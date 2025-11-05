Krejčí pomohl Atlantě sedmi body k výhře nad Orlandem, zářil mladý Francouz

Krejčí byl na hřišti i v klíčové pasáži zápasu na konci první čtvrtiny, kdy Atlanta nastartovala svůj únik. Ze stavu 22:19 měla rázem k dobru 18 bodů a pak už si vedení hlídala.
Český reprezentant ke šňůře přispěl smečí, kdy doskočil míč, prohnal se celým hřištěm kolem obránců a skóroval. Poté ještě proměnil trojku a v úplném závěru nájezdem do koše završil střelecký účet Atlanty.
Domácí předvedli při absenci své hvězdy Trae Younga dobrý týmový výkon. Vynikl zejména dvacetiletý Francouz Zaccharie Risacher, který dal jedenáct z úvodních 13 bodů Hawks a celkem nastřílel 21 bodů.