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Basket ONLINE: Bojovný výkon Češek sráží ztráty. Španělský náskok je však mírný

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Sledujeme online   20:10aktualizováno  21:14
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Veronika Voráčková před kvalifikačním zápasem se Španělskem.

Veronika Voráčková před kvalifikačním zápasem se Španělskem. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Lucie Svatoňová před zápasem se Španělskem.
Karolina Šotolová před kvalifikačním zápasem se Španělskem.
Julie Pospíšilová se rozcvičuje před zápasem se Španělskem.
Kateřina Kalná se chystá na zápas se Španělskem v kvalifikaci o EuroBasket 2027.
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Dva měsíce po účasti na mistrovství světa rozjíždějí boj o další velkou akci. České reprezentantky ve španělském Oviedu otevírají kvalifikaci o EuroBasket 2027, která je významná i vzhledem k olympijským hrám v Los Angeles. Po půli ztrácely 36:43, jak si proti domácím favoritkám vedou ve zbytku duelu, sledujte v podrobné online reportáži.

Na lavičce národního týmu se premiérově v roli dočasného kouče představuje Martin Bašta, který výběr převzal po Romaně Ptáčkové. „Se Španělskem nic nepodceníme, jdeme do toho s maximálním úsilím a uvidíme, na co nám to bude stačit,“ uvedl trenér.

ONLINE: Česko vs. Španělsko

Utkání kvalifikace o EuroBasket 2027 sledujte podrobně.

Stejně jako na světovém šampionátu v Berlíně se český tým musí obejít bez pivotek Emmy Čechové a Julie Reisingerové, obě se zotavují po zranění kolena.

Z osobních důvodů vypadla také Gabriela Andělová a utkání v Oviedu vynechává i klíčová rozehrávačka Eliška Joklová, která šetří síly na další zápasy v Praze s Chorvatkami a Bulharkami.

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Se Španělkami, které skončily třetí na MS, se Češky naposledy utkaly loni na EuroBasketu. V napínavém čtvrtfinále s pozdějšími stříbrnými medailistkami padly 81:88, když sahaly po postupu.

Oproti minulým kvalifikacím se třemi okny se dvěma zápasy jsou tentokrát jen dvě se třemi duely. Odvety jsou na programu v únoru. Na EuroBasket postoupí první dva celky ze skupiny, z kontinentálního šampionátu pak šest nejlepších celků zamíří do olympijské kvalifikace.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Španělsko vs. ČeskoBasketbal - 1. kolo - 10. 11. 2026:Španělsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
Živě43:36
  • 1.02
  • 35.00
  • 15.00
Slavia Praha vs. IgokeaBasketbal - 4. kolo - 11. 11. 2026:Slavia Praha vs. Igokea //www.idnes.cz/sport
11. 11. 18:00
  • 1.41
  • 16.50
  • 3.23
Split vs. OpavaBasketbal - 6. kolo - 11. 11. 2026:Split vs. Opava //www.idnes.cz/sport
11. 11. 19:00
  • 1.13
  • 18.20
  • 6.28
Program a výsledky
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Basket ONLINE: Bojovný výkon Češek sráží ztráty. Španělský náskok je však mírný

Sledujeme online
Veronika Voráčková před kvalifikačním zápasem se Španělskem.

Dva měsíce po účasti na mistrovství světa rozjíždějí boj o další velkou akci. České reprezentantky ve španělském Oviedu otevírají kvalifikaci o EuroBasket 2027, která je významná i vzhledem k...

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