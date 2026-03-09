Trenérka Romana Ptáčková řekla novinářům, že tentokrát nebyla finální nominace tak složitá.
„Protože do Číny jsme odcestovali v patnácti a tu dvanáctku jsme měli vytipovanou. Bylo ale potřeba, aby ty tři s námi odehrály přípravný zápas a byly ready, kdyby se naskytly nějaké zdravotní komplikace,“ řekla Ptáčková.
|
Češky čeká stěžejní týden roku. Ptáčková je v pozoru: Favoritkami jsme jen jednou
„V podkošovém prostoru máme pouze tři klasické pivotky, ale můžeme si vypomoci Monikou Fučíkovou a Veronikou Voráčkovou na pozici číslo čtyři, což je taková jediná větší komplikace, kterou jsme hlásili dopředu. Jsem ráda, že všechny tři hráčky, které se nakonec do finální nominace nevešly, si tady mohly zahrát velmi zajímavé utkání. Musím říct, že ani jedna nás svým výkonem nezklamala, ba naopak příjemně překvapily,“ uvedla Ptáčková.
S Čínou hrála už i Petra Holešínská z tureckého celku Emlak Konut, která se k týmu připojila v pátek. Až v neděli se zařadily ve Španělsku hrající Gabriela Andělová (Leganés), Karolina Šotolová (Ferrol) i Veronika Voráčková (Zaragoza). V kádru, který bude bojovat o zářijový světový šampionát v Berlíně, je devět hráček z loňského EuroBasketu.
Na šestém místě se tam vedle Andělové, Pospíšilové, Holešínské a Voráčkové podílely také Emma Čechová, Eliška Hamzová, Julia Reisingerová, Natálie Stoupalová a Kateřina Zeithammerová.
|
Jak na dlouhánky? Důraz a rychlost, velí Reisingerová. Češky hledají i kapitánku
Na ME chyběly Šotolová, Petra Malíková a Fučíková, kterou čekají po vystoupeních v přípravných zápasech první oficiální duely pod hlavičkou FIBA. Všechny tři reprezentovaly v basketbale 3x3.
Češky vstoupí do kvalifikace ve středu 11. března v 6:30 SEČ proti Jižnímu Súdánu. Další duely sehrají s Mali, Brazílií, domácí Čínou a Belgií, která má na MS v Německu jistý start jakožto vítěz mistrovství Evropy. Hraje se o další tři místa.
Nominace českých basketbalistek na kvalifikaci MS ve Wu-chan
11. až 17. března:
Rozehrávačky: Eliška Hamzová, Kateřina Zeithammerová (obě Žabiny Brno), Karolina Šotolová (Ferrol/Šp.)