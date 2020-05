Kdo má nakaženého, v play off končí! Barkley zvedá koronavirovou sekeru

Charles Barkley se velkých slov neobával už jako hráč v 80. a 90. letech, nebojí se jich ani po kariéře, kdy se živí a baví jako televizní analytik.

V pondělí vystoupil v pořadu The Paul Finebaum Show, vysílaném sportovní televizí ESPN. Glosoval svou komentátorskou účast v nedávné golfové exhibici s Tigerem Woodsem, Philem Mickelsonem a hvězdami amerického fotbalu Tomem Bradym a Peytonem Manningem.

Ale hlavně zaujal návrhem nového pravidla pro NBA.

Již počítá s tím, že se sezona dohrávat bude. Patrně během letních měsíců. „Příští týden o tom NBA rozhodne,“ tvrdí Barkley. „Bude se hrát buď jen na Floridě, anebo taky v Las Vegas,“ nenechává si žádnou informaci pro sebe.

Rodák z amerického Leedsu se odvolává na interní sdělení od Turner Sports, provozovatele televize TNT. A má prý také zprávy, že se na hřiště a do hal brzy dostanou hráči baseballové MLB i hokejové NHL.

A teď jeho nápad na zvýšení bezpečnosti během play off NBA.

„Hlavní bude, jak si poradíme, když se některý z hráčů (koronavirem) nakazí. Play off zastavit nemůžete. Takže já si myslím, že celý tým by měl být vyloučen, pokud některý z jeho hráčů, nejenom ten nejlepší, virus chytí,“ nabízí sedmapadesátiletý hrdina barcelonské olympiády radikální řešení.

„Bude třeba separovat celý tým, což znamená, že musejí z play off odstoupit. Play off pro ně musí skončit,“ zazní další drsná slova „kata“ Barkleyho.

„Byla by to pro nás všechny kolem NBA rána, kdyby museli Milwaukee Bucks z kola ven. I kdyby byl nakažený jejich hráč z lavičky, bylo by nutné dostat pryč celý tým, včetně takového hráče, jako je Janis (Adetokunbo). Prostě by prohráli první kolo play off,“ bere si Barkley za příklad nejlepší tým dosavadního průběhu sezony a hlavního kandidáta na nejužitečnějšího hráče.

Janis Adetokunbo (vlevo) z;Milwaukee a LeBron James z LA Lakers se zdraví před vzájemným soubojem.

„Velcí chlápci, kteří se přetlačují, bojují na doskoku nebo pod košem, ti nemohou udržovat odstupy. Hráči prý budou na hotelu zavření dva nebo tři měsíce. A pokojské budou taky v hotelu zavřené dva až tři měsíce? Každý den půjdou domů. Co pokojová služba? Také půjde domů,“ naznačuje finalista NBA s Phoenixem z roku 1993, proč je nutné „odstranit“ nákazu z bubliny co nejrychleji. I kdyby to mělo bolet.