Basket ONLINE: Výhra znamená postup. Češky ale v kvalifikaci o MS na Čínu ztrácí

Sledujeme online   12:20aktualizováno  12:55
Po nepovedeném utkání s Mali si v sobotu spravily chuť důležitým vítězstvím nad Brazílií. Ve čtvrtém zápase kvalifikace o světový šampionát hrají české basketbalistky ve Wu-chanu s domácí Čínou, a pokud zvítězí, postoupí na zářijový šampionát v Berlíně. Jak se jim daří, sledujte v podrobné online reportáži od 12.30.

České basketbalistky nastupují k utkání s Brazílií v kvalifikaci o MS 2026. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

V úvodním nedělním utkání Brazílie porazila Mali 76:73, díky tomuto výsledku má jistý postup na mistrovství světa Čína. Přidat se mohou také svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové, a to v případě, že domácí výběr porazí.

O účast na MS můžou přijít, jen pokud prohrají s Čínou i v úterý s Belgií, a zároveň Brazílie vyhraje poslední utkání turnaje nad domácí reprezentací a Mali podle předpokladů zdolá Jižní Súdán.

ONLINE: Česko vs. Čína

Utkání kvalifikace o MS 2026 sledujte podrobně.

Favoritkami ale tentokrát české basketbalistky nejsou. V přípravě těsně před kvalifikačním turnajem, i když ještě nehrály v úplné sestavě, podlehly Číňankám jasně 51:85.

Jednou z ústředních postav domácího výběru ve Wu-chanu je osmnáctiletá podkošová hráčka Čang C’-jü, která se vytáhla na 220 centimetrů. S 14,3 body a 6,3 doskoky vévodí statistikám mezi Číňankami.

V osmnácti má 220 cm, říkají jí Velká zeď. Co ukáže Čang C’-jü proti Češkám?

„Půjde to tam hlavně přes vysoké pivotky a přes střelkyně. V přípravě jim všechno padlo z venku, tak uvidíme. Zdá se, že tady už jim to tolik nepadá, tak doufejme, že to zase trenéři načtou a nějak ubráníme i ty velké,“ předeslala Eliška Hamzová po zápase s Brazílií.

V českém dresu zatím střelecky vyniká Petra Holešínská se 14 body na zápas, spolehlivé výkony odvádí rozehrávačka Hamzová s průměry 9,7 bodu, 5 doskoků a 3,7 asistence. Dobré momenty už v rámci kvalifikace měly také Veronika Voráčková a podkošové opory Julia Reisingerová s Emmou Čechovou.

Kvalifikační turnaj o postup na MS basketbalistek

skupina A (Wu-chan):

Mali - Brazílie 73:76 (15:20, 37:35, 62:48)

Belgie - Jižní Súdán 102:64 (21:16, 53:28, 86:39)

12:30 Česko - Čína

Tabulka skupiny A
1.Belgie440362:2498
2.Brazílie422305:3356
3.Česko321237:1945
4.Čína321232:2245
5.Mali413268:3025
6.Jižní Súdán404271:3714
15. března 2026

