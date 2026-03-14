Takový zápas jsme potřebovaly! jásala Voráčková po jasné výhře nad Brazílií

Autor: ,
  11:45
České basketbalistky zvládly klíčový zápas kvalifikace mistrovství světa v čínském Wu-chanu a výhrou nad Brazílií 84:65 si hodně polepšily v postupových počtech v cestě na zářijový šampionát v Berlíně. Křídelnice Veronika Voráčková se podílela na úspěšném reparátu po čtvrteční porážce s Mali 17 body a mohla se spoluhráčkami slavit úspěšný krok k první české účasti na MS od roku 2014.
Veronika Voráčková zakončuje v zápase s Brazílií během kvalifikace o MS 2026. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Kapitánka Natálie Stoupalová povzbuzuje parťačky během utkání s Brazílií v...
Kateřina Zeithammerová (vpravo) během utkání s Brazílií v kvalifikaci o MS 2026.
Petra Holešínská během utkání s Brazílií v kvalifikaci o MS 2026.
České basketbalistky nastupují k utkání s Brazílií v kvalifikaci o MS 2026.
„Jsme nadšené. Potřebovaly jsme takový zápas. Zaprvé nám to konečně sedlo a hlavně jsme zase v plusu v té trojce ještě s Mali. Takže to dopadlo tak, jak jsme doufaly. Musím říct, že pivotky odvedly skvělou práci v obraně. Potřebovaly jsme to hlavně v té druhé půlce, kdy jsme je de facto držely. Myslím si, že to byl skvělý týmový výkon, že jsme se konečně všechny chytly. Všechny byly stoprocentně v zápasu a každý nám dal přesně to, co jsme potřebovaly,“ řekla Voráčková.

Brazilky sice vedly v poločase 46:42, ale třetí čtvrtinu Češky ovládly 22:7. „Myslím, že jim také odešly trochu síly. My jsme hodně lehly na jejich pivotky. Hodně jsme si pomáhaly. Řekly jsme si, že už nám střelci nevystřelí ani jeden balon, a snažily jsme se jim to dělat co nejtěžší,“ líčila Voráčková.

Vyrovnaný úvod, skvělý závěr. Klíčový duel v boji o MS Češky s Brazilkami zvládly

Češky ve čtvrtek proti Mali ztratily zápas poté, co na začátku druhého poločasu prohrávaly o 24 bodů a následným náporem už porážku 64:77 neodvrátily.

Proti Brazílii chtěly začít úplně jinak a také se jim to povedlo. „To byla jedna z věcí, kterou jsme si říkaly před zápasem, že nemůžeme čekat 25 minut na to, abychom začaly hrát. Ale že chceme přijít a tu první ránu dát my. Což si myslím, že se nám dneska povedlo, že nás to i nakoplo do toho zápasu, že jsme se prostě nebály,“ těšilo Voráčkovou.

Na turnaji se dostala postupně do střelecké formy. Při úvodní výhře nad Jižním Súdánem 89:52 nebodovala, proti Mali si připsala šest bodů. Tentokrát jako jednoznačně nejvytíženější česká hráčka s téměř 36 minutami na palubovce přidala i čtyři doskoky a tři asistence.

„Hrálo se mi dobře. Padalo mi tam skoro úplně všechno, zvlášť tu první půlku. Bylo to fajn. Ale já mám hlavně dobrý pocit z toho týmu, že vím, že to nestálo jenom na mně. Péce (Petře Holešínské) to padalo, všechny jsme pak hrály super,“ pochvalovala si hráčka Zaragozy.

Na začátku druhého poločasu mimo hru srazila Kamilla Cardosová Julii Reisingerovou, která se po ošetření vrátila do hry na konci třetí čtvrtiny. Sudí udělili brazilské pivotce nesportovní chybu, ale pro diskvalifikaci se nerozhodli.

„Já jsem to vůbec neviděla, takže nevím. Ale věděly jsme, že ony si celý zápas hodně stěžovaly. Moc se jim věci nelíbily. Dělaly, co mohly, aby mohly vyhrát. Víme, že takhle chtějí hrát. Snažily jsme se zůstat v zápase. Nemyslím si, že nás to nějak extra ovlivnilo. Možná nás to akorát víc nakoplo,“ hodnotila Voráčková.

V neděli budou Češky bojovat s domácí Čínou. „Musíme si z dnešního zápasu vzít všechny ty pozitivní věci. Číňanky mají taky velké pivotky. Uvidíme, jak na tom bude Julča Reisingerová. Ale myslím si, že když bojujeme, tak se dá hrát s každým,“ burcovala sobotní tahounka týmu.

