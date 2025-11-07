Krátký debut, leč výživný. Green se ve Phoenixu po zranění uvedl 29 body

Clippers přijeli do Arizony bez dvou největších hvězd Kawhie Leonarda a Jamese Hardena. V první půli ještě drželi krok, ale ve třetí čtvrtině dovolili domácím 40 bodů. Především šňůra 18:2 na dvacetibodové vedení Suns byla pro vývoj zápasu klíčová. Hosté, jejichž nejlepším hráčem byl Ivica Zubac s 23 body a 11 doskoky, už se na jednociferný rozdíl nedostali.
Phoenix si v zápase pomohl 19 trojkami, z nichž šest dal právě Green. Ten měl v minulé sezoně za Houston průměr 21 bodů na zápas, což při vydařeném debutu i přes omezený čas strávený ve hřepřekonal. Zastínil i hlavní hvězdu týmu Devina Bookera, který nastřádal 24 bodů.
Výsledek NBA
Phoenix - LA Clippers 115:102
Oba týmy se spolu znovu utkají v sobotu, tentokrát na palubovce Clippers.