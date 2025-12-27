Krejčí dal jedenáct bodů, černá série Atlanty v NBA však pokračuje

Český basketbalista Vít Krejčí nastřílel v dresu Atlanty 11 bodů, ale Hawks podlehli doma 111:126 Miami a zaznamenali pátou porážku v NBA za sebou. Atlantě se nedaří přesto, že se jí před čtyřmi zápasy vrátila do sestavy největší hvězda Trae Young.
Vít Krejčí (vpravo) z Atlanty vyráží do útoku, brání ho Jaime Jaquez Jr. z Miami. | foto: Reuters

Bilance Atlanty se zhoršila na 15-17 a týmu patří v tabulce Východní konference desáté, poslední postupové místo do předkola play off. V sestavě s Youngem vyhráli Hawks jen 22 procent svých utkání, bez něj 58 procent. Young byl nicméně proti Miami s 30 body nejlepším střelcem mužstva, k tomu přidal šest asistencí.

Krejčí za 21 minut na hřišti trefil tři ze sedmi trojek a celkem čtyři z devíti střel, přidal blok, čtyři doskoky a dvě ztráty. Český reprezentant nastřílel dvouciferný počet bodů už potřetí za sebou, což se mu podařilo naposledy v půlce listopadu, kdy taková utkání odehrál za sebou dokonce čtyři.

Vedle Younga se 24 body, 10 asistencemi a devíti doskoky blýskl Jalen Johnson. Hawks jsou jediným týmem v NBA, který má negativní bilancí doma (5-10), ale na palubovkách soupeřů je v pozitivních číslech (10-7). Proti Miami ztratili Krejčí se spoluhráči 21 míčů, soupeř naopak pouze 12.

Heat, jimž nevadilo, že absentovali Bam Adebayo či Tyler Herro, táhli Norman Powell s 25 body nebo švédský reprezentant Pelle Larsson s osobním rekordem 21 bodů. Heat jsou s bilancí 16-15 na Východě osmí.

Největší drama pátečního programu nabídlo utkání v Utahu, kde o triumfu domácích 131:129 nad Detroitem rozhodl Keyonte George košem z nájezdu 2,1 sekundy před koncem. Byl zároveň s 31 body nejlepším střelcem duelu, s 30 body mu sekundovala finská hvězda Lauri Markkanen a s 20 Bryce Sensabaugh.

Pistons, jednička Východní konference, měli lídra v Cadeu Cunninghamovi s 29 body a 17 asistencemi. Hned 13 z nich stihl už v první půli, což je jeho osobní maximum. Právě Cunningham mohl se sirénou srovnat, ale svůj pokus minul.

Důležitou výhru si připsali trápící se Clippers, které k triumfu 119:103 v Portlandu dovedli s 34 body James Harden, s 31 body včetně devíti trojek Brook Lopez a s 28 body Kawhi Leonard. Clippers ztráceli až 12 bodů, ale druhou půli ovládli 63:41, z toho třetí část 29:16. Blazers vedl Deni Avdija s 29 body.

Nezaváhal ani Boston, který k triumfu 140:122 na půdě Indiany dovedl s 30 body Jaylen Brown. Ten nejméně 30 bodů zaznamenal v prosinci už poosmé v řadě. Přidali se s 29 body Payton Pritchard či s 23 Sam Hauser. Domácí Pacers, již ztratili druhou čtvrtinu 22:47, vedl Andrew Nembhard s 18 body.

Vyrovnaný duel v New Orleans, kde nikdo nevedl o dvouciferný počet bodů, získal 115:108 Phoenix. S 30 body zářil Devin Booker. Milwaukee, které stíhá Krejčího Atlantu, nestačilo vysoko 105:124 na Memphis, který vedl Jaren Jackson Jr. s 24 body. Bucks bez Janise Adetokunba táhl A.J. Green s 20 body.

Výsledky basketbalové NBA

Atlanta - Miami 111:126 (domácí Krejčí 11 bodů a 4 doskoky)
Orlando - Charlotte 105:120
Washington - Toronto 138:117
Indiana - Boston 122:140
Chicago - Philadelphia 109:102
Memphis - Milwaukee 125:104
New Orleans - Phoenix 108:115
Utah - Detroit 131:129
Portland - LA Clippers 103:119

Východní konference:

Atlantická divize:

1.New York3021970,0
2.Boston30191163,3
3.Toronto32181456,3
4.Philadelphia29161355,2
5.Brooklyn2891932,1

Centrální divize:

1.Detroit3124777,4
2.Cleveland32171553,1
3.Chicago30151550,0
4.Milwaukee31121938,7
5.Indiana3162519,4

Jihovýchodní divize:

1.Orlando31171454,8
2.Miami31161551,6
3.Atlanta32151746,9
4.Charlotte31112035,5
5.Washington2962320,7

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.San Antonio3023776,7
2.Houston28181064,3
3.Memphis31151648,4
4.Dallas32122037,5
5.New Orleans3282425,0

Pacifická divize:

1.LA Lakers29191065,5
2.Phoenix30171356,7
3.Golden State31161551,6
4.LA Clippers3092130,0
5.Sacramento3072323,3

Severozápadní divize:

1.Oklahoma City3126583,9
2.Denver3022873,3
3.Minnesota31201164,5
4.Portland31121938,7
5.Utah30111936,7
