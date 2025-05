Kterou ze svých tváří sedmadvacetiletý rodák z floridského Miami v boji o český titul předvede? V Brně doufají, že tu lepší. V psychicky vyčerpávajícím semifinále sice ve dvou případech hodně ujel, v obou případech se ale dokázal záhy zkoncentrovat a vystřihnout výborné výkony.

„Už v rozhodujícím sedmém duelu proti Děčínu se Dylan vyhýbal kontroverzním situacím, roztržkám, diskusím s rozhodčími. Byl to ten koncentrovaný Dylan, jakého známe a jakého potřebujeme. Tak se nám prezentuje od první chvíle, kdy k nám (na konci února) jako posila přijel,“ uvažuje nad vlasatým křídelníkem ve výrazné čelence Martin Vaněk, kouč nečekaného finalisty.

Frye do Brna dorazil těsně před uzávěrkou přestupů ze slovenské Spišské Nové Vsi s vizitkou střelce-zabijáka, jímž se také stal; trojkové pokusy proměňuje s čtyřicetiprocentní úspěšností a díky tomu i nejlépe z Basketu Brno.

V semifinále ale na sebe upozornil i bouřlivými výstřelky, za které inkasoval tresty od rozhodčích i disciplinární komise. Frye si za strčení do protihráče v utkání číslo tři vysloužil vyloučení a jednozápasový distanc a následně v zápase číslo šest za vulgární gesta další odeslání do sprch a finanční postih.

„Nikdy jsem se takhle nechoval. Bylo to poprvé, co jsem na palubovce vystupoval jako darebák,“ zkritizoval se Američan po tréninku v neděli, tedy dva dny před začátkem finále.

„Nejsem takový, neměl jsem to v úmyslu. Nechal jsem se pohltit emocemi, možná k tomu přispěl styl hry Děčína, možná atmosféra, nechal jsem se unést a ujel jsem. Stalo se a musím se přes to přenést,“ vrátil se k vystoupení, během něhož ukázal prostředníček na diváky a gesto s šustěním bankovek směrem k rozhodčím.

Finále Nymburk – Brno Termíny: 20. a 21. května v Nymburce, 25. a 26. května v Brně, případně se dále dějiště střídají po jednom zápase 29. a 31. května a 2. června. Nymburk bude útočit na svůj 20. titul, Basket Brno je ve finále poprvé. Celkově je brněnský tým v boji o zlato po 29 letech.

„Sám jsem byl překvapený, kde se to v něm vzalo,“ podivoval se spoluhráčovým reakcím, vedoucím k vyloučením a dodatečným trestům, lídr brněnského celku Viktor Půlpán.

Kdo by Frye viděl na tréninku, kde se před finále věnoval lehké střelbě, rabiáta palubovek by v něm nehledal. Zároveň bývalý hráč univerzitního týmu Bowling Green Falcons v americké NCAA ukázal, co ho také zdobí – vysoké sebevědomí.

„Byl jsem suspendován poprvé, vrátil jsem se a v dalším zápase jsem dal vítězný koš. Pak jsem byl potrestán podruhé, za gesta, vyvázl jsem s pokutou a zahrál jsem výborně v sedmém utkání,“ připomněl.

Omluvil se tedy takovým výkonem, který Brnu pomohl po 29 letech do ligového finále. „V těžkých časech (v semifinále) mi pomohl Bůh. Modlil jsem se a čekal, co se stane. Všechny čest a sláva mu, že mi umožnil se vrátit na hřiště v tak dobrém světle,“ prohlásil Frye, doprovázený v Brně partnerkou a jedenapůlletým synem.

V Evropě tráví po dokončení americké univerzity čtvrtou sezonu a postup do českého finále je největším týmovým úspěchem, na němž se jako profesionál podílel. Ze Slovenska, kde byl jeho tým na dně tabulky, se dostal těsně pod vrchol.

Jordan Ogundiran z Děčína hází trestný hod proti Basketu Brno, sleduje ho Dylan Frye.

„Mým štěstím bylo, že mě tým v Brně od prvního dne výborně přijal. Hráči mě vzali mezi sebe, akceptovali, že jsem střelcem, a povzbuzovali mě, ať střílím. Vážili si toho, jaký jsem. Díky tomu bylo snadnější přenést do tohoto mužstva vše, co umím. Pokud někam přijde střelecký orientovaný hráč, ale zbytku týmu se jeho hra nezamlouvá a nepodpoří ji, je to o hodně složitější,“ uvažoval Frye, basketbalový cestovatel.

Českou ligu hodnotí jako těžší než slovenskou, z níž přišel, s množstvím fyzicky dobře vybavených soupeřů. Možná i proto zatím v brněnském dresu nezopakoval svůj střelecký rekord, jímž je 41 bodů za jeden zápas ve Spišské Nové Vsi.

V Brně si maximum vytvořil právě v rozhodující semifinálové bitvě s Děčínem, do níž vstoupil po kontroverzi a finančním postihu, přestože se bouřlivě diskutovalo o tom, zda neměl být znovu suspendován se zákazem startu. Nakonec Frye do zápasu o postup vyběhl a Děčín 25 body rozcupoval.

„Kolikrát střílel i z hodně divokých pozic, domácí to dostalo do hry a už jsme je těžko zastavovali,“ přiznal Tomáš Pomikálek, hráč Děčína.

Při té příležitosti Frye znovu zopakoval, že sebedůvěra je pro něho vedle střelecké formy druhým klíčem k úspěchu. „V šestém utkání venku jsem nedal ani jeden z pěti trojkových pokusů. Musíte to brát tak, že se to stane. Šel jsem na sedmé utkání a dal jsem pět trojek z osmi. Špatné zápasy je nezbytné nechat za hlavou,“ řekl přesvědčivě.

Za hlavu hodil i provokování od děčínských fanoušků, kteří ho častovali stejnými gesty, jakými se sám provinil. „To je naprosto logické. Udělal jsem chybu, oni se toho pokusili využít a dostat se mi do hlavy. Tak to ve sportu chodí,“ mávl rukou milovník amerického fotbalu a zejména rozehrávače Toma Bradyho, nejlepšího hráče NFL všech dob.

Oblíbenci byli Brady a Nowitzki

Americký fotbal Frye taky hrával, než si ale v mládí zlomil ruku a během rekonvalescence se s míčem v ruce upnul na driblování a házení do koše. Tehdy byl jeho idolem německý reprezentant Dirk Nowitzki. „Míval jsem odrostlé vlasy jako on,“ pousměje se brněnský „zloduch“ po letech.

Nejdřív se na basketbalových palubovkách orientoval na obranu, než svůj styl změnil a objevil v sobě střelecké vlohy. Pak už byl jeho vzorem Steph Curry, ostrostřelec z Golden State Warriors.

Univerzitu končil v sezoně, ukončené covidem. Přestože si maloval, že se pokusí o profesionální kariéru za mořem, i dlouhý výpadek v soutěžích mu udělal čáru přes rozpočet. „Letní liga NBA se nehrála, G League začala s velkým zpožděním. Následně jsem musel přijmout fakt, že na NBA buď nejsem dost dobrý, nebo v ní nedostanu příležitost ukázat se. Vydal jsem se evropskou cestou,“ rekapituloval Frye svoji dosavadní kariéru.

Dylan Frye z Basketu Brno (v bílém) během ligového semifinále proti Děčínu. (15. května 2025)

Líbilo se mu v Litvě, kde se poměřoval s většími a silnějšími hráči, než je při svých 187 centimetrech sám, dobré jméno si udělal na Slovensku. Načež ho Brno vytáhlo do Kooperativa NBL.

„Co se týká dovedností hráčů, je na tom česká liga dobře,“ hodnotí Frye po dosud teprve krátké zkušenosti, obnášející sotva 23 zápasů.

Těší se na to, že ve finále ze sebe vymačká to nejlepší. To od něho očekává i kouč Vaněk. „Dylan je v první řadě skvělým hráčem. Má výbornou střelu, dobře zapadl do kolektivu, tým ho bere. Spoluhráči vidí, jaké jsou jeho silné stránky, snaží se ho využívat. To, že je Dylan schopen buď těžkou střelu proměnit, nebo si zakončení i sám nachystat, je jeho dalším plus,“ konstatuje Vaněk.