Basketbalistky KP Brno vyhrály v Sassari kontumačně, i když při přerušení ztrácely

  12:30
Basketbalistky KP Brno vyhrály přerušený zápas Eurocupu v italském Sassari kontumačně. Ve skupině H skončily svěřenkyně trenérky Marcely Krämer se čtyřmi vítězstvími z šesti utkání na druhém místě. V play off je čeká Mechelen. Žabiny Brno, které byly druhé ve skupině A, rozehrají vyřazovací část proti polskému Lublinu.
Eliška Žílová z KP Brno střílí v zápase Eurocupu. | foto: FIBA

Čtvrteční zápas KP Brno na hřišti Sassari byl zhruba tři a půl minuty před koncem přerušen kvůli technickým problémům v hale, kde se setmělo a nakonec zhasla světla úplně. Domácí tým v tu chvíli vedl 69:67.

KP Brno v Eurocupu nedohrálo, v Sassari se setmělo. Chomutov při loučení padl

O osudu utkání rozhodovala FIBA a přisoudila brněnskému týmu kontumační vítězství 20:0. KP tak skončilo druhé za Montpellierem, který i díky výkonům české reprezentantky Julie Pospíšilové vyhrál všech šest zápasů ve skupině. Sassari obdrželo za nedostatečnou organizaci zápasu pokutu 2500 eur (60 000 korun).

„Radši bychom utkání dohráli, ale situace byla taková, jaká byla,“ řekl ČTK manažer KP Jaroslav Michálek. Zástupci Sassari podle něj oznámili komisaři zápasu po dlouhém čekání, že nejsou schopni zajistit pokračování ani dnes. „Chtěli, aby zůstal stav zápasu, jaký byl. FIBA se dnes vyjádřila, že tuto žádost neakceptuje,“ uvedl Michálek.

Cameron Swartzová z KP Brno během utkání Eurocupu.
Basketbalistky KP Brno podporují spoluhráčky v zápase Eurocupu.
Eliška Žílová z KP Brno střílí v zápase Eurocupu.
V hale Roberty Serradimigniové z roku 1981 vypadl zdroj elektřiny. „Je to hala, kde hrají muži Sassari italskou Serii A, jednu z nejkvalitnějších evropských lig, zázemí je ale omšelé. Co se stalo, stalo se. Oni za to nemohou,“ konstatoval Michálek.

Nejčtenější

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Kaderka chtěl promluvit, delegáti odmítli. Zbavili jsme se jeho stínu, říká Kotrba

Pankrácká věznice propustila z vazby prezidenta Českého tenisového svazu Iva...

Necelý rok a půl poté, co rezignoval na svou funkci, se bývalý prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka znovu ozval. Chtěl vystoupit na páteční valné hromadě svazu a promluvit k tenisové...

28. listopadu 2025  12:40

Makala stejně jako ostatní, říká Dostál o Davidové. A co jeho nový trenérský parťák?

Trenér Lukáš Dostál s nezbytným trenérským dalekohledem na střelnici v...

Český biatlonový tým žen znovu vstupuje do sezony s novým trenérským vedením. Před třemi lety byl u výběru ještě Nor Egil Gjelland, minulý rok reprezentantky na závody chystal Ital Luca Bormolini a...

28. listopadu 2025  12:36

Dostal kelímkem, s krvavým šrámem pak Malen rozhodl. Fandy Bernu krotila policie

Donyell Malen s krvavým šrámem na hlavě.

Nizozemský útočník Donyell Malen byl hrdinou Aston Villy v dalším vítězném zápase v Evropské lize. Poté, co dal fotbalistům Young Boys Bern ve čtvrtek večer první gól, při oslavě u tribun jej zasáhl...

28. listopadu 2025  12:20

Sprinter Girmay se loučí s Intermarché, král bodovačky Tour by měl jezdit s Hirtem

JSEM OK. Biniam Girmay v sedmnácté etapě ukázal, že ho tvrdý pád o den později...

Elitní spurtér Biniam Girmay se dohodl na ukončení smlouvy ve stáji Intermarché-Wanty a mohl by zamířit do bývalého týmu Israel-Premier Tech, který nově nese název NSN Cycling. O odchodu...

28. listopadu 2025  12:12

Třetí titul pro Ledeckou, nebo Fuksova premiéra? Hledá se Sportovec roku 2025

KRÁLOVNA. Ester Ledecká při vyhlášení ankety Sportovec roku.

Čtyři bývalí vítězové, jimž dohromady patří sedm titulů, ale také čtyři úplní nováčci se sešli v nominaci deseti nejlepších českých sportovců končícího roku. Z čerstvě zveřejněné desítky budou...

28. listopadu 2025

Basketbalu propadl díky Dream Teamu, o repre Bartoň říká: Čekají nás složité roky

Premium
Kouč Luboš Bartoň na tréninku české reprezentace v Poděbradech.

Pořád si vybavuje, jak se coby dvanáctiletý klučina do basketbalu ponořil naplno. Olympijské hry v Barceloně v roce 1992 a americký Dream Team? Luboše Bartoně jejich kousky pohltily.

28. listopadu 2025

Van Persie nechal debutovat svého syna: Rozhodl jsem se jako trenér, ne otec

Robin van Persie, kouč fotbalistů Feyenoordu, po zápase objímá svého syna...

Byla to dojemná chvíle, kterou se snažil zakrýt vážným výrazem. „Ani jsem si ji nesnažil užít, jen jsem dělal svou práci,“ líčil pak Robin van Persie, bývalý fotbalista a nyní trenér Feyenoordu. Ale...

28. listopadu 2025  11:11

Disciplinárka trestá Pospíšila. Slovenský útočník bude Brnu chybět v Litvínově

Útočník Kristián Pospíšil na prvním tréninku Komety Brno na ledě v nové sezoně....

Hokejisté Komety Brno budou v pátečním extraligovém utkání v Litvínově postrádat slovenského útočníka Kristiána Pospíšila, který dostal za faul na olomouckého Roka Macucha trest na jeden zápas a...

28. listopadu 2025  10:25

Karviná střílí góly s lehkostí. Co za tím stojí? Trenér Jarolím si chválí konkurenci

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Fotbalisté MFK Karviná v minulém prvoligovém kole porazili Hradec Králové 4:3, přičemž v tomto jediném utkání nastříleli polovinu gólů jako jejich slezští rivalové z Baníku Ostrava ve všech...

28. listopadu 2025  10:13

Plzeň dál neporažená, Spartě pomohlo bodlo, body má i Sigma. A do jara ve třech?

S míčem se snaží projít Tomáš Ladra, sahá po něm Philipp Treu,

Posadil dlouhodobou jedničku, gólmana, který si nedávno odbyl debut v reprezentaci. Místo něj šoupl mezi tyče náhradníka, který si během podzimu postěžoval v médiích, jak ho štve, že nechytá. Navíc...

28. listopadu 2025  9:49

Satoranský pomůže se vstupem do kvalifikace o MS. Veselý bude s týmem

Tomáš Satoranský na tréninku české reprezentace před startem kvalifikace MS...

Čeští basketbalisté vstoupí v pátek v Praze na Královce do kvalifikace mistrovství světa zápasem proti Švédsku. Premiéru v roli hlavního kouče si odbude Luboš Bartoň. Národní tým nastoupí i s...

27. listopadu 2025  16:54,  aktualizováno  28. 11. 9:37

