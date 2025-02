Osm Potočkových trojek přišlo vniveč, Nymburk si ve šlágru poradil s Ústím

„První čtvrtka byla v režii Nymburka. Když začneme zápas takhle, těžko se to pak dotahuje. Zasloužíme ale velký kredit, že jsme to nezabalili a stáhli jsme to až na sedm bodů,“ řekl ústecký kapitán Ladislav Pecka pro Českou televizi.

„Samozřejmě když tam pak dají svoji nejsilnější pětku, je to těžký, ta kvalita je obrovská. Myslím, že si to pohlídali. Za nás druhá půlka dobrá,“ uvedl. Druhý poločas hosté vyhráli 38:33.

Nymburk oplatil Ústí prosincovou porážku o čtyři body. V tomto ročníku podlehli devatenáctinásobní čeští šampioni v NBL už jen Děčínu, s kterým se utkají v sobotu. Znovu budou hájit dlouhou domácí neporazitelnost - ve své hale v lize neprohráli už 35 zápasů.

Ústecký Josef Potoček se chystá ke střele.

V ústeckém týmu, kterému chyběl nejlepší ligový střelec Lesley Varner, předvedl výborný výkon Josef Potoček, jenž si 25 body vytvořil kariérní maximum.

Proměnil osm ze 14 trojek a vyrovnal rekord sezony. Za Nymburk dal 16 bodů Matěj Svoboda. O dva body méně měl J.T. Shumate, který nastřílel čtyři trojky z šesti pokusů.

„Začátek byl podle našich představ, trefili jsme nějaké těžké střely. J.T. dal čtyři trojky za pět minut, takže ten náskok narůstal rychle. Ústí se nemohlo na začátku trefit,“ řekl nymburský kapitán Martin Kříž. „V dalším průběhu jsme, nechci říct polevili, ale zkoušeli jsme nějaké varianty v obraně, které jsme si zatím úplně neosvojili, což nějaký vliv mělo. Ale výhra je výhra,“ konstatoval.

Počtvrté za sebou vyhrála Opava, která přehrála USK Praha 99:70. Šimon Puršel přispěl k výhře 19 body. Jakub Šiřina stihl za 15 minut 12 asistencí, více než hosté za celý zápas, a devět bodů.

USK prohrál včetně poháru počtvrté za sebou a uzavírá tabulku skupiny A1. Opava je čtvrtá a má na dosah druhé místo.

Basketbalová Kooperativa liga mužů 3. kolo nadstavby: Skupina A1:

Nymburk - Ústí nad Labem 89:79 (36:12, 56:41, 70:63)

Nejvíce bodů: Matěj Svoboda 16, Shumate 14, Kříž 12 - Potoček 25, Pecka 12, Martin a Šiška po 11. Opava - USK Praha 99:70 (25:11, 58:23, 84:43)

Nejvíce bodů: Puršl 19, Slavík 15, Kvapil a Howard po 14 - Bruce 18, Vlk 12, Campbell 10.