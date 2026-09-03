Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ptáčková tuší, jak zapojí mladé hráčky. Využijí MS jako odrazový můstek?

Daniel Czolko
  14:31
Natálie Stoupalová a Kateřina Kalná na tréninku v Berlíně.

Natálie Stoupalová a Kateřina Kalná na tréninku v Berlíně. | foto: Václav Mudra/CZ.BASKETBALL

Kateřina Kalná během přípravného utkání s Koreou.
Kateřina Kalná na tréninku v Berlíně.
Eliška Joklová a Kateřina Kalná před přípravným zápasem s Koreou.
Česká basketbalistka Kateřina Kalná se chystá na zápas.
37 fotografií
Od našeho zpravodaje v Německu - Při otázce na reprezentační novicky Kateřinu Kalnou a Natálii Kouckou a jejich roli na blížícím se světovém šampionátu basketbalistek v Berlíně se Ivana Večeřová, někdejší vynikající pivotka, zamyslí: „I já jsem dostala jako takhle mladá příležitost získávat zkušenosti. Může být to pro ně být dost zajímavé.“

A pokračuje: „Čekám, že budou sbírat zkušenosti. To zní jako klišé, že? Ale zkrátka si myslím, že je to pro ně úžasná příležitost. Těším se, kolik jí dostanou a jak se jí chopí.“

Obě pivotky, které společně s kapitánkou Natálií Stoupalovou zacelují mezeru po Emmě Čechové, Julii Reisingerové a dalších absentujících podkošových hráčkách, mají možnost herně růst.

Pro Kouckou půjde ve 23 letech o vůbec první turnaj v reprezentačním dresu. „Doufám, že mistrovství bude odrazový můstek,“ přeje si 193 centimetrů vysoká basketbalistka, která aktuálně působí v USK Praha.

Víc jsem si věřila v loterii. Koucká dříve o repre akce přicházela, teď ji čekají hvězdy

„Je super, že tam teď byla dva roky mezi těmi nejlepšími,“ říká Večeřová. „Někdy před dvěma třemi lety jsem ji sledovala, bavily jsme se spolu. A musím říct, že v té době byla jako dvě hráčky v jedné. Chvíli se mi zdálo, že by mohla být největší hvězda WNBA, jindy byla na hřišti úplně neviditelná. Těším se, jak se na mistrovství projeví.“

Do hlavního města se z brněnských Žabovřesků přesunula pro nadcházející se sezonu i Kalná, oproti parťačce Koucké o čtyři roky mladší a tři centimetry menší.

„Už jen nominaci do finální dvanáctky beru jako velký úspěch. Ve srovnání s mládeží jde o výrazný skok,“ přiznává účastnice letošního druhodivizního EuroBasketu hráček do 20 let, která je nejmladší členkou týmu.

Česká basketbalistka Kateřina Kalná se chystá na zápas.
Česká basketbalistka Kateřina Kalná se chystá na zápas.

Česká basketbalistka Kateřina Kalná se chystá na zápas.

Také proto neočekává velké vytížení. „I kdybych měla celý turnaj prosedět, jsem ráda, že můžu být součástí tak velké akce,“ přesvědčuje. „S trenérkou jsme se o tom více nebavily a ani tuto konverzaci nechci vést, abych si nedělala velké naděje.“

Romana Ptáčková však o zapojení obou hráček představu má, byť konečný výsledek může ještě ovlivnit několik faktorů.

„Například záleží, jestli bude Alena Hanušová připravená, nebo ne. v zápasech to určitě nechám na intuici,“ přibližuje reprezentační koučka.

„U sebe mám Natku Kouckou trošku před Kačkou Kalnou, protože je zkušenější a hlavně o něco silovější. Budeme po ní chtít práci na útočném i obranném doskoku, kontaktní hru při bránění vysokých hráček. Není to sice úplně její parketa, ale my víme, že nám tak může pomoct.“

Prestiž. Jedinečná příležitost, říká Joklová o MS. Těžkou skupinu by přenechala jiným

Večeřová zároveň připomíná: „Je fajn, že jsou dvě. U méně zkušených hráček s potenciálem může být výhodou, že se v určitý moment jedna z nich lépe chytí. Trenéři tak budou mít možnost volby.“

Navíc se Kalná a Koucká vzájemně podporují, v dosud ne tolik známém prostředí jsou jim oporou i starší členky týmu. Ta vůbec nejzkušenější, Alena Hanušová, zdatně plní roli mentorky.

Natálie Koucká během přípravy na MS v Berlíně.

„Takovou má i (na klubové úrovni) v Brandýse, kde k sobě právě má mladší hráčky. To je jeden z důvodů, proč vyrazila na mistrovství,“ míní Večeřová. „Nejenom, že ona sama chce ještě hrát a je tam pro ni s řadou omluvenek prostor, ale baví ji se věnovat i mladým spoluhráčkám. Po této stránce může být pro novicky v repre skvělé, že budou mít k sobě oporu a vzor.“

S čímž Koucká souhlasí: „I když v přípravě s Koreou nehrála, radila nám i jako divák. Hodně mi pomohla a tipy dávala taky ostatním holkám během kempů.“

Do šampionátu vstoupí Češky v pátek proti Itálii, zápas v berlínské Max-Schmeling-Halle začíná v 20.15. Poté je čekají ještě zápasy s Čínou a USA. Vítězky skupiny postoupí rovnou do čtvrtfinále, druhý a třetí tým půjde do osmifinále.

Jaký je výhled do dalších let?

Odpovídá Ivana Večeřová, která spolupracuje s Českou basketbalovou federací jako mentorka pro podkošové hráčky

„V ročníku 2009, který hrál mistrovství světa v Brně, jsou v podstatě tři velmi vysoké hráčky. Julie Přichystalová, kterou si pro její pohyblivost dokážu představit i na víc vnější pozici. Pak Ema Bartošová, ta je zase spíš silovější. A Lucie Pavlíková z Ostravy, která se nakonec do nominace na šampionát nevešla. O rok mladší je pak Alice Matějková, která působí na Kanárských ostrovech. Jsem ráda, že máme tyhle vysoké holky. Za každou vysokou hráčku pořád oroduju, bojuju a podporuji ji. Často totiž dlouhánky dospívají později a nemají to tak vůbec lehké.“

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Nejčtenější

KVÍZ: Máme Roteiro! Znáte hlášky ze sportovních seriálů a filmů?

Ondřej Vetchý jako kapitán Jirka Luňák ve filmu Okresní přebor - Poslední zápas...

Kultovní Okresní přebor, hokejová Lajna, Vyšehrad, ale také Rocky nebo Kokosy na sněhu. Seriály a filmy ze sportovního prostředí jsou známé i díky slavným hláškám, které mnohdy zlidověly. Ale pozor,...

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Pogačar odstoupil. Lídr Vuelty má otřes mozku i zlomený obratel, čeká ho operace

Smutní závodníci z týmu UAE Emirates dojíždějí do cíle 8. etapy Vuelty po...

Vyhrál tři ze sedmi etap, vedl téměř o čtyři minuty a ve Španělsku neohroženě kraloval. Nikdo nepochyboval, že Tadej Pogačar Vueltu vyhraje. Měla to být poklidná sobotní etapa, dosud ta vůbec...

Menšík a Muchová vyhráli mix na US Open! V semifinále přežili mečboly, zvládli i finále

Jakub Menšík a Karolína Muchová s trofejí pro šampiony smíšené čtyřhry na US...

Smíšená čtyřhra na tenisovém US Open má překvapivé šampiony – Jakuba Menšíka a Karolínu Muchovou! Česká dvojice ve finále udolala Flavia Cobolliho a Belindu Bencicovou 6:3, 1:6 a 10:6, předtím v...

Vuelta ONLINE: Na čele 30 uprchlíků. Zatřesou andaluské výšlapy pořadím?

Sledujeme online
Enric Mas v obklopení svých týmových kolegů z Movistaru.

Po rovinatých dnech míří peloton cyklistů španělské Vuelty opět do hor. V pohoří Los Filabres se vyhlíží bitva favoritů celkového pořadí. Uhájí Enric Mas na obávaném vrcholu Calar Alto červený...

3. září 2026  12:33,  aktualizováno  14:51

Ptáčková tuší, jak zapojí mladé hráčky. Využijí MS jako odrazový můstek?

Natálie Stoupalová a Kateřina Kalná na tréninku v Berlíně.

Od našeho zpravodaje v Německu Při otázce na reprezentační novicky Kateřinu Kalnou a Natálii Kouckou a jejich roli na blížícím se světovém šampionátu basketbalistek v Berlíně se Ivana Večeřová, někdejší vynikající pivotka,...

3. září 2026  14:31

Jak člověk nasaje vítězství, touží slavit zase. Dynamo chce patřit ke špičce Evropy

Kapitán pardubického hokejového klubu Lukáš Sedlák na předsezonní tiskové...

V dubnu dobyli historicky sedmý mistrovský titul. A před startem dalšího extraligového ročníku, v němž budou, po roční odmlce, paralelně bojovat i v Lize mistrů, pardubičtí hokejisté přes dílčí změny...

3. září 2026  14:11

Stal se hrdinou, ale musel odejít. Pablo García opouštěl milovaný Betis v slzách

Pablo García v utkání proti Valencii.

Ještě před pár dny byl hrdinou Realu Betis. Pablo García v závěru utkání proti Valencii vstřelil vítězný gól a pomohl svému týmu k důležitému vítězství. Krátce nato ale přišel moment, který pro něj...

3. září 2026  14:05

Potvrzeno. Bývalý sparťan Čvančara se vrací do Česka, bude hostovat v Hradci

Tomáš Čvančara v dresu Mönchengladbachu.

Útočník Tomáš Čvančara se po třech letech vrací do české fotbalové ligy. Z Borussie Mönchengladbach bude bývalý reprezentant do konce sezony hostovat v Hradci Králové.

3. září 2026  13:29,  aktualizováno  13:46

Fotbalové přestupy ONLINE: Čvančara se vrací do Česka, bude hostovat v Hradci

Sledujeme online
Český útočník Tomáš Čvančara po kvalifikačním duelu v Polsku kyne fanouškům.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

3. září 2026  13:22

Noční sova Nosková, Muchová soupeřku litovala. Finalistky Wimbledonu zatím válí

Karolína Muchová se usmívá po vítězství ve druhém kole US Open.

Jedna si postupem do třetího kola vyrovnala v New Yorku své maximum, druhá už ví, jaké je to hrát na závěrečném grandslamu sezony semifinále. A oběma se na tenisovém US Open zatím daří. Linda Nosková...

3. září 2026  13:19

Na jaře ještě hrála ligu. Teď jde fotbalistka hledat partnera do Love Islandu

„Jsem otevřená tomu, že v Love Islandu poznám svého budoucího partnera. Určitě...

Ještě na jaře hrála za FC Praha nejvyšší ženskou ligu, teď ji ale čeká úplně jiná výzva. Dvaadvacetiletá fotbalistka Amálie Koptová se zúčastní šesté řady reality show Love Island. Ve vile na...

3. září 2026  13:15

Kluby dětem zdražují sport. Na rozdíl od státu reagují na inflaci, vysvětluje ČUS

Předseda sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů Jan Boháč.

Téměř sedm z deseti sportovních klubů v Česku v posledních dvou letech zvýšilo členské příspěvky. Některé z nich o více než 70 procent, zjistil průzkum České unie sportu (ČUS), do něhož se zapojilo...

3. září 2026  13:13

Bartůňková vs. Mariaová: Kde sledovat US Open živě a sázkové kurzy

Nikola Bartůňková se povzbuzuje v prvním kole tenisového turnaje v Praze.

Dvacetiletá Nikola Bartůňková prožívá vydařené období a na US Open 2026 si po suverénním výkonu v prvním kole zajistila postup. Ve druhém kole se české tenistce postaví devětatřicetiletá veteránka...

3. září 2026  12:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ukrajinka opustila univerzitní tým po příchodu Rusky: Zabiti byli i mí blízcí

Ukrajinská basketbalistka Kate Kovalová z LSU brání Bailey Maupinovou z Texas...

Ukrajinská basketbalistka Kate Kovalová odešla z Louisianské státní univerzity, protože vedení školy vzalo do týmu Rusku Annu Minajevovou. Dvacetiletá rodačka z Kyjeva, která žije v USA od roku 2021,...

3. září 2026  12:11

Zrození katastrofy. 1:7! Horor v Ga-Pa. Češi končili Světový pohár jako spráskaní psi

Premium
Jaromír Jágr na Světovém poháru 1996

Ani všechny předchozí nakládačky nepřipravily fanoušky na horor v Garmisch-Partenkirchenu. Jako by se v závěrečném zápasu Světového poháru místo slovutných hokejových borců pohybovaly po ledě...

3. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.