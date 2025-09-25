Ostravské basketbalistky na hřišti opavské haly vedly od prvního koše a dvouciferné vedení si vypracovaly už po první čtvrtině. Za první účastí v Eurocupu je táhla Tereza Halátková, jež nastřílela 18 bodů. Double double za 14 bodů a 10 doskoků si připsala Marina Ewodová.
SBŠ Ostrava bude v Eurocupu hrát ve skupině K s Benfikou Lisabon, Sosnowiecem a španělským Ferrolem, kam v létě z KP Brno zamířila reprezentační rozehrávačka Karolína Šotolová.
Eurocup basketbalistek
Kvalifikace - 2. zápas
SBŠ Ostrava - Troistorrents-Chablais 102:64 (30:18, 51:40, 79:53)