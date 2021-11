Basketbalistkám budou v Irsku v boji o ME chybět Březinová a Vyoralová

Zatímco Březinová, která ve čtvrtečním duelu s Běloruskem zastávala roli kapitánky, se po dohodě s týmem vrátila do svého klubu Tarbes, Vyoralová do Dublinu neodcestovala kvůli zdravotním potížím. Novou kapitánkou bude Petra Záplatová.



„Koukáme na to pozitivně. Šanci dostanou další děvčata a budou mít příležitost dostat se do finálové dvanáctky pro zápas,“ řekl novinářům po dnešním tréninku trenér Štefan Svitek.

Místo Březinové a Vyoralové odcestovaly s týmem Petra Malíková z KP Brno a Kateřina Galíčková z brněnských Žabin. „Trénují s námi celou dobu, takže to není nic neřešitelného. Na jednu stranu jsme chtěli udělat nějaké změny a takhle to prakticky samo vyplynulo,“ uvedl Svitek.



Jednatřicetiletá pivotka Březinová byla hlavní tahounkou českého týmu v prvním utkání s Běloruskem, v němž při prohře 60:66 zaznamenala 14 bodů a čtyři doskoky. Vyoralovou na pozici ústřední rozehrávačky nahradí nová kapitánka Záplatová.

Petra Záplatová na tréninku české basketbalové reprezentace

„Určitě to bude těžší. Terka je rozehrávačka, která vždy chybí. U ‚Břízy‘ budeme postrádat její podkošový element. Obě jsou zkušené hráčky, které patří do základní sestavy, ale taková je situace. Máme stejně věkovou obměnu, tak se alespoň budou rozehrávat mladší ročníky. Něco zlé může být pro něco dobré,“ prohlásila Záplatová.



Češky budou útočit v Irsku na první výhru ve skupině I, jež by je udržela v boji o přední příčky v tabulce. Na kontinentální šampionát se mohou probojovat popatnácté za sebou. Proti domácím reprezentantkám nastoupí poprvé v samostatné historii. Irky prohrály první kvalifikační duel na hřišti Nizozemska 60:82 a i v duelu s českým týmem budou outsiderem.

„Je to neznámý soupeř a co jsme viděli jejich zápas s Nizozemskem, hrají oduševnělý basket. Stále bojují, běhají a snaží se atakovat koš. Je tam méně taktiky, ale hodně bojovnosti. My jsme sem ale přijeli s jasnou představou a chceme vyhrát,“ řekl Svitek.



Na turnaj, který budou v roce 2023 hostit Izrael a Slovinsko, postoupí přímo vítězové deseti skupin a čtyři nejlepší celky z druhých míst. O těch rozhodne upravené pořadí, do něhož se týmům z osmi čtyřčlenných skupin nebudou počítat výsledky s posledním celkem tabulky.

Duel českých basketbalistek s Irskem začne v neděli v 18:00 SEČ a odvysílá jej ČT Sport.