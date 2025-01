Opět přes tisíc diváků. Ústí složilo Slavii a ztížilo jí boj o skupinu A1

Ústecký basketbalista Ladislav Pecka smečuje do koše. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Domácí po porážce v Písku znovu zabrali a vyhráli čtvrtý z posledních pěti zápasů. Soupeře zlomili ke konci druhé čtvrtiny šňůrou 9:0 a podobným nástupem do třetí části. Jejich střelecká úspěšnost byla vyšší ve všech herních situacích.

„Sluneta hraje ve velké pohodě,“ ocenil vicemistra slávistický trenér Lubomír Růžička. „Do stavu 35:31 jsme hráli celkem fajn, zejména na obranné polovině. Pak jsme naší zbrklostí prohráli 2:15 a tam se zápas rozhodl, Sluneta se uklidnila, my se znervózněli. Neproměnili jsme 40 střel ze 71, to je obrovské množství.“

Top kanonýrem utkání se stal slávista Filip Halada s 26 body, ústecký Kris Martin zaznamenal o jeden méně i díky pěti trojkám ze šesti pokusů. Vynikly ještě další individuální výkony – domácí rozehrávač Ondřej Šiška se blýskl devíti asistencemi, hostující, 208 cm vysoký pivot Jordan Dallas doskočil 15 míčů.

Ústí, jemuž v hale Slunety fandilo 1 121 diváků, se dostalo na dělené třetí místo s Brnem. „Do utkání jsme nevstoupili dobře, nevraceli jsme se do obrany, hosté jednoduše skórovali z rychlých protiútoků,“ ohlížel se ústecký trenér Tomáš Reimer. „Když jsme zase začali trochu lépe bránit a vracet se, skóre jsme překlopili na naši stranu a asi i dobrou úspěšností trojek jsme zápas dotáhli do vítězného konce. Pořád to ale není ideální.“

Slavia uzavírá nejlepší osmičku se stejnou bilancí jako konkurenční USK Praha. V posledním kole základní části nastoupí doma proti Pardubicím, a pokud chce proniknout do skupiny A1, musí vyhrát a čekat na porážku USK s Ostravou. Šanci mají i Pardubice a Ostrava, které nasbíraly o výhru míň než jejich rivalové, poslední kolo tedy nabídne thriller.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů 21. kolo Ústí nad Labem - Slavia Praha 96:78 (18:18, 46:37, 68:53)

Nejvíce bodů: Martin 25, Varner 18, Pecka a Potoček po 15 - Halada 26, Bonner 22, Novák 10.