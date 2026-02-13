Krejčímu se v Portlandu daří, jedenácti body pomohl k výhře nad Utahem

  7:44
Basketbalista Vít Krejčí pomohl v NBA jedenácti body k vítězství Portlandu na palubovce Utahu 135:119. Český reprezentant přidal pět doskoků a dvě asistence.

Vít Krejčí z Portlandu (vlevo) brání Sviho Mykhailiuka z Utahu. | foto: AP

Pětadvacetiletý Krejčí začal poslední zápas Portlandu před pauzou pro Utkání hvězd na lavičce. Nakonec odehrál přes 25 minut a byl nejvytíženějším náhradníkem hostujícího celku.

Proměnil dvě ze šesti trojek a přidal jeden blok a zisk míče. Jedenácti body navázal na předchozí duel s Minnesotou, ve kterém při prohře 109:133 dal 17 bodů a zaznamenal dosud nejlepší utkání v dresu Portlandu po příchodu z Atlanty.

Nejlepším střelcem utkání byl hostující Jrue Holiday, který dal 31 bodů. Domácí Utah se musel obejít bez Lauriho Markkanena, situaci mu navíc zkomplikovalo vyloučení Vince Williamse ve druhé čtvrtině a zranění Oscara Tshiebweho.

Výsledky NBA

Utah - Portland 119:135 (za hosty Krejčí 11 bodů, 5 doskoků, 2 asistence)
Oklahoma City - Milwaukee 93:110
LA Lakers - Dallas 124:104

Východní konference

Atlantická divize

1.Boston54351964,8
2.New York55352063,6
3.Toronto55322358,2
4.Philadelphia54302455,6
5.Brooklyn53153828,3

Centrální divize

1.Detroit53401375,5
2.Cleveland55342161,8
3.Chicago55243143,6
4.Milwaukee53233043,4
5.Indiana55154027,3

Jihovýchodní divize

1.Orlando53282552,8
2.Miami56292751,8
3.Charlotte55262947,3
4.Atlanta56263046,4
5.Washington53143926,4

Západní konference

Jihozápadní divize

1.San Antonio54381670,4
2.Houston53332062,3
3.Memphis53203337,7
4.Dallas54193535,2
5.New Orleans56154126,8

Pacifická divize

1.LA Lakers54332161,1
2.Phoenix55322358,2
3.Golden State55292652,7
4.LA Clippers54262848,1
5.Sacramento56124421,4

Severozápadní divize

1.Oklahoma City56421475,0
2.Denver55352063,6
3.Minnesota56342260,7
4.Portland56272948,2
5.Utah56183832,1
