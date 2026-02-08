Krejčího nejlepší zápas za Portland. Pomohl k další výhře nad Memphisem

Autor:
  9:31
Jediný český basketbalista v NBA Vít Krejčí pomohl Portlandu 10 body k druhému vítězství nad Memphisem během dvou dnů. Trail Blazers druhý domácí zápas nad Grizzlies vyhráli 122:115, i když v průběhu sobotního utkání ztráceli až 11 bodů.
Fotogalerie3

Vít Krejčí z Portlandu se žene mezi dva protihráč z Memphisu. Vlevo je Taylor Hendricks, vpravo Olivier-Maxence Prosper. | foto: AP

Krejčí odehrál po přesunu z Atlanty statisticky nejlepší utkání v dresu Portlandu, vedle 10 bodů zapsal čtyři asistence a tři doskoky. Pět bodů si nechal na klíčovou pasáž Blazers v poslední části, kterou vyhráli 34:19 a otočili skóre. Pětadvacetiletý český reprezentant nejprve trojkou snížil na 100:104 a poté zvýšil košem za dva body na 112:108. Na hřišti strávil posledních osm minut.

Mimo Krejčího, který odehrál přes 26 minut, táhl Portland Jerami Grant s 29 body, 21 bodů nastřílel Jrue Holiday a 20 bodů či 19 doskoků nasbíral Donovan Clingan. Na druhé straně vedl Memphis při absenci opor náhradník Olivier-Maxence Prosper s 25 body, s 22 body mu sekundoval Javon Small.

Blazers si k triumfu pomohli 21 trojkami a 48 doskoky ku 36 hostů. V tabulce Západní konference jsou nyní s bilancí 25-28 na deváté příčce před Clippers, Memphis je jedenáctý a ztrácí čtyři střetnutí.

Hvězdou sobotního programu byl rozehrávač Stephon Castle, jenž pomohl San Antoniu k výhře nad Dallasem 40 body, 12 asistencemi a 12 doskoky. Dalších 16 bodů a 11 doskoků přidal Victor Wembanyama, na druhé straně nastřílel 19 bodů zkušený Klay Thompson. Spurs během zápasu vedli až o 28 bodů.

Dallas povolil vítězům střelbu téměř 56 procent, naopak sám proměnil jen 44 procent všech pokusů. Svému texaskému rivalovi podlehl podruhé za sebou, přičemž se příliš nedařilo Cooperu Flaggovi, jenž zůstal na 14 bodech. Mavericks prohráli už v sedmém duelu v řadě.

Nejdelší vítěznou šňůru v klubové historii s devíti triumfy vyrovnali hráči Charlotte. Dosavadní rekord klubu z roku 1999 dorovnali výhrou 126:119 proti Atlantě. Pomohla jim k tomu hlavně převaha 49:30 na doskoku, 26 bodů Milese Bridgese i 23 bodů Kona Knueppela. Za Hawks nasbíral 31 bodů Jalen Johnson.

Už 182. triple double v kariéře si připsal při výhře Denveru 136:120 proti Chicagu Nikola Jokič. Srbská hvězda nastřádala 22 bodů, 17 asistencí a 14 doskoků a na prvního Russella Westbrooka nyní ztrácí 25 triple doublů. V historické tabulce Jokič v noci předstihl legendárního Oscara Robertsona.

Kromě Jokiče přispěl k triumfu 28 body a 11 asistencemi Jamal Murray, 23 bodů nastřílel zkušený Tim Hardaway Jr. Bulls, již prohráli počtvrté v řadě, nestačilo 21 bodů nebo osm doskočených míčů Matase Buzelise. Denver je na Západě třetí s bilancí 34-19, Chicago na Východě až jedenácté s bilancí 24-29.

Houston vyhrál 112:106 na hřišti Oklahoma City. Pomohli mu Tari Eason s 26 body, Jabari Smith Jr. s 22 a Kevin Durant s 20 body. Thunder, jimž chyběli mimo jiné Shai Gilgeous-Alexander nebo Ajay Mitchell, vedl Cason Wallace s 23 body. Prvních pět bodů po přesunu ze Sixers si připsal Jared McCain.

Lakers přehráli Golden State i bez zraněného Luky Dončiče 105:99 také díky 20 bodům a 10 doskokům LeBrona Jamese. Cleveland přisoudil Sacramentu po výhře 132:126 už 12. porážku v řadě, spoléhal na Donovana Mitchella s 35 body. Za poražené se nejvýrazněji prosadil nováček Nique Clifford s 30 body.

Výsledky basketbalové NBA

Portland - Memphis 122:115 (domácí Krejčí 10 bodů, 4 asistence a 3 doskoky)
San Antonio - Dallas 138:125
Brooklyn - Washington 127:113
Oklahoma City - Houston 106:112
Orlando - Utah 120:117
Atlanta - Charlotte 119:126
Chicago - Denver 120:136
LA Lakers - Golden State 105:99
Phoenix - Philadelphia 103:109
Sacramento - Cleveland 126:132

.Východní konference:

Atlantická divize:

1.Boston52341865,4
2.New York52331963,5
3.Toronto53312258,5
4.Philadelphia52302257,7
5.Brooklyn51143727,5

Centrální divize:

1.Detroit51381374,5
2.Cleveland53322160,4
3.Chicago53242945,3
4.Milwaukee50212942,0
5.Indiana52133925,0

Jihovýchodní divize:

1.Orlando51272452,9
2.Miami53272650,9
3.Atlanta54262848,1
4.Charlotte53252847,2
5.Washington51143727,5

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.San Antonio52361669,2
2.Houston51321962,7
3.Memphis51203139,2
4.Dallas52193336,5
5.New Orleans54144025,9

Pacifická divize:

1.LA Lakers51321962,7
2.Phoenix53312258,5
3.Golden State53282552,8
4.LA Clippers51242747,1
5.Sacramento54124222,2

Severozápadní divize:

1.Oklahoma City53401375,5
2.Denver53341964,2
3.Minnesota53322160,4
4.Portland53252847,2
5.Utah53163730,2
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Serena Williamsová prošla výraznou proměnou. Po pauze ukázala novou postavu

Serena Williamsová na nových snímcích ze sociálních sítí. Bývalá tenisová...

Ještě před několika měsíci čelila Serena Williamsová kritickým reakcím poté, co přiznala, že se při hubnutí neobešla bez pomoci léku Zepbound. Ten funguje na podobném principu jako známý Ozempic....

Olympiáda je zahájena. Oheň vzplál v Miláně a Cortině, zapálily ho tři legendy

Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou oficiálně zahájeny. V rámci unikátního ceremoniálu, který se odehrával hned na čtyřech místech Itálie současně, vzplály poprvé v historii dva...

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

Sjezd na ZOH 2026 ONLINE: Dotáhne Vonnová svůj příběh k medailovému konci?

Cílový prostor ženského sjezdu v Cortině.

Bude třináctka šťastná, nebo přinese své nositelce smůlu? Lyžařku s tímto startovním číslem bude sledovat celý svět, ale rozhodně to nebude kvůli pověrčivosti. Americká hvězda Lindsey Vonnová...

8. února 2026

Od času dopředu po ukazatel střel. Takhle vypadaly olympijské hokejové časomíry

Kristýna Kaltounková se raduje po gólu se spoluhráčkami v utkání proti...

Jako se vyvíjí samotná sportovní disciplína, tak se také upravují a vyvíjejí televizní časomíry. Diváci chtějí mít přehled o dění na hřišti a na obrazovce si při samotném přenosu často chtějí přečíst...

8. února 2026

2. den ZOH ONLINE: Snowboardistky ovládly kvalifikaci, v akci Jílek i biatlonisté

Sledujeme online
Ester Ledecká během paralelního obřího slalomu snowboardistek.

Velmi nabitý program českých sportovců ve druhém soutěžním dni zimních olympijských her začal skvěle. V kvalifikaci paralelního obřího slalomu byly Ester Ledecká a Zuzana Maděrová nejrychlejší ze...

8. února 2026  10:11,  aktualizováno  10:56

Snowboarding ONLINE: 1. Ledecká, 2. Maděrová. Češky ovládly kvalifikaci

Ester Ledecká v kvalifikaci paralelního obřího slalomu snowboardistek.

Český uragán ovládl kvalifikaci olympijského závodu snowboardistek v paralelním obřím slalomu. Ester Ledecká byla v obou jízdách ze všech nejrychlejší, Zuzana Maděrová zajela vždy druhý nejlepší čas....

8. února 2026  10:41,  aktualizováno  10:49

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

8. února 2026  10:38

Líbí se jim tak moc, že je nechtějí sundat. Biatlonistky chválí nové kombinézy

Biatlonistka Markéta Davidová při tréninku na střelnici.

Čeští biatlonisté se v Anterselvě chystají na svůj první olympijský start. Do nedělní smíšené štafety nastoupí vůbec poprvé v nových kombinézách a podle reakcí samotných olympioniček je zřejmé, že si...

8. února 2026  10:32

Mamma mia! Sensazionale Lollobrigida! O zlatém scénáři na filmový trhák

Italská rychlobruslařka Francesca Lollobrigidová vyhrála závod na trati 3 000...

Od našeho zpravodaje v Itálii Vyrůstala s vědomím slávy své příbuzné Giny Lollobrigidy, filmové ikony padesátých a šedesátých let. Francesca je praneteří legendární herečky. A teď říká: „Gina by na mě dnes byla opravdu pyšná....

8. února 2026

Kapitán Litoměřic o krizi: Už jsme bouchli do stolu. Musíme zahodit ega

Povrly, Ústecko, 31.1. 2026, Winter Classic, hokejový zápas pod širým nebem v...

Jestli se rozzlobíme, budeme zlí! Anebo hodní. Cukrem i bičem se snaží hokejové Litoměřice znovu nastartovat lepší časy, v první lize totiž aktuálně chřadnou: šest porážek z posledních sedmi zápasů...

8. února 2026  9:56

Krejčího nejlepší zápas za Portland. Pomohl k další výhře nad Memphisem

Vít Krejčí z Portlandu se žene mezi dva protihráč z Memphisu. Vlevo je Taylor...

Jediný český basketbalista v NBA Vít Krejčí pomohl Portlandu 10 body k druhému vítězství nad Memphisem během dvou dnů. Trail Blazers druhý domácí zápas nad Grizzlies vyhráli 122:115, i když v průběhu...

8. února 2026  9:31

Olympionička v balíku. Číňanka vládne na sněhu, královský příjem ale získala jinde

Eileen Guová, USA a Čína – Olympijská šampionka ve freestyle lyžování je jednou...

Když se mluví o nejvýdělečnějších sportovkyních současnosti, většinou se skloňují tenisové hvězdy nebo jména z populárních profesionálních lig. Prostředí akrobatického lyžování takové možnosti...

8. února 2026  9:30

Zimní olympijské hry 2026 v TV: program vysílání Her v Miláně a Cortině

Lyžař Jan Zabystřan nafasoval olympijské oblečení a vybavení.

Největší sportovní svátek je tu a s ním i velká porce televizních přenosů. Kde můžete sledovat olympijské hry v Miláně a Cortině živě, jaké soutěže uvidíte v České televizi a kdo má v programu...

7. února 2026  7:20,  aktualizováno  8. 2. 8:59

Snové dny slávisty Suleimana: po Benfice gól i v lize. A to ho rozhodčí nechtěl pustit

Premiérový gól slávistického záložníka Mubaraka Suleimana, který se trefil...

Pokud si neřekl o větší prostor na hřišti, tak aspoň o jmenovku na dres určitě. Slávistické číslo 45. Mubarak Suleiman. Střelec závěrečné branky v sobotním utkání s Mladou Boleslaví (4:0). „Za osm...

8. února 2026  8:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.