijový světový šampionát v Berlíně, je devět hráček z loňského EuroBasketu.

Na šestém místě se tam vedle Andělové, Pospíšilové, Holešínské a Voráčkové podílely také Emma Čechová, Eliška Hamzová, Julia Reisingerová, Natálie Stoupalová a Kateřina Zeithammerová.

Jak na dlouhánky? Důraz a rychlost, velí Reisingerová. Češky hledají i kapitánku

Na ME chyběly Šotolová, Petra Malíková a Fučíková, kterou čekají po vystoupeních v přípravných zápasech první oficiální duely pod hlavičkou FIBA. Všechny tři reprezentovaly v basketbale 3x3.

Češky vstoupí do kvalifikace ve středu 11. března v 6:30 SEČ proti Jižnímu Súdánu. Další duely sehrají s Mali, Brazílií, domácí Čínou a Belgií, která má na MS v Německu jistý start jakožto vítěz mistrovství Evropy. Hraje se o další tři místa.

Nominace českých basketbalistek na kvalifikaci MS ve Wu-chan

11. až 17. března:

Rozehrávačky: Eliška Hamzová, Kateřina Zeithammerová (obě Žabiny Brno), Karolina Šotolová (Ferrol/Šp.)
Křídla: Monika Fučíková (Levhartice Chomutov), Petra Malíková (ZVVZ USK Praha), Gabriela Andělová (Leganés/Šp.), Petra Holešínská (Emlak Konut/Tur.), Julie Pospíšilová (Lattes-Montpellier/Fr.), Veronika Voráčková (Zaragoza/Šp.)
Pivotky: Emma Čechová (ZVVZ USK Praha), Julia Reisingerová (Pécs/Maď.), Natálie Stoupalová (Žabiny Brno)

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

ONLINE: Třinec na úvod předkola vyhrál. Kometa inkasuje, Sparta hostí Kladno

Sledujeme online
Samuel Vigneault posílá k ledu sparťanského kapitána Filipa Chlapíka.

Play off je tady. Úvodní duel předkola hokejové extraligy zvládl lépe Třinec, který doma porazil Olomouc 1:0 gólem Flynna. Další tři zápasy se ještě hrají. V akci jsou také mistrovská Kometa a...

9. března 2026  17:41,  aktualizováno  19:38

Ocenění za výtečnou formu po olympiádě. Nečas je v NHL druhou hvězdou týdne

Martin Nečas z Colorada v utkání proti Dallasu.

Martin Nečas byl vyhlášen druhou hvězdou uplynulého týdne NHL. Ve čtyřech zápasech Colorada nasbíral český útočník osm bodů za tři góly včetně vítězného a pět asistencí. S hokejisty Avalanche vede...

9. března 2026  18:48

Tým je ve Wu-chanu kompletní, Ptáčková vybrala dvanáctku pro kvalifikaci o MS

Petra Malíková zdraví Julii Pospíšilovou, která se k reprezentantkám ve...

České basketbalistky už jsou v dějišti kvalifikace mistrovství světa v čínském Wu-chanu kompletní. Jako poslední se k týmu připojila křídelnice Julie Pospíšilová z francouzského Montpellieru. Z...

9. března 2026  18:45

Íránské fotbalistky nechtějí domů. Bojí se o své bezpečí, pomoc nabízí také Trump

Íránské fotbalisty před úvodním zápasem Asijského poháru s Jižní Koreou.

Pět íránských fotbalistek kvůli obavám o svou bezpečnost neodcestovalo zpět do vlasti a zůstalo v Austrálii, kde se v minulých dnech zúčastnily mistrovství Asie. Oznámil to americký prezident Donald...

9. března 2026  18:41

Z ledové vody za mixážní pult. Zraněný fotbalista ukázal, jak vypadá jeho léčba

Fotbalista Jack Grealish

Místo zápasů v Premier League střídá ledové koupele, posilování a klidový režim. Anglický fotbalista Jack Grealish prožívá sezonu zcela jinak, než by si přál. Ze hry ho v půlce ledna vyřadila únavová...

9. března 2026  18:30

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahajuje svou cestu v předkole od 9. března, nejlepší čtveřice postoupila...

6. března 2026  20:26,  aktualizováno  9. 3. 18:17

Fotbal na retrovlně, nelíbivá móda bolí. I v Česku padá nejvíc gólů ze standardek

Slávistický gólman Jakub Markovič během derby se Spartou, do kterého naskočil...

Dívat se na něj, to byla čirá radost. Sám se na hřišti taky bavil a nesnášel stereotyp. Teď, po šedesátce, ho fotbal coby diváka přestal těšit. „Rozhodl jsem se, že ho přestanu sledovat. Už si ho...

9. března 2026  18:15

Vítězíme často, což se někomu nelíbí. Rodri dostal za kritiku sudího milionovou pokutu

Španělský záložník Rodri z Manchesteru City v akci při utkání na Tottenhamu.

Fotbalista Rodri z Manchesteru City inkasoval pokutu ve výši 80 000 liber (2,26 milionu korun) za kritiku rozhodčích po utkání Premier League na hřišti Tottenhamu (2:2). Anglická Fotbalová asociace o...

9. března 2026  17:35

První trénink? Hrůza, líčí parahokejista Pátek. Na hrách už se začíná prosazovat

Čeští parahokejisté se radují z gólu v utkání proti Slovensku.

Od naší zpravodajky v Itálii Teprve v listopadu 2024 poprvé usedl do saní pro parahokejisty. A po 16 měsících tvrdého tréninku si vysloužil pozvánku do reprezentace pro hry v Itálii. Theodor Pátek se na led dostal při druhém...

9. března 2026  17:28

Parahokejisté porazili i Slovensko, postup do bojů o medaile mají v Miláně na dosah

Čeští parahokejisté slaví vítězství nad Slovenskem.

Čeští parahokejisté porazili na paralympijských hrách v Miláně po Japonsku i Slovensko a po výhře 8:1 si prakticky zajistili postup do semifinále. Po třech bronzech ze světových šampionátů v řadě tak...

9. března 2026  16:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nejmíň faulů, nejvíc žlutých karet. Změna při napomínání sparťanů přišla s jarem

Sudí Volek ukazuje žlutou kartu sparťanu Irvingovi v utkání v Plzni.

Šest zápasů v jarní části, celkem dvacet žlutých karet. Sparta je nejvíc napomínaným týmem fotbalové ligy, přitom po Mladé Boleslavi ji rozhodčí odpískali nejméně faulů. Jak je to možné? „Dlouhodobým...

9. března 2026  16:04

Centimetry od vážné nehody. Pilot málem doplatil na skvělý start: Bylo to děsivé

Franco Colapinto na trati v australském Albert Parku.

Během závodu si toho nikdo nevšiml. Ani režie televizního přenosu, tím pádem ani diváci. Až po skončení Velké ceny Austrálie formule 1 se začalo šířit video, které ukázalo, že jen pár vteřin po...

9. března 2026  15:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.