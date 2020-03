Pokračovat by byl nesmysl, shodli se v Pardubicích a Svitavách

„Je zřejmé, že nikdo z nás z toho po sportovní stránce nemáme radost, ovšem situace je taková, že nevíme, jak dlouho budou současná opatření trvat. Kdyby byla soutěž nadále pouze přerušená, bylo by to oddalování nevyhnutelného. Ukončení je rozumný krok,“ sdělil trenér Pivoda.

Svitavy přitom měly ročník báječně rozehraný, v elitní nadstavbové skupině A1 jim patřila průběžná třetí příčka a zisk první ligové medaile pro Tury se jevil zcela reálně.

„Je ve hvězdách, jestli by se to povedlo, ale sezona byla rozjetá velmi slušně. Jsou však důležitější věci než basketbal a ochrana zdraví je jedna z nich. Náš cíl byl dostat se do finále nebo získat minimálně medaili - do hry se měl vracet Matěj Svoboda a kompletní bychom byli ještě silnější,“ přemítal Pivoda.

Ten zároveň věří, že se nebudou anulovat dosavadní výsledky.

„Samozřejmě si uvědomuji složitou situaci ohledně baráže. Já osobně bych se nebránil řešení, aby nepadal nikdo a liga by se rozšířila o další tým. Pořadí v A1 snad zůstane i v návaznosti na příští sezonu. S čelnými příčkami je spojena i účast v evropských pohárech. Bylo by to ‚spravedlivé‘ i kvůli lidem kolem klubů, fanouškům a hlavně sponzorům,“ podotkl trenér Svitav.

Co jej v sezoně potěšilo? Zaprvé důvěra a podpora vedení, které jej povýšilo z asistentské role.

„Dále je to sehranost a fungování celého realizačního týmu. Velkou radost jsem měl z práce hráčů na trénincích a z toho, že mladí hráči opět o něco povyrostli. Výsledkově bych určitě vyzdvihl leden, kdy jsme z devíti zápasů osmkrát vyhráli. To byla výborná jízda a podávali jsme naše nejlepší výkony. V neposlední řadě nás potěšila neutuchající věrnost a loajalita našich skvělých fanoušků,“ vypočetl kouč.

Hráčům, kterým dál běží smlouvy, dopřál volno, aby si vyčistili hlavu. „Individuální plány začnou plnit od pondělí. Uvidíme, jaká bude situace v následujících týdnech. Momentálně se scházet nebudeme,“ nastínil. Žádné dramatické změny v kádru přitom v létě neočekává.

Pro Pardubice bylo středeční rozhodnutí asociace jen stvrzením toho, po čem už dříve samy volaly.

„Z našeho pohledu se (v souvislosti se šířící se koronavirovou nákazou) jedná o bezprecedentní ohrožení zdraví. Priority teď máme všichni jinde a nedovedu si představit, že bychom vůbec zvažovali pokračování soutěže,“ prohlásil generální manažer BK JIP Pardubice Martin Marek.

Pokud budeme vycházet z průběžného pořadí skupiny A1, Beksa obsadí šesté místo. Letošní sezona přitom byla na lavičce Beksy premiérovou pro americko-český trenérský tandem Kenneth Scalabroni-Adam Konvalinka.

„Splnili naše očekávání. Naší hře dali jasný týmový koncept na obou polovinách hřiště, začali budovat týmovou kulturu. Víme, že vytvořit nové české jádro je běh na vícero sezon, což jsme předeslali už před touto. Můžeme být ale spokojeni s prvním krokem, který jsme letos udělali,“ poznamenal Marek.

Stejně tak tomu je v případě dvojice letních posil, rozehrávače Tomáše Vyorala a mladého pivota Prokopa Slaniny.

„Oba podpisy jednoznačně vyhodnocujeme pozitivně. ‚Vyo‘ přišel v létě z reprezentace k nám do klubu s obrovským hladem a po celou dobu plnil roli lídra, tým doslova táhl. Za mě osobně MVP (nejužitečnější hráč) letošní ligy. Prokop měl pomalejší nástup, poté řešil zdravotní stav, ale v poslední době při absenci Ondřeje Kohouta ukazoval naplno svůj potenciál,“ mínil Marek.

Zatímco oni dva odehráli v bíločerveném dresu teprve první rok, pro kapitána Radka Nečase byl už pátým a zároveň i posledním. Nedávno oznámil, že končí kariéru.

„Je to obrovský bojovník, který nikdy nic nevzdal. V obraně jsme se na něj mohli vždycky spolehnout, skvěle komunikoval na hřišti a naší hře dokázal dát myšlenku i přes svůj útočný handicap. Hráči jeho charakteru budou v lize chybět,“ vyzdvihl manažer Marek.

Výše zmíněná opatření vlády logicky zasáhla i ekonomiku klubu -sponzoři teď nezřídka mají existenční starosti a podporu basketbalu museli odsunout na vedlejší kolej. „Situace je stále relativně čerstvá, nicméně ekonomické dopady budou pochopitelně veliké. V klubu samozřejmě připravujeme krizové scénáře a rozpočty a jednáme, jak dál,“ prozradil manažer Marek.

V půlce března hráči normálně obdrželi pravidelnou výplatu, postup pro zbytek původní sezony klub interně promýšlí. I členové týmu Beksy mají nyní volno; kondiční kouč Martin Skřivánek pro ně chystá individuální tréninky.

„Prioritou však je, aby všichni zůstali zdraví a podřídili se karanténním opatřením,“ uvedl Marek.