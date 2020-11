Prázdná letiště, samotka na hotelu. Basketbalisté putují za kvalifikací

„Věřím, že Samoura s Váňou před sebou mají dobrou budoucnost, pokud na sobě budou pracovat. Myslím, že v budoucnu by mohli dostat šanci. Fait musí na své hře také ještě zapracovat. Pozvali jsme ho jako variantu na pozice 4 a 5, kdyby nemohl dorazit Ondřej Balvín,“ komentoval zúžení nominace trenér českého týmu Ronen Ginzburg.



Jako jediný nováček zůstal v týmu osmnáctiletý rozehrávač Richard Bálint z Brna. „Možná dostane šanci v zápase. To teď ještě nevím. Hlavně tu ale je, aby s námi mohl trénovat. To je pro něj důležité. Může být v budoucnosti hodně důležitým hráčem. Od léta, kdy jsem ho viděl na našem soustředění, udělal zase velký kus práce. Pro něj je důležité, aby cítil atmosféru národního týmu a zvykal si na ni,“ doplnil Ginzburg.

Část týmu se sešla od soboty na soustředění v Praze, další hráči se připojili v neděli. Přímo do Vilniusu přicestoval pivot Ondřej Balvín z Bilbaa, který při nedělní výhře na hřišti svého bývalého zaměstnavatele Real Betis Sevilla 96:89 zazářil 23 body, 11 doskoky a užitečností 41.

Český pivot Ondřej Balvín v dresu Bilbaa v duelu Ligy mistrů s tureckou Karsiyakou.

Všem hráčům, s kterými Ginzburg pracoval, vyšly před odletem do Vilniusu i po trojím testování negativní výsledky na covid-19. V bublině je čeká jen pobyt v hotelu a hale s přesuny autobusem. Tým se nesmí ani společně stravovat a kvůli nařízení litevské vlády musí jíst každý sám na svém pokoji.

„Nemyslím, že by to mělo vliv na chemii v týmu. Možná se hráči budou víc nudit. Ta situace prostě není dobrá. Představte si, že jsme měli v pátek hrát v Česku proti Belgii před skvělou atmosférou. Situace je ale taková v celém světě,“ prohlásil Ginzburg.

„Je to netradiční, ale je to celkově nezvyklá doba. Opatření jsou téhle době adekvátní. Nám nezbývá nic jiného než se s tím poprat. Partu máme jako každý rok dobrou. Basketbalově to musíme vypilovat ještě na pár trénincích,“ prohlásil rozehrávač Tomáš Vyoral z Pardubic.

„Vždycky, když někam letím, je na letišti plno lidí, každých pět minut odlétá letadlo... Dneska na odletové tabuli byly tři odlety za den. Svět prostě není v pořádku, ale co se dá dělat,“ komentoval Vyoral přesun do Litvy.

Tomáš Vyoral (vpravo) z Pardubic jde do koše kolem Viktora Půlpána z Brna.

Češi mají jako pořadatel jedné ze základních skupin ME v roce 2022 účast na šampionátu jistou. Do Litvy se vrátili po devíti měsících, v únoru tam podlehli domácímu výběru 89:97. Předtím porazili v Pardubicích Dánsko 75:71. V pátek od 15:30 SEČ vyzvou Belgii, kterou měli původně přivítat doma. V neděli se ve stejném čase utkají s Dánskem, které mělo Ginzburgův výběr hostit.