Pět soutěžních zápasů v sedmi dnech a ještě po náročném cestování do Wu-chanu. České basketbalistky v kvalifikaci o mistrovství světa 2026, které hostí Berlín, narazí postupně na Jižní Súdán, Mali, Brazílii, domácí Čínu a evropské šampionky z Belgie, což podle trenérky Romany Ptáčkové tvoří náročný mix. „Papírovými favoritkami budeme jen jednou. A to hned na úvod,“ míní.
Romana Ptáčková se usmívá na tréninku českých basketbalistek.

Romana Ptáčková se usmívá na tréninku českých basketbalistek. | foto: Václav Mudra / CZ.basketball

Trenérka Romana Ptáčková usměrňuje české basketbalistky.
Petra Malíková na tréninku českých basketbalistek
Mariana Přibylová na tréninku českých basketbalistek
Monika Fučíková na tréninku českých basketbalistek
Vše vypukne ve středu 11. března v 6:30 českého času proti Jižnímu Súdánu – nevyzpytatelnému africkému soupeři, kterému ve světovém rankingu patří 55. pozice. Český tým je na 17. příčce těsně před Mali.

„Ale nechceme nic podcenit. Nějaké informace o Jižním Súdánu máme, využijeme i zápasy z afrického šampionátu, kde odehrál vyrovnané duely. Nemyslím si totiž, že hru nějak významně změní,“ říkala Ptáčková, kterou těší, že papírově nejslabší celek skupiny vyzvou její svěřenkyně hned na úvod: „Dost důležitá je i mentální stránka – když se nám zápas povede nejen výsledkově, ale i co se týče výkonu, může to tým nastartovat.“

A energie bude potřeba.

Program českého týmu ve Wu-chanu

Neděle 8. 3.: přípravný zápas s Čínou (12:30 SEČ)

Kvalifikace o MS 2026:
Středa 11. 3.: Jižní Súdán (6.30)
Čtvrtek 12. 3.: Mali (9:30)
Sobota 14. 3.: Brazílie (6:30)
Neděle 15. 3.: Čína (12:30)
Úterý 17. 3.: Belgie (9:30)

Kromě čtvrtečního zdlouhavého cestování přes Brusel a Hongkong se musí basketbalistky také obejít bez intenzivnější přípravy.

Na třídenním srazu v Praze se sešla desítka nominovaných, která už začala s úpravami denního režimu – basketbalistky chodí dříve spát, brzy ráno vstávají.

Další pětice se ale postupně připojí až v Číně.

Nejdříve Petra Holešínská, kterou zdrželo play off turecké ligy. Trojice španělských legionářek – Gabriela Andělová, Karolína Šotolová a Veronika Voráčková – by měla dorazit v neděli. Julie Pospíšilová zřejmě ještě o den později kvůli programu francouzské ligy.

„Takový kalendář je pro holky zabijácký,“ posteskla si trenérka. „Chci, aby aspoň den a půl odpočívaly a srovnaly se. Proto bude naše společná příprava na hřišti minimální.“

A vzápětí dodala: „Ještě jsem nezažila akci, na kterou se tým v podstatě nepřipravuje.“

Na vyzkoušení některých prvků poslouží aspoň nedělní testovací duel od 12.30 SEČ s domácí reprezentací, která Češkám původně nabízela, že by se týmy mohly utkat hned dvakrát.

S tím ovšem Ptáčková nesouhlasila. „Věděla jsem, že tam nebudeme v plné sestavě. Vypadá to, že nastoupíme v devíti lidech,“ přibližovala.

Poté rozhodne o finální sestavě, jež se porve o světový šampionát. Na něm české basketbalistky hrály posledně v roce 2014.

Cílem je postup, avšak velká prohlášení od trenérky národního týmu nečekejte. Uvědomuje si, že kvůli zraněním má její výběr mezery v podkošovém prostoru. Dobře také zná kvalitu ostatních celků ve skupině.

Do Wu-chanu i se Svatoňovou. Před bojem o MS kosí dlouhé Češky série zranění

O Jižním Súdánu už byla řeč, tak nyní hezky popořadě.

Mali? „Nechyběly na posledním mistrovství světa. Asi devět deset hráček, co teď skautujeme, podává dobré výkony ve španělské lize. A hlavně jsou silné v podkošovém prostoru.“

Brazílie? „Sledovala jsem jejich zápasy při olympijské kvalifikaci, kde byly fakt skvělé. Můžou se opřít o hráčky z WNBA.“

Čína? „Doma bude patřit k favoritům celé skupiny.“

A Belgie? „Mistryně Evropy.“

I proto Ptáčková zmiňovala: „Chtěla bych, aby tam holky odevzdaly maximum. Myslím, že standard stačit nebude. Bude tam muset být něco navíc.“

Třeba jako na předkvalifikaci v Mexiku, kde česká reprezentace triumfovala, ačkoliv jasným adeptem na prvenství nebyla.

„Tehdy ale některé týmy hrály v hodně malých sestavách, což teď nehrozí,“ varovala ovšem trenérka, která v Číně musí s hráčkami rozseknout i to, kdo nahradí Terezu Vyoralovou v roli kapitánky.

Nejdůležitější ale bude dění na palubovce.

Parta, o jejímž potenciálu se už nějakou dobu mluví, by ráda dosáhla na výraznější úspěch.

Nominace českých basketbalistek

Kvalifikace MS ve Wu-chanu (11.-17. března)

Rozehrávačky: Eliška Hamzová, Kateřina Zeithammerová (obě Žabiny Brno), Karolina Šotolová (Ferrol/Šp.)

Křídla: Eliška Brejchová, Monika Fučíková (obě Levhartice Chomutov), Petra Malíková, Mariana Přibylová (obě ZVVZ USK Praha), Gabriela Andělová (Leganés/Šp.), Petra Holešínská (Emlak Konut/Tur.), Julie Pospíšilová (Lattes-Montpellier/Fr.), Veronika Voráčková (Zaragoza/Šp.)

Pivotky: Emma Čechová (ZVVZ USK Praha), Julia Reisingerová (Pécs/Maď.), Natálie Stoupalová (Žabiny Brno), Lucie Svatoňová (KP Brno)

