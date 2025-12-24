Krejčího 19 bodů nestačilo, Atlanta padla počtvrté v řadě

Krejčí před dvěma dny proti stejnému soupeři a při rovněž těsné porážce 150:152 zaznamenal 20 bodů. Tentokrát trefil pět z šesti tříbodových střel a celkem v zápase našlo cíl sedm z jeho devíti pokusů z pole. Na hřišti strávil 28 a půl minuty a byl nejvíc vytíženým náhradníkem. Přidal také tři doskoky a dvě asistence
Výsledky NBA
Charlotte - Washington 126:109
Philadelphia - Brooklyn 106:114
Atlanta - Chicago 123:126 (za domácí Krejčí 19 bodů, 3 doskoky, 2 asistence)
Cleveland - New Orleans 141:118
Indiana - Milwaukee 94:111
Miami - Toronto 91:112
Dallas - Denver 131:130
Minnesota - New York 115:104
San Antonio - Oklahoma City 130:110
Phoenix - LA Lakers 132:108
Utah - Memphis 128:137
Portland - Orlando 106:110
Sacramento - Detroit 127:136
LA Clippers - Houston 128:108