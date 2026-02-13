Krejčímu se v Portlandu daří, jedenácti body pomohl k výhře nad Utahem

Pětadvacetiletý Krejčí začal poslední zápas Portlandu před pauzou pro Utkání hvězd na lavičce. Nakonec odehrál přes 25 minut a byl nejvytíženějším náhradníkem hostujícího celku.
Proměnil dvě ze šesti trojek a přidal jeden blok a zisk míče. Jedenácti body navázal na předchozí duel s Minnesotou, ve kterém při prohře 109:133 dal 17 bodů a zaznamenal dosud nejlepší utkání v dresu Portlandu po příchodu z Atlanty.
Nejlepším střelcem utkání byl hostující Jrue Holiday, který dal 31 bodů. Domácí Utah se musel obejít bez Lauriho Markkanena, situaci mu navíc zkomplikovalo vyloučení Vince Williamse ve druhé čtvrtině a zranění Oscara Tshiebweho.
Výsledky NBA
Utah - Portland 119:135 (za hosty Krejčí 11 bodů, 5 doskoků, 2 asistence)
Východní konference
Atlantická divize
|1.
|Boston
|54
|35
|19
|64,8
|2.
|New York
|55
|35
|20
|63,6
|3.
|Toronto
|55
|32
|23
|58,2
|4.
|Philadelphia
|54
|30
|24
|55,6
|5.
|Brooklyn
|53
|15
|38
|28,3
Centrální divize
|1.
|Detroit
|53
|40
|13
|75,5
|2.
|Cleveland
|55
|34
|21
|61,8
|3.
|Chicago
|55
|24
|31
|43,6
|4.
|Milwaukee
|53
|23
|30
|43,4
|5.
|Indiana
|55
|15
|40
|27,3
Jihovýchodní divize
|1.
|Orlando
|53
|28
|25
|52,8
|2.
|Miami
|56
|29
|27
|51,8
|3.
|Charlotte
|55
|26
|29
|47,3
|4.
|Atlanta
|56
|26
|30
|46,4
|5.
|Washington
|53
|14
|39
|26,4
Západní konference
Jihozápadní divize
|1.
|San Antonio
|54
|38
|16
|70,4
|2.
|Houston
|53
|33
|20
|62,3
|3.
|Memphis
|53
|20
|33
|37,7
|4.
|Dallas
|54
|19
|35
|35,2
|5.
|New Orleans
|56
|15
|41
|26,8
Pacifická divize
|1.
|LA Lakers
|54
|33
|21
|61,1
|2.
|Phoenix
|55
|32
|23
|58,2
|3.
|Golden State
|55
|29
|26
|52,7
|4.
|LA Clippers
|54
|26
|28
|48,1
|5.
|Sacramento
|56
|12
|44
|21,4
Severozápadní divize
|1.
|Oklahoma City
|56
|42
|14
|75,0
|2.
|Denver
|55
|35
|20
|63,6
|3.
|Minnesota
|56
|34
|22
|60,7
|4.
|Portland
|56
|27
|29
|48,2
|5.
|Utah
|56
|18
|38
|32,1