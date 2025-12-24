Krejčího 19 bodů nestačilo, Atlanta padla počtvrté v řadě

Český basketbalový reprezentant Vít Krejčí odehrál v NBA další podařený zápas, ale jeho 19 bodů v úterý Atlantě proti Chicagu nestačilo. Domácí Hawks prohráli 123:126 a utrpěli čtvrtou porážku v řadě. Na devátém místě Východní konference už mají po nevydařeném období na kontě méně vítězství než proher (15-16) a Bulls jsou po stejně dlouhé šňůře úspěchů bezprostředně za nimi s dvěma zápasy k dobru (14-15).
Coby White (0) ze Chicaga se snaží prosadit přes bránícího Víta Krejčího.

Coby White (0) ze Chicaga se snaží prosadit přes bránícího Víta Krejčího. | foto: Mike StewartAP

Trae Young (11) z Atlanty se snaží prosadit přes obranu Bulls.
Victor Wembanyama ze San Antonia střílí na koš.
Isaiah Stewart (28) oslavuje trojku proti Sacramentu.
Hráči San Antonia Victor Wembanyama (1) a Keldon Johnson (3) slaví koš proti...
Krejčí před dvěma dny proti stejnému soupeři a při rovněž těsné porážce 150:152 zaznamenal 20 bodů. Tentokrát trefil pět z šesti tříbodových střel a celkem v zápase našlo cíl sedm z jeho devíti pokusů z pole. Na hřišti strávil 28 a půl minuty a byl nejvíc vytíženým náhradníkem. Přidal také tři doskoky a dvě asistence

Výsledky NBA

Charlotte - Washington 126:109
Philadelphia - Brooklyn 106:114
Atlanta - Chicago 123:126 (za domácí Krejčí 19 bodů, 3 doskoky, 2 asistence)
Cleveland - New Orleans 141:118
Indiana - Milwaukee 94:111
Miami - Toronto 91:112
Dallas - Denver 131:130
Minnesota - New York 115:104
San Antonio - Oklahoma City 130:110
Phoenix - LA Lakers 132:108
Utah - Memphis 128:137
Portland - Orlando 106:110
Sacramento - Detroit 127:136
LA Clippers - Houston 128:108

Policie obvinila Vémolu z mezinárodní drogové činnosti, hrozí mu osmnáct let

Razie u domu Karlose Vémoly.

Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Při zásahu si policie...

Historický úspěch českého lyžování! Zabystřan jako první vyhrál závod SP mužů

Jan Zabystřan se raduje v cíli super-G ve Val Gardeně.

Neuvěřitelným výsledkem skončil závod super-G v italském středisku Val Gardena. Český lyžař Jan Zabystřan startoval s číslem 29, tratí projel nejrychleji ze všech a připsal si první triumf ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Tragická zpráva z biatlonu. Zemřel vítěz glóbu Bakken, ještě v neděli závodil

Norský biatlonista Sivert Bakken.

V neděli bojoval v hromadném závodě Světového poháru v Le Grand-Bornand, teď biatlonový svět smutní nad jeho ztrátou. Ve věku 27 let zemřel Sivert Guttorm Bakken. Vítěze malého křišťálového glóbu ze...

Youtuber plival krev, vzdoroval do šestého kola. Boxer Joshua ho porazil knokautem

Jake Paul (vlevo) a Anthony Joshua během svého boxerského zápasu.

Bývalý mistr světa v těžké váze Anthony Joshua podle očekávání vyhrál zápas s youtuberem Jakem Paulem. Šestatřicetiletý boxer o osm let mladšího soupeře v Miami knokautoval v šestém kole.

Mdlá Boleslav. Takový výkon nevede nahoru! hromoval po fiasku Pyrochta

Litvínovský Hannikainen neudržel stabilitu v souboji s mladoboleslavským...

Nešťastné a neveselé! Hokejistům Mladé Boleslavi už jde v extralize o „kejhák“, poslední Litvínov jim před Štědrým dnem uštědřil výprask 1:6 a vtáhl je do barážové detektivky. Rozdíl je už jen...

24. prosince 2025  9:31

Vánoce přicházejí, bílé a zelené! Hitmakeři z Knínečku baví i vtipnou koledou

Fotbalisté Nového Knínu při koledě.

Fotbaloví hitmakeři z Nového Knínu, autoři virálních zpívánek, natočili vánoční speciál. Video je jiné než jejich populární pozvánky na zápasy sedmé ligy, byť osobitý humor si zachovává. Koleda je...

24. prosince 2025  9:22

Hertl skóroval za Vegas, Pastrňák jen mírnil další debakl Bostonu

Braeden Bowman (42) a Tomáš Hertl (48) slaví gól Vegas Golden Knights.

Poslední hrací den před vánoční přestávkou nabídla hokejová NHL třináct duelů. Ve formě hrající centr Tomáš Hertl gólem podpořil triumf Vegas 7:2 nad San Jose. Naopak David Pastrňák asistencí jen...

24. prosince 2025  7:27 

Pošťuchování s fanoušky? Snad si mě teď oblíbí, touží Šturm. Pro Celje jde o rekord

Nová posila Sigmy Danijel Šturm pózuje s olomouckým dresem.

Před pár týdny se na Andrově stadionu představil jako soupeř, od úterý už fotbalové Sigmě patří. Řeč je o slovinském křídelníkovi Danijelu Šturmovi, jenž přestoupil ze slovinského celku NK Celje a...

24. prosince 2025  8:30

Trpišovský podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029. Odměna i závazek, říká kouč

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský podepsal s klubem novou smlouvu do léta...

Fotbalová Slavia si na Štědrý den připravila pro své fanoušky speciální dárek. Trenér Jindřich Trpišovský bude v klubu pokračovat. Spolu se svými dlouholetými asistenty Zdeňkem Houšteckým a Štěpánem...

24. prosince 2025  7:32

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Fotbalisté Maroka, účastníci mistrovství světa v roce 2026.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

22. prosince 2025  23:17,  aktualizováno  24. 12.

Kdyby tohle viděl Ježíšek! Jak si bratři Fuksovi poradili s vánoční balící výzvou

Premium
Petr oběma rukama drží fotbalový míč, zatímco jeho bratr Martin...

Dva svalnatí sportovci, v rohu opřená kytara, na stole pohozené prsteny a dvě sady sexy spodního prádla. Možná vás to překvapí, ale tady se budou balit věci, nikoliv ženy. Kdo z těch dvou kanoistů se...

24. prosince 2025

Policie obvinila Vémolu z mezinárodní drogové činnosti, hrozí mu osmnáct let

Razie u domu Karlose Vémoly.

Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Při zásahu si policie...

23. prosince 2025  12:27,  aktualizováno  23:47

Černý zasekávačkou srazil Fenerbahce, istanbulské derby rozhodl dvěma góly

Václav Černý v Tureckém poháru umlčuje fanoušky Fenerbahce.

Záložník Václav Černý byl v Tureckém poháru hrdinou fotbalistů Besiktase při výhře 2:1 na hřišti istanbulského rivala Fenerbahce. Osmadvacetiletý český reprezentant vstřelil oba góly svého týmu, což...

23. prosince 2025  22:13

Ztráta Litvínova po vánočním mejdanu klesla: Ale pořád je před námi obří hora

Hráči Litvínova zdolali Mladou Boleslav a stáhli manko na předposlední místo.

Šťastné a veselé! Hokejový Litvínov zažil vánoční mejdan, Verva v souboji dvou nejslabších týmů extraligy nadělovala, Mladou Boleslav rozstřílela 6:1 a po nejvyšší výhře v sezoně je její ztráta na...

23. prosince 2025  22:02

Nadílka na Spartě. A čtyřbodový Špaček před Spenglerem hlásí: Chceme uspět!

Sparťanský útočník Michael Špaček se tlačí do zakončení v utkání s Olomoucí.

V tak dominantní zápas možná ani sami nedoufali. Plně kontrolovaný průběh, vysoký počet vstřelených gólů i zdařilá defenziva. To vše se ve 33. extraligovém kole povedlo hokejistům Sparty, kteří...

23. prosince 2025  21:34

