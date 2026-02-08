Krejčího nejlepší zápas za Portland. Pomohl k další výhře nad Memphisem

Krejčí odehrál po přesunu z Atlanty statisticky nejlepší utkání v dresu Portlandu, vedle 10 bodů zapsal čtyři asistence a tři doskoky. Pět bodů si nechal na klíčovou pasáž Blazers v poslední části, kterou vyhráli 34:19 a otočili skóre. Pětadvacetiletý český reprezentant nejprve trojkou snížil na 100:104 a poté zvýšil košem za dva body na 112:108. Na hřišti strávil posledních osm minut.
Mimo Krejčího, který odehrál přes 26 minut, táhl Portland Jerami Grant s 29 body, 21 bodů nastřílel Jrue Holiday a 20 bodů či 19 doskoků nasbíral Donovan Clingan. Na druhé straně vedl Memphis při absenci opor náhradník Olivier-Maxence Prosper s 25 body, s 22 body mu sekundoval Javon Small.
Blazers si k triumfu pomohli 21 trojkami a 48 doskoky ku 36 hostů. V tabulce Západní konference jsou nyní s bilancí 25-28 na deváté příčce před Clippers, Memphis je jedenáctý a ztrácí čtyři střetnutí.
Hvězdou sobotního programu byl rozehrávač Stephon Castle, jenž pomohl San Antoniu k výhře nad Dallasem 40 body, 12 asistencemi a 12 doskoky. Dalších 16 bodů a 11 doskoků přidal Victor Wembanyama, na druhé straně nastřílel 19 bodů zkušený Klay Thompson. Spurs během zápasu vedli až o 28 bodů.
Dallas povolil vítězům střelbu téměř 56 procent, naopak sám proměnil jen 44 procent všech pokusů. Svému texaskému rivalovi podlehl podruhé za sebou, přičemž se příliš nedařilo Cooperu Flaggovi, jenž zůstal na 14 bodech. Mavericks prohráli už v sedmém duelu v řadě.
Nejdelší vítěznou šňůru v klubové historii s devíti triumfy vyrovnali hráči Charlotte. Dosavadní rekord klubu z roku 1999 dorovnali výhrou 126:119 proti Atlantě. Pomohla jim k tomu hlavně převaha 49:30 na doskoku, 26 bodů Milese Bridgese i 23 bodů Kona Knueppela. Za Hawks nasbíral 31 bodů Jalen Johnson.
Už 182. triple double v kariéře si připsal při výhře Denveru 136:120 proti Chicagu Nikola Jokič. Srbská hvězda nastřádala 22 bodů, 17 asistencí a 14 doskoků a na prvního Russella Westbrooka nyní ztrácí 25 triple doublů. V historické tabulce Jokič v noci předstihl legendárního Oscara Robertsona.
Kromě Jokiče přispěl k triumfu 28 body a 11 asistencemi Jamal Murray, 23 bodů nastřílel zkušený Tim Hardaway Jr. Bulls, již prohráli počtvrté v řadě, nestačilo 21 bodů nebo osm doskočených míčů Matase Buzelise. Denver je na Západě třetí s bilancí 34-19, Chicago na Východě až jedenácté s bilancí 24-29.
Houston vyhrál 112:106 na hřišti Oklahoma City. Pomohli mu Tari Eason s 26 body, Jabari Smith Jr. s 22 a Kevin Durant s 20 body. Thunder, jimž chyběli mimo jiné Shai Gilgeous-Alexander nebo Ajay Mitchell, vedl Cason Wallace s 23 body. Prvních pět bodů po přesunu ze Sixers si připsal Jared McCain.
Lakers přehráli Golden State i bez zraněného Luky Dončiče 105:99 také díky 20 bodům a 10 doskokům LeBrona Jamese. Cleveland přisoudil Sacramentu po výhře 132:126 už 12. porážku v řadě, spoléhal na Donovana Mitchella s 35 body. Za poražené se nejvýrazněji prosadil nováček Nique Clifford s 30 body.
Výsledky basketbalové NBA
Portland - Memphis 122:115 (domácí Krejčí 10 bodů, 4 asistence a 3 doskoky)
.Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Boston
|52
|34
|18
|65,4
|2.
|New York
|52
|33
|19
|63,5
|3.
|Toronto
|53
|31
|22
|58,5
|4.
|Philadelphia
|52
|30
|22
|57,7
|5.
|Brooklyn
|51
|14
|37
|27,5
Centrální divize:
|1.
|Detroit
|51
|38
|13
|74,5
|2.
|Cleveland
|53
|32
|21
|60,4
|3.
|Chicago
|53
|24
|29
|45,3
|4.
|Milwaukee
|50
|21
|29
|42,0
|5.
|Indiana
|52
|13
|39
|25,0
Jihovýchodní divize:
|1.
|Orlando
|51
|27
|24
|52,9
|2.
|Miami
|53
|27
|26
|50,9
|3.
|Atlanta
|54
|26
|28
|48,1
|4.
|Charlotte
|53
|25
|28
|47,2
|5.
|Washington
|51
|14
|37
|27,5
Západní konference:
Jihozápadní divize:
|1.
|San Antonio
|52
|36
|16
|69,2
|2.
|Houston
|51
|32
|19
|62,7
|3.
|Memphis
|51
|20
|31
|39,2
|4.
|Dallas
|52
|19
|33
|36,5
|5.
|New Orleans
|54
|14
|40
|25,9
Pacifická divize:
|1.
|LA Lakers
|51
|32
|19
|62,7
|2.
|Phoenix
|53
|31
|22
|58,5
|3.
|Golden State
|53
|28
|25
|52,8
|4.
|LA Clippers
|51
|24
|27
|47,1
|5.
|Sacramento
|54
|12
|42
|22,2
Severozápadní divize:
|1.
|Oklahoma City
|53
|40
|13
|75,5
|2.
|Denver
|53
|34
|19
|64,2
|3.
|Minnesota
|53
|32
|21
|60,4
|4.
|Portland
|53
|25
|28
|47,2
|5.
|Utah
|53
|16
|37
|30,2