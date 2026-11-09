Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Polsko chválí a dobře ví, co chce ukázat v repre. Svatoňová vyhlíží velkou premiéru

Autor:
  18:59
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Lucie Svatoňová v Oviedu.

Lucie Svatoňová v Oviedu. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Česká basketbalová reprezentace trénuje v Oviedu.
Lucie Svatoňová se chystá s reprezentací v Oviedu.
Lucie Svatoňová trénuje s českou reprezentací ve Španělsku.
Karolina Šotolová, Monika Fučíková, Lucie Svatoňová a Natálie Koucká v Oviedu.
33 fotografií
Víceúčelová hala v Oviedu po nedávné rekonstrukci pořádně prokoukla a pod vysokým stropem se už přes rok znovu konají sportovní klání. Před tribunami pro téměř pět a půl tisíce fanoušků se v úterý večer představí české basketbalistky proti domácímu Španělsku v kvalifikaci o EuroBasket 2027. „Nemáme moc času se sehrát, ale chceme jít do zápasu srdcem,“ říká Lucie Svatoňová.

Dvaadvacetiletá univerzálka si může připsat premiérové oficiální utkání v seniorské reprezentaci. Opory Julia Reisingerová a Emma Čechová pokračují v rekonvalescenci, veteránka Alena Hanušová se po zářijovém mistrovství světa rozloučila s reprezentační kariérou.

Česko vs. Španělsko

Kvalifikace o EuroBasket 2027 v Oviedu, ONLINE v úterý od 20.30

Dočasný kouč Martin Bašta má na pozici pivotek k dispozici nadějné duo Natálie Koucká a Kateřina Kalná, které vede i na klubové úrovni v ZVVZ USK Praha, vedle nich figuruje pod košem právě Svatoňová.

„Možnost reprezentovat Česko je vždycky čest. Jsem nervózní, může to pro mě být velká premiéra,“ vyhlíží střetnutí s úřadujícími vicemistryněmi Evropy a bronzovým celkem z letošního berlínského šampionátu. „Ale hlavně chci ukázat, co ve mně je a co jsem se v basketu – pětkovém a trojkovém – i v Polsku naučila.“

Angažmá u českých sousedů ji zvedlo sebevědomí, ve Widzewu Lodž, kam se vydala po shodně tříletých štacích v pražské Slovance a KP Brno, plní roli jedné z klíčových hráček.

Karolina Šotolová, Monika Fučíková, Lucie Svatoňová a Natálie Koucká v Oviedu.

Lucie Svatoňová na tréninku národního týmu ve španělském Oviedu.

Nováčka polské nejvyšší soutěže zatím pomáhá držet na osmém místě, tedy poslední pozici nad pětičlennou skupinou později hrající o udržení.

„Naším cílem je play off. Ačkoliv jsme nové, nechceme být outsiderkami,“ tvrdí. „Ještě jsme nehrály proti lepším týmům, ale například Gorzów (čtvrtý tým ligy, který je zatím neporažený v Eurocupu) jsme v prvním zápase porazily. V Polsku platí, že každý dokáže porazit každého. Není to jako v Česku, kde jsou USK a Žabiny odstřelené a zbytek si hraje.“

Z kapitánky je trenérka. Vyoralová poletí i do Barcelony: Chci vidět, čemu se věnují

Těší ji profesionální úroveň klubu a pochvaluje si i rychlostní a fyzické parametry soutěže. „Dobré je také pravidlo, že v každém týmu musí být jedna mladá hráčka na hřišti. Dávají jim příležitost, což je fajn,“ popisuje.

A pohodu by si 185 centimetrů vysoká basketbalistka ráda přenesla i do národního týmu. „Doufám, že pomůžu hlavně v obraně, kde jsem dříč,“ přibližuje. „Když dostanu příležitost, chci na hřišti odvést co nejlepší výkon.“

Česká basketbalová reprezentace trénuje v Oviedu.

Trenérskému štábu, v němž ještě plnil Bašta roli asistenta, se ukázala v minulém roce, kdy reprezentace hrála přípravné zápasy s Maďarskem. Zasáhla také do utkání před kvalifikací na MS.

A prosazuje se rovněž v basketbale 3x3, Česko reprezentovala například v létě na světovém šampionátu ve Varšavě.

Kolik dostane prostoru v úterý od 20.30 proti Španělsku?

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Španělsko vs. ČeskoBasketbal - 1. kolo - 10. 11. 2026:Španělsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
10. 11. 20:30
  • 1.04
  • 23.30
  • 11.00
Slavia Praha vs. IgokeaBasketbal - 4. kolo - 11. 11. 2026:Slavia Praha vs. Igokea //www.idnes.cz/sport
11. 11. 18:00
  • 1.53
  • 16.20
  • 2.79
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nejlepší tenistky světa před objektivem: Nosková oblékla kůži, Siniaková rudou

Mezi osmičku nejlepších se letos probojovaly Linda Nosková a Karolína Muchová....

Ještě před úvodními zápasy Turnaje mistryň se nejlepší tenistky světa postavily před objektivy fotografů. Organizace WTA zveřejnila oficiální snímky osmi nejlepších singlistek a deblových párů...

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Halloweenské oslavy sportovních hvězd. Podívejte se, jaké kostýmy letos oblékly

Sportovci oslavili Halloween

Filmoví hrdinové, hudební legendy, pohádkové postavy i pořádná dávka humoru. Sportovní hvězdy letos na Halloween znovu popustily uzdu fantazii a vyměnily dresy za originální převleky. Některé vsadily...

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

Že nedostaneme víza? Máme plán B, říkají Rusové o MS juniorů a radí: Vylučte i Čechy

Zklamaní ruští mladíci po prohře s Běloruskem.

Jakmile Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v neděli oznámila, že Norové musí přenechat místo na hokejovém šampionátu juniorů Rusku, na východě se začalo slavit. „Jedeme na mistrovství světa!“...

Česko – Německo v TV: Kde sledovat MS v hokeji žen a kurzy

České hokejistky slaví gól v zápase mistrovství světa proti Rakousku

České hokejistky nastoupí v úterý ke třetímu utkání na mistrovství světa v Dánsku. Po porážce se Švýcarskem 1:2 v prodloužení je čeká souboj s Německem. Kde zápas sledovat v přímém přenosu, jak si...

9. listopadu 2026  19:45

Má být zlatá, ne stříbrná. Lucemburčané se zlobí proti sesazení Schreiberové

Marie Schreiberová není spokojena se stříbrem z mistrovství Evropy v cyklokrosu.

Lucemburská cyklistická federace podala oficiální protest proti rozhodnutí jury, které po sobotním závodě elitní kategorie cyklokrosařek na mistrovství Evropy v nizozemském Zeddamu připravilo o titul...

9. listopadu 2026  19:18

Nejtěžší boj sváděl mimo kurt. Tenista přiznal, že se pokusil o sebevraždu

Švýcarský tenista Leandro Riedi

Švýcarský tenista Leandro Riedi se na Instagramu svěřil s bolestnou zkušeností. Čtyřiadvacetiletý rodák z Curychu přiznal, že se před více než dvěma lety pokusil o sebevraždu.

9. listopadu 2026  18:59

Polsko chválí a dobře ví, co chce ukázat v repre. Svatoňová vyhlíží velkou premiéru

Lucie Svatoňová v Oviedu.

Víceúčelová hala v Oviedu po nedávné rekonstrukci pořádně prokoukla a pod vysokým stropem se už přes rok znovu konají sportovní klání. Před tribunami pro téměř pět a půl tisíce fanoušků se v úterý...

9. listopadu 2026  18:59

Zlatý míč má, ale do ideální jedenáctky se kanonýr Kane v anketě FIFPRO nevešel

Bayern Mnichov a jeho fanoušci vzdali hold Harrymu Kaneovi před sobotním...

Anglický útočník Harry Kane sice před dvěma týdny získal Zlatý míč pro nejlepšího světového fotbalistu, ale do nejlepší jedenáctky letošního roku se nevešel. Kanonýr Bayernu Mnichov chybí v týmu,...

9. listopadu 2026  18:51

Davos – Plzeň: Kde sledovat osmifinále hokejové Ligy mistrů, kurzy

Hráči Plzně slaví gól proti Vítkovicím.

Hokejisté Plzně vstupují do osmifinále Ligy mistrů jako jediný tým, který v základní části neztratil ani bod. V úterý 10. listopadu od 19:45 nastoupí na ledě švýcarského Davosu s českým útočníkem...

9. listopadu 2026  18:39

SportBar: Priskeho bych neodvolával, říká Petržela. Brunes? Sudí byli asi na párku

Milan Petržela (vpravo) při natáčení pořadu SportBar.

K nedělnímu šlágru fotbalové ligy měl blízko, vždyť v minulosti nastupoval jak za Spartu, tak za Plzeň. Bývalý reprezentant Milan Petržela v podcastu SportBar hodnotil nejen nedávný vyhrocený zápas,...

9. listopadu 2026

Neymar, Cafu a další. Podívejte se, kdo dorazil na Velkou cenu Brazílie F1

Neymar Leticia Bufoni

Velká cena Brazílie formule 1 přilákala do Sao Paula známé osobnosti ze světa sportu. Největší pozornost poutal domácí fotbalista Neymar, který se během závodního víkendu potkal také se sedminásobným...

9. listopadu 2026  17:35

Muchová vs. Sabalenková v TV: Kde sledovat Turnaj mistryň 2026, kurzy

Karolína Muchová se hecuje v osmifinále turnaje v Pekingu.

Karolína Muchová vstupuje do Turnaje mistryň 2026 proti Aryně Sabalenkové, se kterou má pozitivní vzájemnou bilanci. Sledujte utkání v přímém přenosu online, začít by se mělo v pondělí 9. listopadu...

9. listopadu 2026  17:22

Kubáň k fanouškům: Jste slepá vývojová větev. Rozpuštěný kotel mluví o cirkusu

Ústí nad Labem, 6.11. 2026, FK Viagem Ústí - Viktoria Žižkov, 2. fotbalová...

Ústecký fotbal má nejen kněze fotbalu, ale teď už na svém stadionu i ticho jako v kostele. Kotel Armové přestal po sporech s klubovým vedením druholigový Viagem podporovat a návrat za současného...

9. listopadu 2026  17:21

Aréna v Davosu? Hokejový chrám, vzpomíná Rohlík před play off Ligy mistrů

Hokejový stadion v Davosu, dějiště slavného Spenglerova poháru

Když do arény vejdete, zaryje se vám do vzpomínek na celý život. Zimní stadion ve švýcarském Davosu, v současnosti nesoucí název Zondacrypto Arena, je podle mnohých nejkrásnějším hokejovým stánkem na...

9. listopadu 2026  16:54

Souček zpátky v reprezentaci. Mám obrovskou motivaci, chci být součástí, říká

Český záložník Tomáš Souček v utkání s Guatemalou.

Nedávno přiznal, že zvažoval konec v národním týmu. Pak ale přišel Santi Denia a teď už Tomáš Souček nechybí v nominaci české fotbalové reprezentace před nadcházejícími zápasy Ligy národů. „Jsem rád,...

9. listopadu 2026  16:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.