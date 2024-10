Ví, co umí, a ještě si to vše hned řeknou, smekli Azořané před souhrou Brňanek

Česká legionářka Pamela Therese Effangová ve službách portugalského vicemistra napsala na každou soupeřku tahák s nejdůležitějšími informacemi. Azořanky stihly celkem o dvacet pokusů více, udělaly méně než polovinu počtu ztrát míčů, než brněnský celek.

I přesto však ve čtvrtek večer triumfovaly hráčky KP Tany, když na soupeřky vytáhly svoji starou, ale osvědčenou zbraň v podobě vynikající tříbodové střelby.

„Je to příjemné, když to holkám padá. Nemusíme pak tolik pod košem doskakovat a tahat se s jejich pivotkami,“ pochvalovala si úspěšný vstup do druhé nejprestižnější soutěže evropského ženského basketbalu Anežka Kopecká, která sama z pozice pivotky začala sbíhat na perimetr a otevřela stavidla tříbodových pokusů.

Anežka Kopecká z KP Tany Brno při Eurocupovém utkání proti Azorům.

„Je pravda, že nás odzbrojily zbraněmi, o kterých jsme věděli. Ale to nezastavíte. Chtěli jsme Brňanky zastavit v přechodové fázi a zpočátku se nám to dařilo. Pak jsme ale nechali projít několik útoku zakončených šestkrát z osmi pokusů otevřenou trojkovou střelou. A to ony zkrátka umí trestat,“ uznal sílu soupeře asistent kouče portugalského vicemistra Joao Ferreira Araujo.

Ač má k dispozici mezinárodní soupisku, která má o několik centimetrů navíc, Brňanky jeho tým dokázaly přetlačit jinou devizou, kterou koupit nelze. „Jejich síla je v komunikaci. Hrají hodně přes clonu a když si to neumíte rychle zorganizovat a reagovat na stavění clony, tak se tam akorát zaseknete. Tam měly Brňanky výhodu. S únavou se pak tento rozdíl jen prohluboval. Tři společné roky jejich soupisky byly zkrátka čím dál více patrné. Když tyto zdánlivé maličkosti nedokážete odstranit, zkušenější týmy vás za to potrestají a KP už zkušené je. Oni už ví, co umí, a ještě si to umí říct,“ hodnotil uctivě Portugalec.

Střelecký koncert v druhé čtvrtině odstartovalo duo Anežka Kopecká a Petra Malíková, která se nakonec stala hvězdou celého utkání s double-double, tedy dvojciferným počtem doskoků a bodů.

„Když to takhle padá, tak je to paráda. Nemáme výškovou převahu, tak to musíme něčím vyrovnávat. Prostě jsme chtěly udržet aktivitu na podkošových hráčkách. Zůstaly jsme stejně aktivní, měly velkou rotaci a na jejich hlavních tahounkách jsme se prostřídaly. Přidaly jsme ještě doskoky, které nám pomohly v prvním poločase. Nasazení bylo moc důležité a nám se to vše povedlo,“ rozplývala se Malíková, členka reprezentace 3x3 i širšího kádru pětkového národního týmu.

Nad jejím výkonem se pozastavila i Effangová, která v utkání zapsala pro Azory devět bodů. „U Petry Malíkové bylo napsáno, že má obrovskou chuť a snahu v útočném doskoku. To jsem u ní definovala jako největší devizu. Uskákala nás ale naopak v obraně a přidala výbornou střelbu,“ pochválila mladší reprezentační kolegyni.

Petra Malíková v dresu KP TANY Brno

Královopolanky v Eurocupu po exotickém výletu za papírově nejhratelnějším soupeřem čekají dva těžké duely proti tureckému favoritovi Galatasaray Istanbul a španělskému kvalifikantovi Baxi Ferrol.

„My jsme nadšené, byť to tady někteří označovali za povinnou výhru. Skupina je od začátku velmi těžká, ale doufám, že se budeme více a více sehrávat a náš basketbal bude jen a jen lepší,“ vyhlíží těžká střetnutí Kopecká. „Já jsem ráda, že se nám konečně podařilo, aby tři naše střílející křídla měly dohromady tak dvanáct bodů. Říkala jsem jim, že každá hráčka s míčem musí přímo ohrožovat koš. A holky to zvládly, porvaly se a zkrátka každé eurocupové vítězství venku je skvělá věc,“ doplnila pivotku trenérka Marcela Krämer.

Brňanky tak uzavřely pro český ženský basketbal velmi úspěšný týden, kdy navázaly na výborný úspěch městského rivala Žabin v Eurolize i na premiérovou výhru Chomutova v Eurocupu. Jediným neúspěšným zástupcem tak zůstal pražský hegemon USK.