Kouč Kerr se dočkal triumfu číslo 600. Portland vyhrál i bez zraněného Krejčího

Autor: ,
  9:27
Kvůli zranění lýtka sice Vít Krejčí pondělní zápas NBA vynechal, basketbalisté Brooklynu ale i tak zvítězili v hale Brooklynu 114:95. Český univerzál si potíže s levou nohou přivodil v nedělním duelu ve Filadelfii a rozšířil už tak početnou marodku Trail Blazers. Na šestistou trenérskou výhru v základní části dosáhl Steve Kerr z Golden State.
Steve Kerr (Golden State Warriors) už má v NBA coby kouč na kontě 600 vítězství. | foto: AP

Krejčího tým už osm zápasů pravidelně střídá vítězství a porážky. Proti Brooklynu hosté ani jednou neprohrávali a mužstvo střelecky táhli autoři 18 bodů Deni Avdija a Toumani Camara. Portland si znovu upevnil v Západní konferenci poslední postupové místo do play in, protože jeho nejbližší pronásledovatelé z Memphisu a Dallasu prohráli.

Portland má sedm zraněných hráčů včetně těch ze záložního týmu, přesto den po porážce na palubovce Sixers dokázal Portland s přehledem vyhrát.

Trail Blazers teď mají na kontě 33 výher stejně jako devátí Golden State Warriors, kteří stále bez opor Stephena Curryho a Jimmyho Butlera porazili domácí Washington 125:117. Trenér Kerr si po sérii šesti porážek konečně připsal 600. vítězství v základní části NBA. Dosáhl na něj v 943. utkání, rychleji to dokázala jen legendární trojice Phil Jackson (805 zápasů), Pat Riley (832) a Gregg Popovich (887).

„Je neuvěřitelné slyšet mé jméno v takové společnosti. Všechny nás spojuje jedna věc: talent. V této lize nelze vyhrávat bez skvělých hráčů, a já měl to štěstí, že od prvního dne ve funkci mám k dispozici hráče, kteří mají talentu spoustu,“ řekl Kerr. Jen on a Don Nelson získali 600 výher jako hráči i trenéři. K jubilejnímu triumfu mu nejvíc pomohl autor 30 bodů Kristaps Porzingis.

Při vítězství Bostonu nad Phoenixem 120:112 zaznamenal za domácí Celtics Jaylen Brown 41 bodů, v týmu Suns dal o jeden méně Devin Booker. Nickeil Alexander-Walker pomohl 41 body včetně devíti trojek k domácímu triumfu Atlanty 124:112 nad Orlandem, triple double za 24 bodů, 15 doskoků a 13 asistencí zaznamenal spoluhráč Jalen Johnson. Hawks zvítězili podesáté za sebou a už mají ve Východní konferenci jen o výhru méně než šestí Magic, kteří prohráli po sedmi triumfech.

Vrátí se SuperSonics? A dočkají se ve Vegas? Rada guvernérů NBA má hlasovat

Šestý úspěch za sebou slavili Los Angeles Lakers. V souboji třetího a čtvrtého týmu Západní konference s domácím Houstonem je k výhře 100:92 dovedl 36 body Luka Dončič. Druhý tým tabulky San Antonio vyhrál v hale Los Angeles Clippers 119:115.

Dallas padl na palubovce New Orleans 111:129 a nestačilo mu ani 32 bodů Najiho Marshalla. Memphis nestačil na domácí Chicago (107:132), za které zaznamenal Josh Giddey triple double za 16 bodů, 15 doskoků a 13 asistencí.

Výsledky NBA

Atlanta - Orlando 124:112
Washington - Golden State 117:125
Brooklyn - Portland 95:114
Boston - Phoenix 120:112
Chicago - Memphis 132:107
New Orleans - Dallas 129:111
Houston - LA Lakers 92:100
LA Clippers - San Antonio 115:119

Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

U laviček dítě stálo... Fotbal baví příběhy teenagerů. Kdo hrál ligu už ve dvanácti?

Záložník Max Dowman z Arsenalu oslavuje svůj gól proti Evertonu.

Pod nosem mu už raší knír, ale tím se nenechte zmást. Pořád se musí převlékat v oddělené kabině. Ještě ani nemá dokončenou povinnou školní docházku. A jeho rodiče musí podle regulí dávat před každým...

