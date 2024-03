Úleva a povzbuzení pro Tany Brno. Trenérka Krämer zůstane i v příští sezoně

Basketbalistky z Brněnského KP Tany měly s úvodním duelem vyřazovací fáze ŽBL proti Levharticím klid, který jim zřejmě pomohl v dramatické koncovce prvního zápasu, který nakonec zvládly otočit. Strůjkyně brněnského úspěchu v podobě prvního postupu do play off Eurocupu v klubu, trenérka Marcela Krämer bude pokračovat ve své funkci i třetím rokem.

„Nekoukáme se ani tak na výsledky, jako jsme nadšení z její koncepční práce. Nastavila tu vynikající tréninkový proces pro mladé české hráčky, na kterých tu staví,“ cení si temperamentní koučku, předseda klubu Richard Foltýn.

Krämer je navíc nejžhavější kandidátkou na pozici reprezentační koučky týmu žen do 20 let, kterou basketbalová federace jmenuje v pondělí.

Hráčky svoji trenérku maximálně respektují, zejména pro její bezprostřednost. „Já holkám hodně vykládám věci ze své kariéry i soukromí. Nemám s tím problém a někdy jsou to tedy věci, že se všechny tlemí. Já nemám problém se bavit o čemkoliv, já mám tátu gynekologa,“ ušklíbá se Krämer.

Do play off, od kterého Tany čeká medailové umístění, vstupují Brňanky kompletní. „Základ je, že jsme na rozdíl o minulého roku řekněme v plné palbě. Musíme tedy koukat jen na sebe. Jsme celou sezonu na třetím místě. Teď je jen potřeba to potvrdit. Psychicky jednoduší to mají ony (Levhartice Chomutov), musíme se s tím poprat, nesmíme se z toho… No jak to říkal pan Hlinka v hokeji,“ míní trenérka.

Tylinn Denasia Carterová z KP TANY Brno hledá cestu kolem Johany Staňkové z Levhartic Chomutov.

„Jsem moc ráda, jak se nám podařilo poskládat lidi v kancelářích, realizační tým ale hlavně jsem ráda za to, jaký máme tým slečen na hřišti. Trénovala jsem v kariéře mnoho týmů, ale takto hodný a inteligentní tým jsem nevedla. Je to vzácnost a je to zásluha kapitánky Evy Kopecké. Ona to stmeluje a když řekne doprava, tak jde tým doprava a naopak,“ věří týmu Krämer.

Loni sen Tany o medaili rozprášily už ve čtvrtfinále Lvice z Hradce Králové, to v aktuálním ročníku nechtějí Královopolanky dopustit. „Máme proti Chomutovu o motivaci postaráno, sezonu jsme měly dobrou, letos ji máme ještě lepší a tak by to byla opravdu velká škoda, kdybychom to nedotáhly,“ hlásí pivotka Anežka Kopecká.