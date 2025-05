Martin Vaněk, trenér Basketu Brno, po postupu do ligového finále. (15. května 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Už v teenagerském věku měl basketbalový rozehrávač Martin Vaněk jasno, že velikány Nymburka, jimž v hale fandil, asi ve sbírání mistrovských titulů nenapodobí. Když se jeho hráčský progres zastavil a kariéru si začal budovat na pozici trenéra, upnul se na to, že s Nymburkem jednou oslaví ligový titul coby kouč.

Dnes Vaněk svoje mužstvo do boje o zlato v nymburské hale skutečně povede, avšak přesně tak, jak si to vysnil, to nebude. Devětadvacetiletý trenér na palubovku obhájců trofeje přiveze jako host Basket Brno, před sezonou podceňovaný tým druhého sledu, s nímž na medaili nikdo nepočítal.

Nejmladší kouč v nejvyšší soutěži s ním však udělal takový pokrok, že nejméně stříbro už má jisté – a vysokého favorita se pokusí minimálně prohnat.

„Možná to dopadlo nejlépe, jak mohlo. Strašně se těším na to, až před rodinou, známými a kamarády budeme hrát finále ve městě, odkud pocházím, a s Brnem, které je mým druhým domovem,“ usmívá se Vaněk.

Finále Nymburk – Brno Termíny: 20. a 21. května v Nymburce, 25. a 26. května v Brně, případně se dále dějiště střídají po jednom zápase 29. a 31. května a 2. června. Nymburk bude útočit na svůj 20. titul, Basket Brno je ve finále poprvé. Celkově je některý brněnský tým v boji o zlato po 29 letech. Ve finále NBL Nymburk neuspěl v něm jen při premiérové účasti v roce 2003, od té doby vyhrál dalších 19 sérií. Na domácí palubovce vyhrál ve finále 45 zápasů v řadě. Brno je posledním týmem, které dokázalo v lize na palubovce Nymburku vyhrát. V říjnu 2023 zde zvítězilo 72:69. Posledních šest vzájemných duelů ale ovládli Středočeši.

Série na čtyři výhry startuje ve středních Čechách prvními dvěma duely v úterý a ve středu, v Brně se pokračuje v neděli a v pondělí. Dál se hraje podle toho, jak se souboj dvou nejlepších týmů vyvine.

A přestože je brněnské tažení až do finále překvapivé, nedá se oněm mluvit jako o nezaslouženém, na čemž má Vaněk velký podíl. Od začátku sezony držel mužstvo ve špičce, převedl ho přes náročné bitvy ve čtvrtfinále s Ústím a v semifinále s Děčínem a sklízí za to zaslouženou odměnu v podobě boje o zlato.

„V koncovkách byl schopný nás uklidnit a připravit na situace, které můžou nastat. A celkově v sérii po nepovedených zápasech dokázal zachovat chladnou hlavu a nachystat nás na další zápas. Vždycky přišel s něčím novým, co jsme do následujícího utkání použili, a to fungovalo,“ řekl o kouči pro ligový web Viktor Půlpán, lídr základní sestavy Basketu Brno.

V Kooperativa NBL působí Vaněk stejně překvapivě jako v hokejové extralize Kamil Pokorný, kouč Komety. S tím rozdílem, že Pokornému se sice povedlo do finále (a k titulu) postoupit v první sezoně na místě hlavního trenéra, ale až v pokročilém věku. Vaňkova kariéra teprve nedávno začala.

Do Brna se z Nymburka původně vydal studovat vysokou školu, až poté se zařadil do tamní basketbalové komunity. Zkušenosti sbíral z místa asistenta po boku Slovince Dejana Jakary, Řeka Chrise Chougaze, českého odborníka Lubomíra Růžičky nebo bývalé reprezentační stálice Luboše Bartoně.

Tak si mládenec s vášní pro španělskou ACB ligu a basketbalovou Euroligu, jejíž zápasy si sám pro sebe analyzuje, začal tvořit vlastní trenérský styl a rukopis. Vyznačuje se například dobrým okem na hráče a na to, co by jim mělo v daném čase nejlépe sedět.

„Každý trenér je něco jako kosmetička. Snažíte se najít to nejkrásnější na svých hráčích a jejich nedostatky naopak zkoušíte maskovat. V tomto ohledu má Marty jasnou představu, jakým způsobem chce se svými svěřenci hrát,“ oceňuje kvality nedávného parťáka Růžička.

Brněnský trenér Lubomír Růžička (s červenou kravatou) a jeho asistent Martin Vaněk

S Vaňkem po boku před pár roky dovedl Basket Brno k bronzu, což jeho bývalý asistent nyní překonal. „Marty je sice mladý věkem, ale jeho myšlení a nastavení je velmi odlišné. Je absolutně oddaný své práci a má nejen vášeň pro práci, ale i znalosti na velmi vysoké úrovni. Touto kombinací si na svoji stranu získává hráče a nemá problém s autoritou. Věřím, že v budoucnu jej čeká i zahraniční angažmá, v mých očích na ně má schopnosti dosáhnout,“ míní Růžička, sám cizinou prověřený.

Bacha, hraje Whitfield!

Prvními borci, při jejichž akcích stával Vaněk v Nymburce se zatajeným dechem na špičkách, byli Američané Maurice Whitfield a Ashante Johnson, famózní hráči i velké ligové osobnosti.

Z hlavy ale vysype také vzpomínku na rok 2011, kdy Nymburk ve finále málem padl s Prostějovem. „Možná to bylo poslední napínavé finále Nymburka v lize,“ pátrá v paměti.

Prostějov tehdy trénoval Peter Bálint, jehož syna Richarda má Vaněk nyní v brněnském kádru a spoléhá na něj jako na klíčového tahouna. „Věřím, že i my předvedeme svoje maximum a obhájce titulu nejméně potrápíme,“ oznamuje dychtivě.

I na svoji bilanci pomyslí. Loni ve své nováčkovské sezoně na místě hlavního trenéra nepochodil, Brňané vypadli ve čtvrtfinále s Děčínem hladce 0:4. „To byl, řekněme, neslavný konec. Věřím, že letos jsem už důvěru vedení klubu splatil,“ přemítá muž, s nímž se pojí jak důsledný výběr posil do týmu během sezony, tak vždy pečlivě uhlazená image.

Na lavičku chodí v obleku a s vlasy upravenými dozadu. „Vystupuji v nějaké funkci a mělo by tomu odpovídat, jak celkově vypadám. V obleku trenér vypadá líp než v teplákové soupravě,“ vysvětluje brněnský kouč, proč si dává na oděvu a vzezření záležet.

Emoce brněnského trenéra Martina Vaňka jdou během zápasů play off patřičně nahoru.

Teď je přitom v ohrožení, že „vítězný oblek“ ze semifinále bude mít k dispozici i nyní v Nymburce. Po postupu do finále totiž Vaňka nadšení hráči ve sprše zmáčeli tak, že se jeho oblečení ještě v neděli večer stále sušilo.

„Kdyby neuschl, mám ještě nějaký jiný v záloze,“ chystá se na večerní svátek jeden z jeho strůjců.

Domácí zápasy ve finále odehraje Basket Brno už opět ve svém svém domácím prostředí ve Starez aréně v Králově Poli. I když v rozhodujícím semifinále vytěžil z bouřlivého prostředí v malé hale maximum, cílem je naplnit raději velké hlediště.