Kouč Kerr se dočkal triumfu číslo 600. Portland vyhrál i bez zraněného Krejčího

Krejčího tým už osm zápasů pravidelně střídá vítězství a porážky. Proti Brooklynu hosté ani jednou neprohrávali a mužstvo střelecky táhli autoři 18 bodů Deni Avdija a Toumani Camara. Portland si znovu upevnil v Západní konferenci poslední postupové místo do play in, protože jeho nejbližší pronásledovatelé z Memphisu a Dallasu prohráli.
Portland má sedm zraněných hráčů včetně těch ze záložního týmu, přesto den po porážce na palubovce Sixers dokázal Portland s přehledem vyhrát.
Trail Blazers teď mají na kontě 33 výher stejně jako devátí Golden State Warriors, kteří stále bez opor Stephena Curryho a Jimmyho Butlera porazili domácí Washington 125:117. Trenér Kerr si po sérii šesti porážek konečně připsal 600. vítězství v základní části NBA. Dosáhl na něj v 943. utkání, rychleji to dokázala jen legendární trojice Phil Jackson (805 zápasů), Pat Riley (832) a Gregg Popovich (887).
Podívejte se na nejlepší akce, které přinesl noční program NBA...
„Je neuvěřitelné slyšet mé jméno v takové společnosti. Všechny nás spojuje jedna věc: talent. V této lize nelze vyhrávat bez skvělých hráčů, a já měl to štěstí, že od prvního dne ve funkci mám k dispozici hráče, kteří mají talentu spoustu,“ řekl Kerr. Jen on a Don Nelson získali 600 výher jako hráči i trenéři. K jubilejnímu triumfu mu nejvíc pomohl autor 30 bodů Kristaps Porzingis.
Při vítězství Bostonu nad Phoenixem 120:112 zaznamenal za domácí Celtics Jaylen Brown 41 bodů, v týmu Suns dal o jeden méně Devin Booker. Nickeil Alexander-Walker pomohl 41 body včetně devíti trojek k domácímu triumfu Atlanty 124:112 nad Orlandem, triple double za 24 bodů, 15 doskoků a 13 asistencí zaznamenal spoluhráč Jalen Johnson. Hawks zvítězili podesáté za sebou a už mají ve Východní konferenci jen o výhru méně než šestí Magic, kteří prohráli po sedmi triumfech.
|
Šestý úspěch za sebou slavili Los Angeles Lakers. V souboji třetího a čtvrtého týmu Západní konference s domácím Houstonem je k výhře 100:92 dovedl 36 body Luka Dončič. Druhý tým tabulky San Antonio vyhrál v hale Los Angeles Clippers 119:115.
Dallas padl na palubovce New Orleans 111:129 a nestačilo mu ani 32 bodů Najiho Marshalla. Memphis nestačil na domácí Chicago (107:132), za které zaznamenal Josh Giddey triple double za 16 bodů, 15 doskoků a 13 asistencí.
Výsledky NBA
Atlanta - Orlando 124:112