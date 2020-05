Jeden na jednoho: Vyoral vyhořel, panovali Šmíd, Sehnal, Pecka a Farský

Basketbalová historie takových příběhů několik pamatuje. Většinou se ale velké střely dějí v posledních okamžicích. Tentokrát přišla hned ve druhém duelu jeden proti jednomu.

V něm největší favorit moravské první skupiny Tomáš Vyoral vyzval domácího Filipa Šmída. Zdálo se, že pardubický rozehrávač má mírně navrch. Pak ale domácí hráč vytáhl z rukávu těžkou střelu z otočky za dva body a vrátil se do zápasu. Od té doby oba rivalové psali rozdílné příběhy.

Vyoral se turnajem protrápil. Když se zdálo, že se může chytit stébla naděje, přišel hřebík v podobě těžké trefy soupeře. Své jediné vítězství získal až v duelu neúspěšných proti benjamínkovi Matoušovi Kurečkovi.

Šmídovi těžká střela a vítězství nad favoritem dodaly sebevědomí. „Byla to vyloženě náhoda. Potřeboval jsem míč odhodit. Tomáš byl u mě a nějak jsem se z toho dostal. Tohle nebyl um,“ přiznává Šmíd. „Správce nám tady utáhl obroučky, takže už to nejsou takové lapače. Bál jsem se, že to tam nakonec nedoskáče, ale dobře to dopadlo,“ směje se.

Ostravský basketbalista zvládl i druhou obtížnou situaci, kdy se dostal do kleští. Tentokrát je sevřela hned trojice soupeřů. Skvěle hrající brněnský Radek Farský, opavský Jan Švandrlík a nakonec i svitavský Matěj Svoboda. Ten se výhrou nad Švandrlíkem zachránil za pět minut dvanáct. V prvním soutěžním klání po sedmi měsících si tím zajistil postup do regionálního finále.

Do problémů se naopak dostal do té doby skvěle hrající Švandrlík kombinující skvělou dalekonosnou střelbu s nájezdem na levou ruku. V tuto chvíli neměl svůj osud ve vlastních rukou. O všem rozhodl poslední zápas mezi Šmídem a do té doby neporaženým Farským.

„Věděl jsem, že v posledním zápase musím vyhrát a Farský mi to nedá zadarmo. Pokud bych prohrál, tak v minitabulce nepostoupím. Chvíli předtím jsme se o tom bavili. Říkali jsme, že je to skupina smrti. A to do toho ještě nevstoupil Tomáš Vyoral. Chtěl jsem to urvat. Musel jsem hrát do posledního zápasu a dopadlo to pro mě šťastně,“ oddechl si Šmíd.

„Byl jsem v roli outsidera. Asi jsem většinu překvapil,“ smál se po posledním utkání hráč, který svůj úspěch přičítá i zkušenostem ze hry 3x3.

Čtvrté místo zbylo na Švandrlíka. O jeho vyřazení rozhodl vzájemný souboj s Matějem Svobodou, který opavský basketbalista prohrál 2:5.

Sehnal králem prvního turnaje

V úvodním kole využil výhodu domácího prostředí Ondřej Sehnal z pražského USK. Na druhém místě ho následoval ústecký Ladislav Pecka a třetí postupové místo obsadil děčínský Šimon Ježek.

Celkem jistě turnajem procházel Ladislav Pecka. Ten v zápasech hraných do pěti bodů a pouze se čtyřmi driblinky útočníka od začátku dominoval. Zakolísal jen v souboji s Ondřejem Sehnalem, což ho nakonec stálo vítězství. O to ale tolik nešlo, hlavní bylo být mezi trojicí postupujících.

„Nemyslím teď po stránce soupeřů, ale fyzicky jsem to čekal ještě o trochu těžší. Přece jen zápasy většinou trvaly kolem minuty a půl čistého času. Na druhou stranu jsme se naštěstí nemuseli trápit až nějakým prodloužením,“ kvitoval průběh turnaje s netradičním hracím systémem jeho vítěz Ondřej Sehnal.

Domácí rozehrávač se dobře vyrovnal s asi nejtěžším losem, kdy v prostřední fázi turnaje měl na odpočinek vždy jen jeden zápas. Navíc mu byli přisouzeni dva těžcí soupeři. Tento svůj trojboj zvládl s bilancí 2-1, kdy mu na konci duelu s Šimonem Ježkem už možná docházely síly.

„Ukázalo se, že favorité nemají nic jisté. A hlavně, že se musí hrát až do konce, protože proti Šimonu Ježkovi jsem měl vedení 4:2 a pak šestku na výhru a ještě jsem nakonec prohrál,“ radí dalším účastníkům bitev o 100 000 korun Sehnal.

Právě Ježek se musel o svůj postup strachovat až do posledního zápasu a vůbec ho neměl ve svých rukou. Dlouho to totiž vypadalo, že bude slavit kolínský Martin Kolář. Ten si vyšlápl na Ježka a postupoval až do souboje s ústeckým Janem Karlovským, jeho dvě trefy z dálky však rozhodly.

I tak se musel Ježek strachovat až do posledního zápasu. Už jistě postupující Pecka v něm vyzval Koláře. Kolínský medvěd potřeboval jakkoliv zvítězit, aby postoupil. Jenže Pecka byl ve velké pohodě. Kolář už se na větší odpor nezmohl a přenechal tak třetí postupové místo Ježkovi.

Ve čtvrtek další tři postupující hráči zkompletují startovní pole pro české finále. Na Moravu se Kooperativa NBL 1ON1 Challenge vrátí zase v pondělí.