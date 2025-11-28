Čtvrteční zápas KP Brno na hřišti Sassari byl zhruba tři a půl minuty před koncem přerušen kvůli technickým problémům v hale, kde se setmělo a nakonec zhasla světla úplně. Domácí tým v tu chvíli vedl 69:67.
|
KP Brno v Eurocupu nedohrálo, v Sassari se setmělo. Chomutov při loučení padl
O osudu utkání rozhodovala FIBA a přisoudila brněnskému týmu kontumační vítězství 20:0. KP tak skončilo druhé za Montpellierem, který i díky výkonům české reprezentantky Julie Pospíšilové vyhrál všech šest zápasů ve skupině. Sassari obdrželo za nedostatečnou organizaci zápasu pokutu 2500 eur (60 000 korun).
„Radši bychom utkání dohráli, ale situace byla taková, jaká byla,“ řekl ČTK manažer KP Jaroslav Michálek. Zástupci Sassari podle něj oznámili komisaři zápasu po dlouhém čekání, že nejsou schopni zajistit pokračování ani dnes. „Chtěli, aby zůstal stav zápasu, jaký byl. FIBA se dnes vyjádřila, že tuto žádost neakceptuje,“ uvedl Michálek.
V hale Roberty Serradimigniové z roku 1981 vypadl zdroj elektřiny. „Je to hala, kde hrají muži Sassari italskou Serii A, jednu z nejkvalitnějších evropských lig, zázemí je ale omšelé. Co se stalo, stalo se. Oni za to nemohou,“ konstatoval Michálek.