A pokračuje: „Čekám, že budou sbírat zkušenosti. To zní jako klišé, že? Ale zkrátka si myslím, že je to pro ně úžasná příležitost. Těším se, kolik jí dostanou a jak se jí chopí.“
Obě pivotky, které společně s kapitánkou Natálií Stoupalovou zacelují mezeru po Emmě Čechové, Julii Reisingerové a dalších absentujících podkošových hráčkách, mají možnost herně růst.
Pro Kouckou půjde ve 23 letech o vůbec první turnaj v reprezentačním dresu. „Doufám, že mistrovství bude odrazový můstek,“ přeje si 193 centimetrů vysoká basketbalistka, která aktuálně působí v USK Praha.
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„Je super, že tam teď byla dva roky mezi těmi nejlepšími,“ říká Večeřová. „Někdy před dvěma třemi lety jsem ji sledovala, bavily jsme se spolu. A musím říct, že v té době byla jako dvě hráčky v jedné. Chvíli se mi zdálo, že by mohla být největší hvězda WNBA, jindy byla na hřišti úplně neviditelná. Těším se, jak se na mistrovství projeví.“
Do hlavního města se z brněnských Žabovřesků přesunula pro nadcházející se sezonu i Kalná, oproti parťačce Koucké o čtyři roky mladší a tři centimetry menší.
„Už jen nominaci do finální dvanáctky beru jako velký úspěch. Ve srovnání s mládeží jde o výrazný skok,“ přiznává účastnice letošního druhodivizního EuroBasketu hráček do 20 let, která je nejmladší členkou týmu.
Česká basketbalistka Kateřina Kalná se chystá na zápas.
Také proto neočekává velké vytížení. „I kdybych měla celý turnaj prosedět, jsem ráda, že můžu být součástí tak velké akce,“ přesvědčuje. „S trenérkou jsme se o tom více nebavily a ani tuto konverzaci nechci vést, abych si nedělala velké naděje.“
Romana Ptáčková však o zapojení obou hráček představu má, byť konečný výsledek může ještě ovlivnit několik faktorů.
„Například záleží, jestli bude Alena Hanušová připravená, nebo ne. v zápasech to určitě nechám na intuici,“ přibližuje reprezentační koučka.
„U sebe mám Natku Kouckou trošku před Kačkou Kalnou, protože je zkušenější a hlavně o něco silovější. Budeme po ní chtít práci na útočném i obranném doskoku, kontaktní hru při bránění vysokých hráček. Není to sice úplně její parketa, ale my víme, že nám tak může pomoct.“
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Večeřová zároveň připomíná: „Je fajn, že jsou dvě. U méně zkušených hráček s potenciálem může být výhodou, že se v určitý moment jedna z nich lépe chytí. Trenéři tak budou mít možnost volby.“
Navíc se Kalná a Koucká vzájemně podporují, v dosud ne tolik známém prostředí jsou jim oporou i starší členky týmu. Ta vůbec nejzkušenější, Alena Hanušová, zdatně plní roli mentorky.
„Takovou má i (na klubové úrovni) v Brandýse, kde k sobě právě má mladší hráčky. To je jeden z důvodů, proč vyrazila na mistrovství,“ míní Večeřová. „Nejenom, že ona sama chce ještě hrát a je tam pro ni s řadou omluvenek prostor, ale baví ji se věnovat i mladým spoluhráčkám. Po této stránce může být pro novicky v repre skvělé, že budou mít k sobě oporu a vzor.“
S čímž Koucká souhlasí: „I když v přípravě s Koreou nehrála, radila nám i jako divák. Hodně mi pomohla a tipy dávala taky ostatním holkám během kempů.“
Do šampionátu vstoupí Češky v pátek proti Itálii, zápas v berlínské Max-Schmeling-Halle začíná v 20.15. Poté je čekají ještě zápasy s Čínou a USA. Vítězky skupiny postoupí rovnou do čtvrtfinále, druhý a třetí tým půjde do osmifinále.
Jaký je výhled do dalších let?
Odpovídá Ivana Večeřová, která spolupracuje s Českou basketbalovou federací jako mentorka pro podkošové hráčky
„V ročníku 2009, který hrál mistrovství světa v Brně, jsou v podstatě tři velmi vysoké hráčky. Julie Přichystalová, kterou si pro její pohyblivost dokážu představit i na víc vnější pozici. Pak Ema Bartošová, ta je zase spíš silovější. A Lucie Pavlíková z Ostravy, která se nakonec do nominace na šampionát nevešla. O rok mladší je pak Alice Matějková, která působí na Kanárských ostrovech. Jsem ráda, že máme tyhle vysoké holky. Za každou vysokou hráčku pořád oroduju, bojuju a podporuji ji. Často totiž dlouhánky dospívají později a nemají to tak vůbec lehké.“