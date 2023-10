Žabiny vyhrály v Eurocupu po dvojím prodloužení, KP Brno těsně padlo

Žabiny po dvou těsných prohrách ve skupině prokázaly proti čtvrtému celku francouzské ligy zlepšenou formu posledních dní, s níž v sobotu potrápily i domácího hegemona USK Praha.

Základ úspěchu ve středu položily na výtečné obraně, která zejména v prvním poločase eliminovala střelkyně francouzského celku, jež za prvních dvacet minut daly pouhých 23 bodů.

„Konečně jsme se včera sešli všichni na tréninku, což se projevilo už jak v tréninku, tak díkybohu v zápase. Velice dobře jsme plnili herní plán. Odstřihli jsme jejich ústřední rozehrávačku, mohli jsme vést i větším rozdílem,“ řekl k prvnímu poločasu asistent Michal Martišek.

Třináctibodové vedení se ale proti kvalitnímu soupeři začalo pomalu tenčit, pět minut před koncem to bylo pouze o dva body pro Žabiny. Ty vedly 65 sekund před koncem o šest bodů, ale dvě trojky Francouzek dovedly duel do prodloužení.

Jedno nestačilo, rozhodlo se až ve druhém, kdy domácí tým podržela střelba a hlavně obrana. Unavený soupeř dal za pět minut pouze dva body a Žabiny cenné vítězství uhájily. Jejich nejlepší střelkyní byla Elissa Cunaneová se 14 body.

„Naše klasické koncovky... Vedeme o šest bodů minutu do konce a necháme si dát dvě trojky. Pak to bylo o morálu. Jsem strašně rád, že jsme zabrali tam, kde je potřeba vyhrávat zápasy - v obraně a na obranném doskoku. V uvozovkách nám to zachránilo sezonu. Jsme zpátky ve hře, ale musíme to potvrdit hned příští týden ve Španělsku,“ dodal Martišek. Příští týden hrají Žabiny na hřišti týmu Cadí La Seu, s nímž doma prohrály v prodloužení o šest bodů.

Hráčky KP Brno neudržely slibné vedení

Královo Pole má po porážce v Turecku na kontě v polovině skupinové fáze podobně jako Žabiny jednu výhru a dvě porážky. V prvním kole vyhrálo na palubovce lucemburského Gregenwaldu, který za týden hostí doma, Antalyi přivítá v posledním zápase skupiny 30. listopadu.

Úvod zápasu se svěřenkám Marcely Krämer v Turecku povedl, na konci první čtvrtiny se šňůrou čtrnácti bodů dostaly do desetibodového vedení. Dařilo se jim zejména při střelbě ze střední vzdálenosti, jen za první půli daly Brňanky osm trojek, celkově pak za tři body skórovaly patnáctkrát.

Ovšem turecký tým zásluhou dvou Američanek a slabší střelby Brňanek začal náskok stahovat, na začátku čtvrté čtvrtiny se dostal do vedení. Drama vyvrcholilo v závěru, tři vteřiny před koncem trojka Svatoňové vyklouzla z obroučky a Antalya se radovala z druhého těsného vítězství doma. Před týdnem porazil turecký tým Gregenwald o bod. Nejlepší střelkyní Brna byla Kateřina Galíčková s 20 body.

FIBA EuroCup basketbalistek 3. kolo Skupina A: Žabiny Brno - Flammes Carolo 76:70 po druhém prodl. (16:13, 36:23, 50:43 - 62:62, 68:68)

Nejvíce bodů: Cunaneová 14, Kněževičová 13, Stoupalová 12 - Walkerová 24, Brochantová 16, Bouderraová 10. Eleftheria Moschato - Cadí La Seu 64:88 Skupina H: Antalya - KP TANY Brno 79:77 (17:27, 36:45, 54:58)

Nejvíce bodů: Sheppardová 31, Boneová 27, Ozdemirová 11 - Galíčková 20, Svatoňová 11, Hynková, A. Kopecká a Dudáčková po 10. Bourges - Grengewald 93:59 (26:11, 50:22, 77:39)

Tabulka skupiny A 1. Flammes Carolo 3 2 1 251:166 5 2. Cadi La Seu 3 2 1 218:213 5 3. Žabiny Brno 3 1 2 220:222 4 4. Eleftheria Moschato 3 1 2 176:264 4