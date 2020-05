Jeden na jednoho: Čechům vládne Ježek, v obraně dominoval Sehnal

Na pražské Folimance bylo ve čtvrtek znát, že jedinečné soutěži muže proti muži začíná přituhovat. Stotisícová prémie pro vítěze se měla čtveřici nejlepších borců přiblížit na dosah. Pro dva hráče pak putování prvním ročníkem 1ON1 Challenge skončilo.

Kdo si vzpomene na první české kolo, jistě si bude pamatovat nepřesvědčivý výkon děčínského Šimona Ježka. Kapitán Válečníků se mezi postupující trojici vměstnal na poslední chvíli.

Tentokrát jsme mohli v Praze vidět vyměněného Šimona. Hýřil skvělou náladou, dobře se rozcvičil a především do svého portfolia přidal střelbu zpoza trojkového oblouku hodnocenou v této soutěži za dva body. Tím soupeře zaskočil a dost si pomohl ve fázi, kdy k vítězství bylo zapotřebí ne pěti, ale už sedmi bodů.

„Hlavní rozdíl byl ve fyzické připravenosti a určitě v rozcvičení. I když jsem si myslel, že zápasy do sedmi bodů budou o hodně náročnější, cítil jsem se dnes o hodně líp než minule. Až ke konci jsme tam trochu tuhli,“ přiznal po večerní šichtě vítěz.

Ježek přesto musel hrát až do posledního zápasu. V něm už naprosto vysílený narazil na nejtěžší kalibr, pardubického pivota Kamila Švrdlíka. Šlo o první místo a relativně nejschůdnějšího soupeře pro čtvrtfinále. Ježek vsadil vše na jednu kartu, trefil čtyři trojky a nedal Švrdlíkovi šanci. Nepoznal za večer porážku.

„Tahle soutěž je tak specifická a tak nepředvídatelná, že spíš než na protihráče jsem se snažil připravit sám sebe. Ani při trénincích jsem moc nehrál 1 na 1, ale intenzivně se zaměřujeme na individuální činnosti, což se teď taky hodí. A taky jsme měl dobrou fyzičku, která mi to dnes vyhrála nejvíc. Přesto to tady je padni komu padni a i nestřelec může dávat z dálky, jako se mi to povedlo proti Kamilu Švrdlíkovi, kdy jsem dal čtyři dvojky ze čtyř a ukončil to velice rychle. Prostě jsem měl dobrý den a můžu se těšit na play off,“ říká skromně Ježek.

Právě po prohře s Ježkem se pod mírný tlak dostal domácí favorit a vítěz prvního českého kola Ondřej Sehnal. Nakonec ale našel mušku, která ho prvních dvou zápasech lehce zradila a přehrál i Švrdlíka a všechny ostatní soupeře.

Ve svém posledním souboji si poradil s Ladislavem Peckou a pojistil si druhé postupové místo. Celkem v pěti duelech inkasoval jen 17 bodů, nejméně ze všech.

To vítěz druhého českého kola a další z členů pražského ligisty Michal Mareš se trápil. Své těsné zápasy ani jednou nedokázal dotáhnout do vítězného konce a padl i v posledním utkání dne s Daliborem Faitem, v přímém souboji o čestné páté místo.

Mareš ale dlouho živil naděje na zisk jednoho z postupových míst. Ve svém čtvrtém zápase by ale musel porazit Pecku. Právě tento souboj ukázal, jak asi bude za týden vypadat play off. Hráči si nic nedarovali, věděli, že je to kdo s koho. Síly ubývaly a vítězila vůle. Nakonec se radoval ústecký pivot a zajistil si poslední postupovou pozici.

Kamil Švrdlík (vlevo) z Pardubic útočí přes Šimona Ježka z Děčína během turnaje jeden na jednoho.

Svým třetím místem zřejmě neudělal velkou radost budoucímu stříbrnému hráči z moravského finále Kamil Švrdlík. Těžkotonážní pivot bude pro čtvrtfinále velmi složitým soupeřem. Dokázal to v prvních dvou zápasech, které otáčel (první dokonce z nepříznivého skóre 2:6) do vítězného konce 7:6. Možná, že pardubickému pivotovi v dalším průběhu turnaje tak brzy poztrácené síly chyběly.

Nyní je třeba zkompletovat druhou postupující čtveřici. Moravské finále je na programu v pondělí od 17:30.