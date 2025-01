Místo snu o NBA si Jordan s „old school basketbalem“ podmaňuje NBL

Brněnský tým posílil z chorvatského KK Dubrava Záhřeb, což bylo jeho první angažmá mimo Ameriku. Do Kooperativa NBL si přinesl slušné skórování, čich na útočný doskok a pozoruhodnou výdrž, s níž jde jeho minutáž v některých zápasech nad 30 minut.

„Pro nás je Jordan nesmírně platný, sledoval jsem ho už před sezonou. Tehdy se nám ho nepodařilo získat, pak se ale možnost otevřela znovu a byl pro nás jasnou volbou. Je na něm vidět, že je v současném basketbalu trochu atypický pivotman, má takovou tu ‚old school‘ hru zády ke koši, která se dnes už tolik nevidí. Hodně nám pomáhá,“ hodnotí přínos 211 centimetrů vysokého rodáka z kalifornského Rosevillu brněnský trenér Martin Vaněk.

Brown to potvrdil i v sobotním domácím utkání proti USK Praha, v němž si při brněnské výhře 90:74 připsal 13 bodů a 10 doskoků. Na ceněný double double dosáhl od začátku prosince za osm zápasů již potřetí. A co víc, daří se mužstvu jako celku.

Za dané období Basket Brno prohrál jen jednou, se suverénním Nymburkem, v tabulce se drží na čtvrtém místě s pouhou jednou porážkou navíc oproti druhému Písku. „Bývá to vabank, zda se cizinec povede, či ne. Nám se oba Američané (v Brně hraje ještě Ethan Chargois) povedli. Navíc máme v této sezoně trochu jiný systém hry, takže jsme ho Jordanovi nemuseli přizpůsobovat. Přivedli jsme Adama Kejvala (212 cm), náš systém byl nastavený už pro něho, nějaké věci jsme maličko pozměnili pro Browna a můžeme ho naplno využít,“ přibližuje Vaněk.

Rtuťovitý Američan ani nemusí zdůrazňovat, jak spokojený v tak poskládaném týmu je. Stačí ho sledovat při doskakování, v němž je sedmý nejlepší hráč ligy, nebo při energickém vybíhání do rychlého protiútoku. Pražského soupeře v sobotu zpražil parádní akcí, kterou si sám založil efektní „čepicí“ pod vlastním košem, úprkem na opačnou stranu hřiště a smečí.

Momentka z ligového utkání mezi Basketem Brno (v bílém) a USK Praha. Na koš útočí Jordan Brown z Brna. (11. ledna 2025)

„Je fakt, že už není běžné dávat tolik bodů jako pivot. Dnes se hraje jinak, ale já se pořád řídím základními principy hry, a to se mi vyplácí. Musím tu hodně vychválit tátu, který mně brzy dal správné základy, tedy techniku a práci nohou, což mi pomohlo do budoucna, protože jsem to měl zmáknuté odmala,“ říká Brown na adresu otce, také bývalého basketbalisty.

Diona Browna dokonce v 80. letech draftovalo San Antonio do NBA, tehdy byl druhým nejlepším střelcem historie University of Louisiana. Do nejlepší ligy světa se ale neprosadil a odebral se hrát do Evropy.

14,1 bodu dává v průměru Jordan Brown v zápasech Kooperativa NBL. Od svého příchodu do Brna jich má na kontě čtrnáct.

I jeho syn si zřejmě myslel na víc, když na střední škole ve svém ročníku patřil mezi americkou elitu a v jednom z důležitých zápasů předčil i fenomenálního Ziona Williamsona, jedničku draftu z roku 2019.

„To bylo super, zahrál jsem si jak s ním, tak proti němu, a jeden z nejlepších zápasů byl na McDonald’s All-American, kde on měl osm bodů a já šestadvacet. Bylo to ale i tím, že si zlomil palec, takže nemohl tolik hrát. Jinak už na střední to bylo monstrum, hlavně poslední rok už si vysloužil velkou pozornost,“ vzpomíná Brown s pochopením.

Zpětně si uvědomuje, že mu v klíčové fázi rozvoje nepomohlo časté stěhování mezi univerzitami, které vystřídal čtyři a ve vysokoškolském systému strávil šest let.

Nejvíc se mu dařilo během dvou let v Louisianě, kde průměroval 15 a 19 bodů a devět doskoků na zápas. Na poslední rok v univerzitní NCAA si ale vybral zase změnu, zamířil do Memphisu za trenérem (a bývalým výtečným hráčem) Pennym Hardawayem, rok mu nevyšel a to mu dveře do NBA zřejmě zavřelo.

Pokud toho někde nelitují, tak určitě v Brně. Brown tam ještě zvýšil kvalitu už tak dobře našlápnutého týmu, v němž jeho energie motivuje i spoluhráče.

„Na tréninku se hecují, zasmečují si, mezi kluky je zdravá soutěživost. Pro trenéra je to super, mnohem líp se s tím pracuje při tréninku i v zápase,“ mne si ruce Vaněk.

Ani Brown nepůsobí dojmem, že by si šel do Evropy jenom nastřílet potřebné body do statistik a s nimi v ruce šel hledat lepší angažmá zase o dům dál.

Až bude příště měnit účes, což prý dělá rád a poměrně často, možná do něho dokonce zakomponuje nápis Brno. „Rád s vlasy dělám různé věci, jsem mladý a chci se bavit. Nějaké bláznivé barvy mít nechci, jen možná pokud bych se dostal na All-Star Game, nechal bych si nápis Brno ve vlasech vystříhat,“ směje se vytáhlý Američan.