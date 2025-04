Opavští sérii na čtyři výhry rozehrají doma ve čtvrtek a v pátek od 18:00. V hale soupeře nastoupí 21. dubna v 15:00 a o den později v 18:45 „Olomoucko má kvalitu, má pět hráčů, kteří jsou schopni dát třicet bodů na zápas,“ upozornil opavský trenér Czudek.

Připomněl, že v základní a nadstavbové části dvakrát vyhráli na hřišti protivníka a dvakrát mu podlehli doma. „Takže je to otevřené. Bude to stejně jako minulý rok o nás,“ připomněl, že před rokem překvapivě vypadli s NH Ostrava, která do play off prošla stejně jako letos z předkola.

„Takže se soustředíme na sebe. S Olomouckem máme odehrané čtyři vzájemné zápasy, oba týmy se znají, bude záležet na momentální formě a na zdravotním stavu.“

Opavské i tuto sezonu tíží zdravotní problémy. „Ale dvanáct nás bude,“ ujistil Czudek a upřesnil, že do čtvrtfinále nezasáhnou dlouhodobě zranění Miroslav Kvapil a František Váňa.

Vzhledem k marodce kouč, který je i sportovním manažerem, zvažoval posílení mužstva. „Snažili jsme se o posílení hlavně na perimetru o kreativního hráče, ale ani Bonner, ani Marques nevyšli,“ přiznal Czudek.

Opora pražské Slavie Dale Lexington Bonner nabídku Opavy odmítl a Marques Townes, jemuž někdejší povedené opavské angažmá pomohlo k přestupu do PAOK Soluň, nyní působí v kosovském celku KB Peja, s nímž postoupil do vyřazovacích bojů. Nebýt toho, Opavě by pomohl.

Ostravští jsou opět outsideři

Ostravané začnou sérii v pátek a v sobotu vždy v 15:00 v Nymburce. Doma se představí 25. dubna od 19:00 a den nato od 18:00.

„Je škoda, že to letos s Opavou nevyšlo,“ posteskl si ostravský trenér Adam Choleva po tom, co Olomoucko v předkole play off přešlo přes Pardubice. „Pro nás se ale nic nemění, nic nebalíme, i když Nymburk má famózní sezonu a dokázal uspět i v Lize mistrů.“

V ní vypadl ve čtvrtfinále, když v úterní odvetě v Turecku podlehl Galatasarayi Istanbul 74:90.

„To, že mají za sebou těžký zápas v Istanbulu, nám může trochu hrát do karet,“ podotkl Choleva. „Poctivě se ale připravíme a snad se nám vrátí i nějací hráči do rotace. Do Nymburka pojedeme v roli outsidera, který ale nemá co ztratit. Máme zbraně, abychom je potrápili, ale že bychom je porazili čtyřikrát, to čekat nemůžeme...“