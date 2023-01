Posily jako reakce na trable. Večer čeká basketbalisty Hradce klíčové utkání

Vedení Královských sokolů těsně před závěrem základní části Národní basketbalové ligy přivedlo do kádru dvě zahraniční posily. Jsou jimi srbský rozehrávač Aleksa Solevič a chorvatský pivot Marko Prskalo. Oba by se měli zapojit už do sobotního veledůležitého zápasu. V posledním domácím vystoupení v základní části v něm Hradečtí přivítají pražskou Slavii, nováčka NBL. Půjde o souboj dvou týmů ze spodních příček tabulky.