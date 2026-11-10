Na lavičce národního týmu se premiérově v roli dočasného kouče představuje Martin Bašta, který výběr převzal po Romaně Ptáčkové. „Se Španělskem nic nepodceníme, jdeme do toho s maximálním úsilím a uvidíme, na co nám to bude stačit,“ uvedl trenér.
ONLINE: Česko vs. Španělsko
Utkání kvalifikace o EuroBasket 2027 sledujte podrobně.
Stejně jako na světovém šampionátu v Berlíně se český tým musí obejít bez pivotek Emmy Čechové a Julie Reisingerové, obě se zotavují po zranění kolena.
Z osobních důvodů vypadla také Gabriela Andělová a utkání v Oviedu vynechává i klíčová rozehrávačka Eliška Joklová, která šetří síly na další zápasy v Praze s Chorvatkami a Bulharkami.
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Se Španělkami, které skončily třetí na MS, se Češky naposledy utkaly loni na EuroBasketu. V napínavém čtvrtfinále s pozdějšími stříbrnými medailistkami padly 81:88, když sahaly po postupu.
Oproti minulým kvalifikacím se třemi okny se dvěma zápasy jsou tentokrát jen dvě se třemi duely. Odvety jsou na programu v únoru. Na EuroBasket postoupí první dva celky ze skupiny, z kontinentálního šampionátu pak šest nejlepších celků zamíří do olympijské kvalifikace.