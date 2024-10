Znovu v Eurocupu. Královopolanky chtějí postup, Chomutov první výhru

V základní části druhé nejvyšší klubové soutěže po Eurolize, ve které hrají USK Praha a Žabiny Brno, je 48 týmů rozděleno do dvanácti čtyřčlenných skupin. Do play off postoupí vždy dva celky a další čtyři z třetích míst. K nim se ještě připojí i čtyři nejslabší týmy ze skupin Euroligy.

Královopolský klub je tradičním účastníkem soutěže a v uplynulé sezoně postoupil poprvé ze skupiny. V tomto ročníku sází klub se slovenskou trenérkou Marcelou Krämer na ryze český kádr, poté co v minulých dnech ukončil spolupráci s jedinou cizinkou, Američankou Tylinn Carterovou. Brňanky nezahájily soutěžní sezonu úspěšně, do domácí ligy vstoupily dvěma porážkami.

V Eurocupu začne KP TANY čtvrtečním duelem na Azorských ostrovech s týmem Sportiva, kam v létě odešla z Hradce Králové česká křídelnice Pamela Therese Effangová. „Na Eurocup se těšíme, ale jsme si vědomy, jak těžké soupeře máme. Každopádně náš mladý tým získá zkušenosti,“ řekla ČTK Krämer. Dalšími soupeři ve skupině J budou Galatasaray Istanbul a španělský Ferrol, za který nastupuje jiná česká reprezentantka Julie Pospíšilová.

Chomutov, 26. 10. 2023. EuroCup basketbalistek. BK Levhartice Chomutov - Movistar Estudiantes (Španělsko). Domácí Eliška Brejchová v akci.

Chomutovské Levhartice v uplynulé sezoně nevyhrály v Eurocupu ani jeden zápas a bilanci chtějí vylepšit. Ve skupině A narazí vedle polského týmu AZS AJP Gorzów Wielkopolski také na ASVEL Lyon a AEL Limassol. Na vstup do pohárové Evropy se severočeský klub naladil nedělním ligovým vítězstvím právě nad KP TANY Brno. „Před Eurocupem je takové vítězství cenné, už kvůli sebevědomí. Doufejme, že si holky pohodu a sebevědomí přenesou i do zápasu s Polkami,“ uvedl na klubovém webu kouč Pavel Staněk.