Děčín ustál bouřlivou kulisu v Písku a srovnal, Ústí padlo v Brně i podruhé

Brno v úterním úvodním utkání udrželo Ústí na 50 bodech, o den později dovolilo soupeři jen o osm víc. Sluneta se sice před poločasem dostala až do sedmibodového náskoku a ve vedení byla ještě v třetí čtvrtině, domácí právě díky drtivému vítězství 21:12 ve třetí části skóre definitivně otočili.

„Obrana funguje skvěle, ale útok musíme v dalších zápasech zlepšit,“ uvedl brněnský Šimon Svoboda.

Brňané uspěli i podruhé navzdory tomu, že přišli minimálně do konce série o rozehrávače Petra Křivánka, jenž v úterý utrpěl únavovou zlomeninu kotníku. Další double double si připsal brněnský Jordan Brown, tentokrát za 20 bodů a 10 doskoků. Jen o bod méně měl Richard Bálint. Patnáct bodů Ústí vstřelil rozehrávač Ondřej Šiška.

„Bylo to lepší než včera, ale 58 bodů je pořád málo. Doma musíme zabrat, naše publikum nám určitě pomůže. Zlepšili jsme se hlavně v obraně a bojovnosti,“ hledal pozitiva Josef Potoček z Ústí.

Písek hrající premiérové play off v historii klubu toužil před bouřlivou kulisou na zimním stadionu, kam dnes našlo cestu 3223 diváků, přidat druhou výhru.

Vedl však pouze 2:0 hned v úvodu a pak už dokázal skóre dvakrát jen srovnat. Sršně srazila úspěšnost střelby jen 25 procent, jejich nejlepší střelec Jan Karlovský byl s 12 body až čtvrtým nejlepším střelcem zápasu. Děčín táhl s 16 body tradičně nigerijský pivot Jordan Ogundiran.

„Dneska jsme k tomu přistoupili s tím, že jsme věděli, co nás čeká. Byli jsme v podobné situaci jako včera - v poločase jsme vedli o dvanáct bodů. Počítali jsme s tím, že Písek na nás vlétne s obrovskou energií a entuziasmem, což se i stalo, a stáhli to až na bodový rozdíl. Ale tentokrát jsme to dokázali ustát a odrazit nápor, což byl hlavní rozdíl oproti včerejšku,“ pochvaloval si trenér Děčína Tomáš Grepl.

Písek měl stejně jako v úterý špatný vstup do utkání, ale na obrat ani s pomocí fanoušků nedosáhl. „I když jsme hráli opravdu špatně - možná hůř už to ani nešlo - tak jsme se ve druhém poločase nevzdali a drželi se neustále na dostřel. Přestože si myslím, že Děčín byl ve všem lepší, pořád jsme měli šanci. Možná nám v závěru chyběl jen kousek štěstí, abychom trefili nějakou důležitou střelu. Je to ale kombinace mnoha faktorů a hlava prostě pracovala. Dva takhle špatné vstupy do zápasu za sebou psychiku naruší,“ uvedl kouč Sršňů Jan Čech.

Ve čtvrtek rozehrají svou sérii Opava s Olomouckem, v pátek mistrovský Nymburk s Ostravou.