O Evropu i se Španělkami. Basketbalistky znají konkurentky v kvalifikaci ME

  14:38
České basketbalistky se v kvalifikaci o účast na mistrovství Evropy, které se v roce 2027 uskuteční v Belgii, Finsku, Litvě a Švédsku, utkají se Španělskem, s Chorvatskem a Bulharskem. O složení šesti skupin druhé fáze postupových bojů rozhodl úterní los v sídle mezinárodní federace FIBA ve švýcarském Miesu.

Česká basketbalistka Eliška Hamzová během kvalifikačního utkání o postup na MS s Belgií. | foto: Profimedia.cz

Kvalifikace se odehraje ve dvou termínových oknech: letos v listopadu a příští rok v únoru. Na šampionát postoupí dva týmy z každé skupiny. Jistou účast mají také čtyři pořadatelské země.

Český tým bude usilovat o sedmnáctou účast na kontinentálním šampionátu za sebou. Do druhé fáze kvalifikace se dostal přímo jako účastník kvalifikace mistrovstvích světa, kterou v tomto měsíci v čínském Wu-chanu zvládl a nebude chybět poprvé po 12 letech ani na zářijovém světovém šampionátu v Berlíně.

Postup na MS vyšel až na pátý a poslední pokus. Byly to nervy, přiznala Ptáčková

Se Španělskem se Češky naposledy utkaly loni v červnu ve čtvrtfinále EuroBasketu v Pireu a pozdějším vicemistryním Evropy podlehly 81:88. S Chorvatskem si zopakují souboj poprvé od června 2021, kdy na ME ve Štrasburku prohrály v základní skupině 56:84 a zakončily turnaj bez výhry. S Bulharskem sehrály naposledy v červenci 2008 dva přípravné duely v Opavě a zvítězily 99:62 a 70:51.

Mistrovství Evropy basketbalistek 2027

Los skupin druhé fáze kvalifikace

Skupina I: Turecko, Černá Hora, Polsko, Izrael
Skupina J: Španělsko, Česko, Chorvatsko, Bulharsko
Skupina K: Itálie, Slovinsko, Lotyšsko, Rakousko
Skupina L: Srbsko, Řecko, Slovensko, Nizozemsko
Skupina M: Francie, Velká Británie, Ukrajina, Lucembursko
Skupina N: Německo, Maďarsko, Portugalsko, Dánsko

Nejčtenější

Ledecká zaujala novým vzhledem. Fanoušci ji přirovnali k Avril Lavigne

Ester Ledecká zaujala fanoušky nezvyklou barvou vlasů

Trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká se na sociálních sítích pochlubila návštěvou divadla, fanoušky však více zaujal její vzhled. Neobvyklá barva vlasů podle nich české sportovní hvězdě...

Čechy z tribuny podporoval i prezident Pavel. Kdo další dorazil na zápas s Irskem?

Prezident Petr Pavel

Důležitý barážový zápas Čechů proti Irsku si v pražském Edenu nenechaly ujít tisíce fanoušků ani řada známých osobností. Národní tým z tribuny podpořil prezident Petr Pavel a nechyběly ani další...

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Po zranění září na obálce magazínu. Vonnová pózovala pro Vanity Fair

Lindsey Vonnová se jen pár týdnů po vážném zranění objevila na obálce magazínu...

Lindsey Vonnová se stále zotavuje po hrozivém pádu na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Jen pár týdnů po nehodě se ale legendární americká lyžařka objevila na titulní straně magazínu Vanity...

V záloze Souček s Červem i další změny. Čtenáři by proti Dánům vynechali Chorého

Trénink české fotbalové reprezentace před utkáním finále baráže o postup na...

Proti Irsku naskočil do hry o půli, tentokrát by mu dali šanci v základu. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě radí trenérovi českých fotbalistů Miroslavu Koubkovi, ať ve finále baráže proti Dánsku...

31. března 2026  14:27

Potvrdili, že jsou pár? Malinin zveřejnil fotografie s jihokorejskou krasobruslařkou

Americký krasobruslař Ilia Malinin a jihokorejská krasobruslařka I He-in.

Krasobruslař Ilia Malinin možná světu oficiálně představil svou přítelkyni. Velkou pozornost na sociálních sítích vzbudila společná fotografie čerstvého mistra světa s jihokorejskou krasobruslařkou I...

31. března 2026  14:03

Francie je sen, chci se loučit s medailí, říká Palát. Přestup mu dohodil spoluhráč

Zuberský házenkář Dušan Palát sleduje pohyb spoluhráčů.

Proměněnou sedmičkou v rozstřelu dokonal vítězný obrat ve druhém utkání extraligového čtvrtfinále s Lovosicemi. Pro Dušana Paláta jsou to zároveň poslední góly v dresu házenkářů Zubří. Od příští...

31. března 2026

POHLED: Pokuty za názor. Jandač extraligu nepoškodil, nezakazujme hodnotit sudí

Plzeňský trenér Josef Jandač během utkání se Spartou.

To pravidlo má chránit pověst hokejové extraligy. Aby ji trenéři svými výroky nepoškozovali a aby v žádném případě nevytvářeli tlak vůči rozhodčím. Nijak. Slovně ani náznaky či gesty nesmějí sudí...

31. března 2026

Resende vždy zůstal svůj, s vedením měl ale neshody. Fanoušky loučení mrzí

Českobudějovický trenér Pedro Resende

Od prvního do posledního momentu zůstal svůj. Vždy s pozdravem podal ruku, zeptal se, jak se máte. I k hráčům byl férový, šli za ním. Získal si i fanoušky. Potkávali ho často v centru Českých...

31. března 2026  13:30

Fotbalová revoluce začíná. Otestuje se nové ofsajdové pravidlo i trenérské výzvy

Liberecký kouč Radoslav Kováč se zlobí na rozhodčího.

S odstupem času se může na 4. duben 2026 vzpomínat jako na den, kdy odstartovala fotbalová revoluce. Proč? Startuje totiž nový ročník kanadské Premier League, v níž se budou jako v první dospělé...

31. března 2026  13:01

Dostane smlouvu? Mbappé se blýskl trefou do koše. Dobrá technika, chválí ho z NBA

Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé se raduje z gólu do sítě Sevilly.

Kylian Mbappé pobavil fanoušky povedenou trefou. Hvězdný francouzský útočník ji ale nepředvedl na trávníku, nýbrž v šatně po vítězném zápase s Kolumbií, kde si s fotbalovým míčem střihl improvizovaný...

31. března 2026

Žádné povídačky, pojďme vyhrát! Dokoupil po návratu zářil: Pořád to ale není ideální

Plzeňský házenkář Jiří Dokoupil.

S novináři vtipkuje, že ho berou na rozhovor jen při zápasech proti Dukle či Zubří, tedy jeho bývalým klubům. Ve druhém čtvrtfinále extraligy házenkářů si ale Jiří Dokoupil, pivot Talent týmu...

31. března 2026  12:26

Jeřábek po vyřazení: Je to na prd. Trestat by se mělo po jednoznačných faulech

Plzeňský kapitán Jakub Jeřábek po prohře se Spartou v sedmém čtvrtfinále.

Sezona končí. Po závěrečné siréně zaplavilo v pondělí večer plzeňskou Logspeed Arenu velké zklamání. Škoda nevyužila proti Spartě vedení v sérii 3:1 na zápasy a ani na třetí pokus v sedmém duelu...

31. března 2026  12:09

Slezl z kola a dal gól Spartě. Kapitán řval, že jsem kapitalista, líčí první Dán v Česku

Premium
Dánský fotbalista Kasper Saaby v dresu tehdejšího prvoligového nováčka z...

Skoro mu ani nemusíte klást otázky, stačí jen poslouchat. Kasper Saaby, první dánský fotbalista v Česku, tasí jednu historku za druhou. Jak mu Bronislav Červenka, současný kouč Zlína, v...

31. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nymburk? Ne, kat Ústí je jiný. Padají tam koše, které jinde ne, těší Pardubice

U míče ústecký Isaac Davidson, vpravo pardubický Ryan Moffatt

S kým ústečtí basketbalisté rupli šestkrát v řadě? A kdo je zostudil průměrem 101 bodů? Ne, Nymburk je špatná odpověď. Tou správnou jsou Pardubice. Poslední vzájemný zápas Slunetu vysvlékl donaha a...

31. března 2026  11:22

Šéf jihočeského fotbalu: Ať viníci navždy zmizí. Kauza je průřez společností

Tomáš Pintér, předseda Jihočeského krajského fotbalového svazu a starosta Plané...

Přesně týden se český fotbal vzpamatovává z odhalení velké korupční kauzy. Její vyšetřování a dopady budou trvat dlouho a pocítí to i v regionech, kterých se věc primárně netýká. „Z 360 tisíc členů...

31. března 2026

