Krátký debut, leč výživný. Green se ve Phoenixu po zranění uvedl 29 body

Autor: ,
  7:46
Vydařený debut v dresu Phoenixu prožil basketbalista Jalen Green, když 29 body pomohl Suns k vítězství 115:102 nad oslabenými Los Angeles Clippers. Po letním přestupu z Houstonu při rekordní výměně sedmi klubů přišel o úvodních osm zápasů kvůli svalovému zranění, při premiéře mu však stačilo 23 minut, aby se fanouškům ukázal jako kvalitní náhrada za Kevina Duranta.
Fotogalerie4

Jalen Green ozdobil 29 body svůj debut v dresu Phoenix Suns. | foto: Reuters

Clippers přijeli do Arizony bez dvou největších hvězd Kawhie Leonarda a Jamese Hardena. V první půli ještě drželi krok, ale ve třetí čtvrtině dovolili domácím 40 bodů. Především šňůra 18:2 na dvacetibodové vedení Suns byla pro vývoj zápasu klíčová. Hosté, jejichž nejlepším hráčem byl Ivica Zubac s 23 body a 11 doskoky, už se na jednociferný rozdíl nedostali.

Phoenix si v zápase pomohl 19 trojkami, z nichž šest dal právě Green. Ten měl v minulé sezoně za Houston průměr 21 bodů na zápas, což při vydařeném debutu i přes omezený čas strávený ve hřepřekonal. Zastínil i hlavní hvězdu týmu Devina Bookera, který nastřádal 24 bodů.

Výsledek NBA

Phoenix - LA Clippers 115:102

Oba týmy se spolu znovu utkají v sobotu, tentokrát na palubovce Clippers.

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Pavel Bucha z Cincinnati (vpravo) v souboji s hvězdou Interu Miami Lionelem...

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Zacha natáhl vítěznou sérii Bostonu, Palát slavil gól proti Dobešovi

Pavel Zacha (Boston) v prodloužení překonává gólmana Linuse Ullmarka (Ottawa).

Hokejisté Bostonu v NHL pokračují ve vítězné jízdě. Pátou výhru v řadě jim ve čtvrtek trefil Pavel Zacha, jenž rozhodl v prodloužení na 3:2 proti Ottawě. Gól ve stejný den slavil i Ondřej Palát z New...

7. listopadu 2025  6:33,  aktualizováno  8:03

Poctivost, pevná defenziva. Od toho se musíme odrazit, říká sparťan Kadeřábek

Pavel Kadeřábek (vpravo s kapitánskou páskou) po zápase s Rakówem Čenstochová v...

Čtyři z posledních pěti zápasů proseděl na lavičce, ve čtvrtek večer proti Rakówu Čenstochová (0:0) se Pavel Kadeřábek dočkal. „Jak já se těšil, byl jsem hodně nabuzený. Když můžu za Spartu bojovat...

7. listopadu 2025

Haraslína střídání naštvalo i zaskočilo. Potřebuju ho i na ligu, vysvětlil Priske

Lukáš Haraslín lituje promarněné šance.

Když otočil hlavu směrem k lavičce a na tabuli pro střídající hráče čtvrtý sudí rozsvítil jeho dvaadvacítku, nechápal. Zaklonil se a naštvaně rozhodil rukama. „Proč proboha,“ dalo se vyčíst z výrazu...

7. listopadu 2025  7:12

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

7. listopadu 2025  6:16

Plzeňští si chválili výkon, ale vyděsila je možná penalta. Těžká chvíle, přiznal Hyský

Nervy v závěru zápasu Plzně s Fenerbahce pracovaly u hostů, domácích i...

I kouč Martin Hyský posléze přiznal, že si na lavičce pořádně oddechli. „Byla to těžká chvíle. Kdyby takovýhle zákrok rozhodl, že soupeř kope penaltu, bylo by to hodně nepříjemné,“ kývl. Bezbrankovou...

7. listopadu 2025

Plzeň v Evropské lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Pavla Šulce (vpravo).

Fotbalisté Plzně mají za sebou čtyři zápasy v Evropské lize a vedou si výborně. Po remíze s Ferencvárosem porazili Malmö i AS Řím, pak si připsali další nerozhodný výsledek proti Fenerbahce. Kdy a s...

24. října 2025  1:31,  aktualizováno  7. 11.

Legia nezvládla zápas s Celje, dál stoprocentní zůstává Mohuč a Samsunspor

I Je-sung z Mohuče posílá míč do sítě Fiorentiny.

Fotbalisté Celje v Konferenční lize v souboji příštích soupeřů českých týmů otočili zápas s Legií Varšava a vyhráli 2:1. Po třech kolech tak mají plný počet devíti bodů. V dalším kole je za tři týdny...

6. listopadu 2025  21:58,  aktualizováno  23:34

Freiburg slavil v Nice, Karabec se Šulcem prohře Lyonu v Evropské lize nezabránili

Adam Karabec obírá o míč Valentina Gomeze.

Fotbalisté Freiburgu ve 4. kole Evropské ligy zvítězili v Nice 3:1. Příští soupeř Viktorie Plzeň sice inkasoval jako první, ale rychle vývoj otočil a má na kontě už deset bodů. Dánský Midtjylland...

6. listopadu 2025  21:23,  aktualizováno  23:27

Plzeň - Fenerbahce 0:0, domácí v závěru přežili šok. Mrzí je zahozené šance

Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.

Měli dostatek příležitostí, aby mohli klidně i zvítězit. Nakonec plzeňští fotbalisté berou ze čtvrtého vystoupení v Evropské lize bod za remízu 0:0 s tureckým Fenerbahce. Soupeře přestříleli,...

6. listopadu 2025  23:02,  aktualizováno  23:17

Priske: Po Karviné jsem byl na hráče tvrdý, reakce se mi líbila. Ofenziva? Tu vyřešíme

Sparťanský trenér Brian Priske.

Věděl, že to nebylo úplně ono. Zároveň se snažil najít na bezbrankové remíze s polským Rakówem Čenstochová v Konferenční lize i pozitiva. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, se na tiskové konferenci...

6. listopadu 2025  22:55

Létaly popelnice i sedačky. Sigma divočinu zvládla. Takhle presují stále? divil se Noah

Hráči Olomouce před zápasem proti Noahu.

Od našeho zpravodaje v Arménii Když ve 28. minutě začaly v Jerevanu mezi fanouškovskými sektory létat sedačky a popelnice, rozhodčí utkání fotbalové Konferenční ligy mezi arménským Noahem a olomouckou Sigmou přerušil. Situaci se...

6. listopadu 2025  22:46

