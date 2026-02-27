Krejčí se v Portlandu dostává do formy, Knueppel překonal nováčkovský rekord

Pětadvacetiletý Krejčí odehrál přes 18 minut a spolu s Robertem Williamsem, který zaznamenal 14 bodů a 14 doskoků, byl třetím nejlepším střelcem Portlandu. Víc bodů za hosty dali jen Jerami Grant (27) a Toumani Camara (16). Trail Blazers už sedm zápasů střídají výhry a porážky, venku ale zvítězili potřetí za sebou. Bulls prohráli pojedenácté v řadě.
Krejčí za svým maximem za Portland, které zapsal v polovině února při prohře 109:133 s Minnesotou, zaostal o tři body. Krejčího osobním rekordem v NBA je 28 bodů z loňského duelu proti Los Angeles Clippers, které dal ještě v dresu Atlanty.
Takto si Portland Trail Blazers poradili se Chicago Bulls....
Charlotte Hornets vyhráli 133:109 v Indianě a hlavní postavou byl dvacetiletý Kon Knueppel, který k vítězství přispěl 28 body a překonal nováčkovský rekord zámořské ligy v počtu tříbodových košů v sezoně. Proti Pacers jich čtvrtý hráč loňského draftu trefil osm a celkem jich má na kontě 209. Dosavadní maximum Keegana Murrayho, které hráč Sacramenta zaznamenal v ročníku 2022/23, překonal už po pouhých 59 zápasech o tři trojky.
Tyrese Maxey dovedl Philadelphii k domácí výhře 124:117 nad Miami a překonal klubový rekord Allena Iversona v počtu trojek. Proti Heat se trefil pětkrát a celkem jich má na kontě 887, v zápase zaznamenal 28 bodů a 11 asistencí. Sekundoval mu Joel Embiid s 26 body a 11 doskoky, za hosty předvedl 29 bodů a 14 doskoků Bam Adebayo.
Při jasné výhře Atlanty nad Washingtonem 126:96 sehrály hlavní roli posily, C. J. McCollum a Corey Kispert proti svému bývalému týmu dohromady nastříleli 58 bodů, přičemž Kispert si 33 body vytvořil osobní maximum. Hosté bez zraněných Traeho Younga či Anthonyho Davise se v útoku trápili a žádný z hráčů nepřekonal hranici 14 bodů.
San Antonio prodloužilo vítěznou sérii už na jedenáct zápasů. Na výhře v hale Brooklynu 126:110 se nejvíc podílel autor 26 bodů Julian Champagnie, zatímco Victor Wembanyama zůstal na 12 bodech. Šestou porážku Nets za sebou neodvrátil ani Michael Porter Jr., autor 24 bodů a 14 doskoků.
Kevin Durant byl strůjcem vítězství Houstonu v hale Orlanda 113:108. Čtyřnásobný olympijský vítěz nastřílel za druhý poločas 26 bodů a s celkovými 40 si vytvořil sezonní maximum. Rockets se ve třetí čtvrtině během necelých čtyř minut povedla šňůra 21:0 znamenající obrat. Nejlepším domácím střelcem byl s 30 body Desmond Bane.
Luka Dončič zaznamenal 41 bodů a po osmi doskocích i asistencích, ale Los Angeles Lakers prohráli ve Phoenixu 110:113 a utrpěli třetí porážku v řadě. Rozhodl o ní v poslední sekundě trojkou Royce O’Neale. Střeleckým lídrem Suns byl s 28 body Grayson Allen.
Nejlepším střelcem čtvrtečního programu se stal Saddiq Bey z New Orleans, jenž byl s 42 body lídrem při vítězství 129:118 v hale Utahu. Dallasu nestačilo 36 bodů a 10 doskoků Najiho Marshalla v domácím utkání se Sacramentem, za které si osobní rekord 29 bodů připsal Precious Achiuwa. Anthony Edwards dovedl Minnesotu 30 body k výhře 94:88 v Los Angeles nad Clippers.
Výsledky NBA
Chicago - Portland 112:121 (za hosty Krejčí 14 bodů, 3 doskoky, 2 asistence)