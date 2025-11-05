Krejčí pomohl Atlantě sedmi body k výhře nad Orlandem, zářil mladý Francouz

Autor: ,
  7:33
Český basketbalový reprezentant Vít Krejčí pomohl v NBA Atlantě sedmi body k domácímu vítězství nad Orlandem 127:112. Za deset minut na palubovce proměnil všechny tři své střely včetně trojky a smeče po rychlém protiútoku, k tomu přidal doskok a asistenci. Atlanta při jeho pobytu na hřišti přehrála soupeře o 13 bodů a ke čtyřem porážkám si připsala čtvrtou výhru v sezoně.
Fotogalerie2

Vít Krejčí, archivní snímek | foto: AP

Krejčí byl na hřišti i v klíčové pasáži zápasu na konci první čtvrtiny, kdy Atlanta nastartovala svůj únik. Ze stavu 22:19 měla rázem k dobru 18 bodů a pak už si vedení hlídala.

Český reprezentant ke šňůře přispěl smečí, kdy doskočil míč, prohnal se celým hřištěm kolem obránců a skóroval. Poté ještě proměnil trojku a v úplném závěru nájezdem do koše završil střelecký účet Atlanty.

Domácí předvedli při absenci své hvězdy Trae Younga dobrý týmový výkon. Vynikl zejména dvacetiletý Francouz Zaccharie Risacher, který dal jedenáct z úvodních 13 bodů Hawks a celkem nastřílel 21 bodů.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
KP Brno vs. Ragusa DubrovníkBasketbal - Skupina H - 5. 11. 2025:KP Brno vs. Ragusa Dubrovník //www.idnes.cz/sport
5. 11. 18:00
  • 1.00
  • 24.90
  • 12.50
Keltern vs. ChomutovBasketbal - Skupina F - 5. 11. 2025:Keltern vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
5. 11. 18:30
  • 1.12
  • 21.50
  • 5.93
SBŠ Ostrava vs. FerrolBasketbal - Skupina K - 5. 11. 2025:SBŠ Ostrava vs. Ferrol //www.idnes.cz/sport
5. 11. 19:15
  • 7.02
  • 23.40
  • 1.07
Girona vs. ZVVZ USK PrahaBasketbal - Skupina A - 5. 11. 2025:Girona vs. ZVVZ USK Praha //www.idnes.cz/sport
5. 11. 19:30
  • 1.34
  • 18.00
  • 3.45
Trešnjevka vs. Žabiny BrnoBasketbal - Skupina A - 5. 11. 2025:Trešnjevka vs. Žabiny Brno //www.idnes.cz/sport
5. 11. 20:00
  • 10.40
  • 24.90
  • 1.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Pastrňák a Nečas asistovali, Zacha pálil. Tři čeští gólmani brali v NHL výhru

Aktualizujeme

Hokejisté Bostonu se v NHL radovali už ze čtvrté výhry v řadě, na úterním úspěchu 4:3 po nájezdech proti Islanders se podíleli i Češi David Pastrňák (0+1) a Pavel Zacha (1+0). Jednu přihrávku ve...

5. listopadu 2025  6:50,  aktualizováno  7:47

Krejčí pomohl Atlantě sedmi body k výhře nad Orlandem, zářil mladý Francouz

Český basketbalový reprezentant Vít Krejčí pomohl v NBA Atlantě sedmi body k domácímu vítězství nad Orlandem 127:112. Za deset minut na palubovce proměnil všechny tři své střely včetně trojky a smeče...

5. listopadu 2025  7:33

Odvolaná penalta? Cítil jsem kontakt, tak jsem spadl, řekl Provod. Chválil fanoušky

V závěru zápasu mohl pro Slavii získat jedinečnou příležitost, aby jako první tým od konce září vstřelila fotbalistům Arsenalu branku. Jenže rozhodčí Aghajev nakonec nařízenou penaltu po kontrole u...

5. listopadu 2025  6:53

Liverpool zdolal Real, oslabený Bayern vyloupil PSG. Kovářovo PSV remizovalo

Fotbalisté Bayernu Mnichov v Lize mistrů porazili obhájce titulu Paris St. Germain na jeho hřišti 2:0. Oba góly dal Luis Díaz, následně byl v závěru poločasu vyloučen. Německý klub však i v oslabení...

4. listopadu 2025  19:01,  aktualizováno  23:47

Po debaklu i dárek. Další výhra Bourges zajistila USK v Eurolize postup

Basketbalistky USK Praha mají jistý postup do další fáze Euroligy, v níž obhajují titul. Rozhodla o tom úterní výhra Bourges nad Gdyní 83:62. Pražanky tak získaly jistotu, že obsadí ve skupině A...

4. listopadu 2025  22:46

Zima po Arsenalu: Škoda, mohli jsme je víc potrápit. Vadilo mu, jak sudí kouskoval hru

Byla to úplně jiná porážka 0:3 než před měsícem v Miláně. Na Interu byla Slavia slaboučká a vystrašená, proti Arsenalu mnohem lepší, statečnější, odvážnější. A prvních pětadvacet minut, nebo možná i...

4. listopadu 2025  22:37

Kouč Arsenalu: Výsledek nakonec vypadá hezky, ale jednoduché to nebylo

Nelíbil se mu úvod zápasu. „Naší hře chyběla plynulost, soupeř bránil jeden na jednoho a my se s tím prali,“ přiznal Mikel Arteta, trenér fotbalistů Arsenalu, po zápase Ligy mistrů na Slavii (3:0)....

4. listopadu 2025  22:17

Tenisový Turnaj mistryň 2025: program, výsledky, kdy hraje Siniaková

Tradičním zakončením ženské tenisové sezony je Turnaj mistryň pro osm nejlepších singlistek a osm deblových párů roku. Letos už podruhé hostí akci Saúdská Arábie, v Rijádu se hraje od 1. do 8....

4. listopadu 2025  21:45

Siniaková s Townsendovou v Rijádu porazily obhájkyně, zajistily si semifinále

Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou mají na tenisovém Turnaji mistryň s předstihem jistý postup do semifinále. Česko-americká dvojice nejprve v repríze loňského finále porazila 6:4 a 7:6...

4. listopadu 2025  14:57,  aktualizováno  21:44

Házenkáři Plzně uhájili neporazitelnost, Zubří se drželo do poločasu

Plzeňští házenkáři neprohráli v hale Zubří ani osmý extraligový zápas. I když domácí s favoritem drželi v poločase vyrovnaný stav 17:17, po přestávce Talent tým odskočil od 44. minuty na čtyřbrankový...

4. listopadu 2025  21:29

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

4. listopadu 2025  17:44,  aktualizováno  21:12

Brno v Europe Cupu marně dotahovalo, Kutaisi se mu v tabulce bodově vyrovnalo

Basketbalisté Brna nenavázali v Europe Cupu FIBA na úvodní vítězství nad Kutaisi a v odvetném duelu na domácím hřišti s gruzínským mistrem prohráli 73:80. Svěřenci trenéra Martina Vaňka v soutěži...

4. listopadu 2025  19:32,  aktualizováno  21:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.