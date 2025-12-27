Krejčí dal jedenáct bodů, černá série Atlanty v NBA však pokračuje

Bilance Atlanty se zhoršila na 15-17 a týmu patří v tabulce Východní konference desáté, poslední postupové místo do předkola play off. V sestavě s Youngem vyhráli Hawks jen 22 procent svých utkání, bez něj 58 procent. Young byl nicméně proti Miami s 30 body nejlepším střelcem mužstva, k tomu přidal šest asistencí.
Krejčí za 21 minut na hřišti trefil tři ze sedmi trojek a celkem čtyři z devíti střel, přidal blok, čtyři doskoky a dvě ztráty. Český reprezentant nastřílel dvouciferný počet bodů už potřetí za sebou, což se mu podařilo naposledy v půlce listopadu, kdy taková utkání odehrál za sebou dokonce čtyři.
Vedle Younga se 24 body, 10 asistencemi a devíti doskoky blýskl Jalen Johnson. Hawks jsou jediným týmem v NBA, který má negativní bilancí doma (5-10), ale na palubovkách soupeřů je v pozitivních číslech (10-7). Proti Miami ztratili Krejčí se spoluhráči 21 míčů, soupeř naopak pouze 12.
Heat, jimž nevadilo, že absentovali Bam Adebayo či Tyler Herro, táhli Norman Powell s 25 body nebo švédský reprezentant Pelle Larsson s osobním rekordem 21 bodů. Heat jsou s bilancí 16-15 na Východě osmí.
Největší drama pátečního programu nabídlo utkání v Utahu, kde o triumfu domácích 131:129 nad Detroitem rozhodl Keyonte George košem z nájezdu 2,1 sekundy před koncem. Byl zároveň s 31 body nejlepším střelcem duelu, s 30 body mu sekundovala finská hvězda Lauri Markkanen a s 20 Bryce Sensabaugh.
Pistons, jednička Východní konference, měli lídra v Cadeu Cunninghamovi s 29 body a 17 asistencemi. Hned 13 z nich stihl už v první půli, což je jeho osobní maximum. Právě Cunningham mohl se sirénou srovnat, ale svůj pokus minul.
Důležitou výhru si připsali trápící se Clippers, které k triumfu 119:103 v Portlandu dovedli s 34 body James Harden, s 31 body včetně devíti trojek Brook Lopez a s 28 body Kawhi Leonard. Clippers ztráceli až 12 bodů, ale druhou půli ovládli 63:41, z toho třetí část 29:16. Blazers vedl Deni Avdija s 29 body.
Nezaváhal ani Boston, který k triumfu 140:122 na půdě Indiany dovedl s 30 body Jaylen Brown. Ten nejméně 30 bodů zaznamenal v prosinci už poosmé v řadě. Přidali se s 29 body Payton Pritchard či s 23 Sam Hauser. Domácí Pacers, již ztratili druhou čtvrtinu 22:47, vedl Andrew Nembhard s 18 body.
Vyrovnaný duel v New Orleans, kde nikdo nevedl o dvouciferný počet bodů, získal 115:108 Phoenix. S 30 body zářil Devin Booker. Milwaukee, které stíhá Krejčího Atlantu, nestačilo vysoko 105:124 na Memphis, který vedl Jaren Jackson Jr. s 24 body. Bucks bez Janise Adetokunba táhl A.J. Green s 20 body.
Výsledky basketbalové NBA
Atlanta - Miami 111:126 (domácí Krejčí 11 bodů a 4 doskoky)
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|New York
|30
|21
|9
|70,0
|2.
|Boston
|30
|19
|11
|63,3
|3.
|Toronto
|32
|18
|14
|56,3
|4.
|Philadelphia
|29
|16
|13
|55,2
|5.
|Brooklyn
|28
|9
|19
|32,1
Centrální divize:
|1.
|Detroit
|31
|24
|7
|77,4
|2.
|Cleveland
|32
|17
|15
|53,1
|3.
|Chicago
|30
|15
|15
|50,0
|4.
|Milwaukee
|31
|12
|19
|38,7
|5.
|Indiana
|31
|6
|25
|19,4
Jihovýchodní divize:
|1.
|Orlando
|31
|17
|14
|54,8
|2.
|Miami
|31
|16
|15
|51,6
|3.
|Atlanta
|32
|15
|17
|46,9
|4.
|Charlotte
|31
|11
|20
|35,5
|5.
|Washington
|29
|6
|23
|20,7
Západní konference:
Jihozápadní divize:
|1.
|San Antonio
|30
|23
|7
|76,7
|2.
|Houston
|28
|18
|10
|64,3
|3.
|Memphis
|31
|15
|16
|48,4
|4.
|Dallas
|32
|12
|20
|37,5
|5.
|New Orleans
|32
|8
|24
|25,0
Pacifická divize:
|1.
|LA Lakers
|29
|19
|10
|65,5
|2.
|Phoenix
|30
|17
|13
|56,7
|3.
|Golden State
|31
|16
|15
|51,6
|4.
|LA Clippers
|30
|9
|21
|30,0
|5.
|Sacramento
|30
|7
|23
|23,3
Severozápadní divize:
|1.
|Oklahoma City
|31
|26
|5
|83,9
|2.
|Denver
|30
|22
|8
|73,3
|3.
|Minnesota
|31
|20
|11
|64,5
|4.
|Portland
|31
|12
|19
|38,7
|5.
|Utah
|30
|11
|19
|36,7