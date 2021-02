Bohačík: Kvalifikace nebyla povedená. Ale je dobře, že jsme se jí zúčastnili

„Jsem samozřejmě rád za výhru, ale hlavně za to, že jsme se vyrovnali s tou jejich energií a tlakem, který předvedli v tom prvním zápase s námi v listopadu,“ řekl křídelní hráč Jaromír Bohačík a připomněl vilniuskou porážku 62:90. Tentokrát měli Češi duel ve své moci. „Jsem rád, že s nimi můžeme hrát a nakonec je i porazit, protože celou kvalifikaci se Belgie projevovala jako jeden z nejlepších týmů,“ doplnil Bohačík.

Sám přispěl 22 body a byl druhým nejlepším střelcem týmu po kapitánovi Vojtěchu Hrubanovi (24). Češi dali za první poločas 51 bodů. „Oproti sobotnímu zápasu s Litvou Belgie hrála trochu jinou obranu. To nám zaprvé trošku víc sedí a myslím si, že celkově jsme do toho vstoupili lépe, co se týče energie. A samozřejmě basketbal je hrozně o hlavě, a jakmile se chytíš, tak my máme tým střelců, a myslím, že je dobře, že jsme aspoň tu kvalifikaci zakončili na dobré vlně,“ prohlásil hráč Štrasburku.

Bohačík byl rád, že série čtyř proher skončila a český tým v šestém utkání kvalifikace vybojoval druhou výhru. „Kvalifikace z našeho pohledu asi nebyla povedená, věřili jsme, že dokážeme vyhrát více zápasů. Ale bylo velmi důležité, že jsme se toho účastnili,“ poukázal na to, že Češi jako jedni čtyř pořadatelů ME měli dopředu účast jistou.

„Zapojili se i noví hráči, byly nějaké první minuty a první body, což je hrozně důležité. I když tady nejsou všichni, ať je to z jakýchkoliv důvodů v dnešní době, tak jsem rád, že jsme se mohli v téhle koronavirové době sejít a odehrát nějaké zápasy, protože v létě nás čeká opravdu těžký úkol,“ řekl s výhledem na olympijskou kvalifikaci v kanadské Victorii na přelomu června a července.



S koncem zápasu mohli reprezentanti oslavit i narození syna manažera týmu Michala Šoba, který se zprávu dozvěděl v posledních okamžicích souboje. „Zanedlouho budu asi v podobné situaci, takže jsem to hodně vnímal. Šobák je neskutečný hrdina, že sem s námi vůbec odcestoval, a je vidět, že náš národní tým je, nechci říct rodina, ale jsme tady všichni strašní kamarádi a on nás v tom nechtěl nechat,“ ocenil Bohačík.



„Bohužel tam nemohl být, ale jak všichni víme, tak to dopadlo dobře a jsem strašně šťastný, že to vyšlo tak pěkně skloubit s tou výhrou, takže dneska výborný den pro český basketbal,“ usmíval se Bohačík.

Kapitán Hruban byl také rád za takovou tečku za kvalifikací. „My jsme chtěli skončit s lepším pocitem než pěti prohrami v řadě. To se povedlo a můžeme za to být rádi. Celá kvalifikace byla poznamenaná absencemi, zraněními nebo covidem. Nebylo to úplně ideální. Hlavně to druhé okno. Tým byl hodně daleko soupiskově i výkonnostně od toho, jak ho lidé znají,“ uvedl Hruban.

„Já ale doufám, že to chápou, že probíhá generační výměna. Jádro nároďáku rozhodně nemládne. My potřebujeme mladé kluky, kteří to potáhnou a trochu sejmou tíhu z ramen třicátníků. Myslím, že celkově jsme to zakončili se zvednutou hlavou. Na mladých klucích bylo vidět, že to nejsou špatní basketbalisté a mohli by to hrát, ale chybí jim tempo, v jakém se to hraje,“ podotkl Hruban.

V duelu svedl spoustu soubojů se spoluhráčem z Nymburka Retinem Obasohanem. „Bránili jsme se v podstatě celý zápas. Párkrát jsme se pošťouchli, ale vše na přátelské vlně. On měl slušný zápas, já jsem hrál docela dobře, takže jsme se tak nějak střídali. Tomu zápasu to dodalo nějakou zajímavou jiskru pro mě,“ dodal Hruban.