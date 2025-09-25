Čtvrtý tým do Eurocupu: SBŠ Ostrava v odvetě zdrtila švýcarského soupeře

Basketbalistky SBŠ Ostrava deklasovaly v odvetě kvalifikace Eurocupu 102:64 švýcarský tým Troistorrents-Chablais a v součtu s remízou 65:65 z prvního zápasu jednoznačně postoupily. Svěřenkyně trenérky Ivety Raškové budou v této soutěži čtvrtým českým týmem spolu s KP Brno, Chomutovem a Žabinami, jež ve středu neuspěly v boji o Euroligu.
Tereza Halátková (20) z SBŠ Ostrava nastupuje za doprovodu mladých basketbalistek k zápasu. | foto: FIBA

Ostravské basketbalistky na hřišti opavské haly vedly od prvního koše a dvouciferné vedení si vypracovaly už po první čtvrtině. Za první účastí v Eurocupu je táhla Tereza Halátková, jež nastřílela 18 bodů. Double double za 14 bodů a 10 doskoků si připsala Marina Ewodová.

SBŠ Ostrava bude v Eurocupu hrát ve skupině K s Benfikou Lisabon, Sosnowiecem a španělským Ferrolem, kam v létě z KP Brno zamířila reprezentační rozehrávačka Karolína Šotolová.

Eurocup basketbalistek

Kvalifikace - 2. zápas

SBŠ Ostrava - Troistorrents-Chablais 102:64 (30:18, 51:40, 79:53)
Nejvíce bodů: Halátková 18, Beloševičová, Ewodoová a Squiresová po 14, M. Vacková 11, Válková 8 - Ivanušová 17, Maulerová 11, Constantinová 10. První zápas: 65:65, postoupila Ostrava.

