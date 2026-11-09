Dvaadvacetiletá univerzálka si může připsat premiérové oficiální utkání v seniorské reprezentaci. Opory Julia Reisingerová a Emma Čechová pokračují v rekonvalescenci, veteránka Alena Hanušová se po zářijovém mistrovství světa rozloučila s reprezentační kariérou.
Česko vs. Španělsko
Kvalifikace o EuroBasket 2027 v Oviedu, ONLINE v úterý od 20.30
Dočasný kouč Martin Bašta má na pozici pivotek k dispozici nadějné duo Natálie Koucká a Kateřina Kalná, které vede i na klubové úrovni v ZVVZ USK Praha, vedle nich figuruje pod košem právě Svatoňová.
„Možnost reprezentovat Česko je vždycky čest. Jsem nervózní, může to pro mě být velká premiéra,“ vyhlíží střetnutí s úřadujícími vicemistryněmi Evropy a bronzovým celkem z letošního berlínského šampionátu. „Ale hlavně chci ukázat, co ve mně je a co jsem se v basketu – pětkovém a trojkovém – i v Polsku naučila.“
Angažmá u českých sousedů ji zvedlo sebevědomí, ve Widzewu Lodž, kam se vydala po shodně tříletých štacích v pražské Slovance a KP Brno, plní roli jedné z klíčových hráček.
Nováčka polské nejvyšší soutěže zatím pomáhá držet na osmém místě, tedy poslední pozici nad pětičlennou skupinou později hrající o udržení.
„Naším cílem je play off. Ačkoliv jsme nové, nechceme být outsiderkami,“ tvrdí. „Ještě jsme nehrály proti lepším týmům, ale například Gorzów (čtvrtý tým ligy, který je zatím neporažený v Eurocupu) jsme v prvním zápase porazily. V Polsku platí, že každý dokáže porazit každého. Není to jako v Česku, kde jsou USK a Žabiny odstřelené a zbytek si hraje.“
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Těší ji profesionální úroveň klubu a pochvaluje si i rychlostní a fyzické parametry soutěže. „Dobré je také pravidlo, že v každém týmu musí být jedna mladá hráčka na hřišti. Dávají jim příležitost, což je fajn,“ popisuje.
A pohodu by si 185 centimetrů vysoká basketbalistka ráda přenesla i do národního týmu. „Doufám, že pomůžu hlavně v obraně, kde jsem dříč,“ přibližuje. „Když dostanu příležitost, chci na hřišti odvést co nejlepší výkon.“
Trenérskému štábu, v němž ještě plnil Bašta roli asistenta, se ukázala v minulém roce, kdy reprezentace hrála přípravné zápasy s Maďarskem. Zasáhla také do utkání před kvalifikací na MS.
A prosazuje se rovněž v basketbale 3x3, Česko reprezentovala například v létě na světovém šampionátu ve Varšavě.
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