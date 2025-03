Vzpoura Čechů. Brno srazila bídná pasáž, náskok nestačil ani Opavě a Olomoucku

Brno v prvním poločase odskočilo Písku až na rozdíl 17 bodů a do kabin šlo s vedením 54:42, hosté ale ještě v třetí části skóre otočili.

„Nehráli jsme v této sezoně horší basketbal než v prvním poločase. Ale druhý poločas byl úplně jiný - krásná výhra. Asi ani nemůžu říct, co všechno zaznělo v šatně o poločase, ale všechno to bylo oprávněné,“ uvedl písecký Jan Karlovský. „O poločase jsem byl dost ostrý, ale zafungovalo to,“ připustil trenér Jan Čech, jehož tým táhl s 23 body Martin Svoboda.

Dylan Frye z Brna při trestném hodu

Brněnští po třetí porážce za sebou litovali promarněné šance na cennou výhru. „Ve druhém poločase jsme se nedrželi toho, co jsme si řekli v prvním, a to nás stálo zápas. Nedělali jsme tlak na míč, neatakovali jsme a zkrátka jsme nehráli tak, jak jsme chtěli. To byla hlavní příčina naší prohry,“ uvedl autor 18 brněnských bodů Jordan Brown. O dva body víc nastřílel jeho spoluhráč Richard Bálint.

USK, nejhorší tým nadstavbové skupiny A1, si po patnácti prohrách z posledních šestnácti zápasů nečekaně vyšlápl na Opavu. Hosté v třetí části zlikvidovali osmibodové poločasové manko a v úvodu čtvrté části ještě o šest bodů vedli, nakonec v ní ale podlehli výrazně 8:22. Vítěze táhl 22 body kanadský rozehrávač Jaden Campbell.

Jacob Evans III. (vlevo) a Dean Keeler z Olomoucka dotírají na děčínského Tomáše Pomikálka.

Sedmé Olomoucko se mohlo v případě výhry nad Děčínem na svého soupeře dotáhnout, ale hostům ze severu Čech podlehlo 73:79. O vítězství pátí Válečníci definitivně rozhodli v závěrečné čtvrtině. „Poslední desetiminutovka byl těžký boj o každou pozici, byli jsme šťastnější. X faktorem byl Lukáš Feštr, který dal dvě důležité trojky a přidal klíčový nájezd, který jsme měli sice naplánovaný trošku jinak, ale vyšel ideálně,“ uvedl trenér Tomáš Grepl.

Rozehrávač Feštr se vrátil do Děčína po pěti letech koncem února a Olomoucko je jedno z jeho bývalých působišť. „Byl to urputný zápas, hlavně v prvním poločase vládly obrany, kde jsme si pomohli zónou. V závěru jsme si to docela pohlídali. Nebudu lhát, měl jsem v hlavě, že jsem v Olomoucku v minulých sezonách působil, a chtěl jsem uspět. Ovšem nebylo to o mně, ale o týmu. To je naše priorita. Děčín vyhrál a to je nejdůležitější,“ řekl autor 10 bodů. Tradiční kanonýr Jordan Ogundiran zaznamenal 26 bodů.

Střelecká představení byla k vidění ve skupině A2, kde v dohrávce 2. kola porazily Pardubice doma 98:80 Slavii. Kamil Švrdlík k tomu pomohl 34 body a 14 doskoky, 36 bodů nastřílel hostující Dale Bonner.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů 10. kolo nadstavby Skupina A1: Basket Brno - Sršni Photomate Písek 90:99 (25:16, 54:42, 65:72)

Nejvíce bodů: R. Bálint 20, Brown 18, Kejval a Musil po 9, V. Půlpán, Chargois a Frye po 8 - Martin Svoboda 23, Týml 19, Burda 16, Šlechta 13, Karlovský 12, Josef Svoboda 9. BK Olomoucko - BK Armex Energy Děčín 73:79 (18:16, 34:30, 54:57)

Nejvíce bodů: Carter 20, Wertz 18, Wright 16, Evans 10, Žák 5 - Ogundiran 26, Pomikálek 15, Edwards, Feštr a Štěrba po 10, Šturanovič a Macháč po 4. USK Praha - BK Opava 85:74 (30:23, 50:42, 63:66)

Nejvíce bodů: Campbell 22, Šafařík 13, Ježek 10, B. Schilb a Vlk po 9 - Zbránek 18, Puršl a Howard po 10, Slavík a Šiřina po 9. Skupina A2: BK KVIS Pardubice - SK Slavia Praha 98:80 (22:19, 38:37, 67:62)

Nejvíce bodů: Švrdlík 34, Dailey 24, Lukeš 14, White 7 - Bonner 36, R. Pumprla 12, Dallas 11, Watson-Gale 10, Halada 8.